Еврейскую общину развели на миллион рублей, продав несуществующие маски

В полицию обратился руководитель юридического отдела Российской еврейской общины в Москве. Мужчина сообщил оперативникам, что неизвестные смогли одурачить бухгалтера общины, прислав поддельное платежное поручение на оплату медицинских масок. Документ подозрений не вызвал, деньги были переведены на указанный счёт. Однако, вскоре в общину пришла настоящая «платежка» за маски и махинация вскрылась.

«В полицию обратился представитель еврейской общины в Москве. По словам мужчины, неизвестные мошенники ввели в заблуждение бухгалтера общины и выманили у него 1 120 000 рублей на оплату медицинских масок. Деньги были переведены на счёт мошенников, после чего обман вскрылся,» - рассказал Kp.ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия. Примечательно, что электронный адрес с которого пришёл поддельный документ отличается всего на несколько символов от настоящего. Кто и каким образом получил информацию о грядущем платеже и как смог обмануть бухгалтера еврейской общины - установит следствие. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество.