2020-05-19T11:13:52+03:00
Происшествия

Еврейскую общину развели на миллион рублей, продав несуществующие маски

Бухгалтер не заподозрил подвоха и сам перевёл деньги мошенникам
Иван РУНЕВ
Поделиться:
В полицию обратился руководитель юридического отдела Российской еврейской общины в Москве.В полицию обратился руководитель юридического отдела Российской еврейской общины в Москве.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В полицию обратился руководитель юридического отдела Российской еврейской общины в Москве. Мужчина сообщил оперативникам, что неизвестные смогли одурачить бухгалтера общины, прислав поддельное платежное поручение на оплату медицинских масок. Документ подозрений не вызвал, деньги были переведены на указанный счёт. Однако, вскоре в общину пришла настоящая «платежка» за маски и махинация вскрылась.

«В полицию обратился представитель еврейской общины в Москве. По словам мужчины, неизвестные мошенники ввели в заблуждение бухгалтера общины и выманили у него 1 120 000 рублей на оплату медицинских масок. Деньги были переведены на счёт мошенников, после чего обман вскрылся,» - рассказал Kp.ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия. Примечательно, что электронный адрес с которого пришёл поддельный документ отличается всего на несколько символов от настоящего. Кто и каким образом получил информацию о грядущем платеже и как смог обмануть бухгалтера еврейской общины - установит следствие. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус вынудил россиян искать спасения у психологов
Эксперт дала совет, как помочь детям справиться со стрессом на самоизоляции
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
Трибуны в Южной Корее заполнили надувными женщинами
Коронавирус все-таки напугал
Летние смены в детских лагерях могут сократить из-за коронавируса
ВОЗ предостерегла Россию от преждевременного снятия ограничений
Эксперты рассказали, как сократить траты на ремонт дорог
Минздрав остановил вакцинацию по национальному календарю из-за эпидемии
Эксперты назвали самые популярные сферы услуг на изоляции
ВЦИОМ сообщил, сколько россиян хотят сделать прививку от коронавируса
В России за сутки от коронавируса умерли больше 100 человек
Почти 13% музеев мира могут никогда не открыться снова
Две пациентки старше 100 лет выздоровели после коронавируса в Москве
Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
В Москве ещё 2 583 пациента вылечились от коронавируса
Эксперты спрогнозировали, когда аэропорты смогут восстановиться после пандемии
США откажутся от доступа бедных стран без патента к вакцине от коронавируса
Китайские специалисты оценили боеспособность российского истребителя
В пензенском правительстве обсудили выход из режима ограничений
В России на 28% упал ВВП за период нерабочих дней апреля
Министр труда сообщил, когда предприятия возобновят работу
Поклонская предложила украинским властям спросить у украинцев их мнения про Крым
В Московском регионе в 4-5 раз упал уровень циркуляции коронавируса