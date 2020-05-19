2020-05-19T11:40:19+03:00
Происшествия

Москвич так боялся заразиться коронавирусом, что выпил дезинфектор для рук и умер

В состоянии комы его доставили в реанимацию, но было слишком поздно
Иван РУНЕВ
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Врачи боролись за жизнь москвича, однако спасти его не удалосьВрачи боролись за жизнь москвича, однако спасти его не удалосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Все случилось в одной из городских клинических больниц города Москвы, куда нарядом скорой помощи экстренно доставили 48-летнего Сергея В.* Мужчину привезли в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом отравление неизвестным спиртосодержащим веществом. К тому времени Сергей уже находился в коме. Врачи боролись за жизнь москвича, однако спасти его не удалось.

«В реанимацию был доставлен 48-летний москвич Сергей В.* Мужчина очень боялся заразиться новой коронавирусной инфекцией Covid-19 и решил, что, выпив дезинфицирующий гель для рук, сможет себя обезопасить. Делать этого ни в коем случае нельзя! Мужчина впал в кому и скончался в реанимации от отравления спиртосодержащим веществом», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали происшествия. Оперативникам предстоит выяснить, кто надоумил москвича проводить профилактику здоровья такими безумными методами.

* - имя изменено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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