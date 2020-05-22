Кровавые алмазы для Черной пантеры: 50 лет Наоми Кэмпбелл - супермодели с невыносимым характером

Прозвище «Черная пантера» людям просто так не дают. Наоми Кэмпбелл, одна из самых красивых женщин на планете, известна не только сногсшибательной карьерой супермодели. Еще ее, увы, знают по вспышкам дикого гнева, жертвами которого становились то полицейские, то ее помощницы, то журналисты. Ее уже давно не пускают в самолеты British Airways (ее имя пожизненно в «черном списке»). The New York Times однажды сравнила ее с Круэллой де Виль, героиней мультфильма «101 далматинец», известной своим лютым нравом. О более мелких изъянах характера - типа привычки всегда и всюду опаздывать - на этом фоне можно не упоминать (журналисты ждут ее на интервью часами, а фотограф Дэвид Бейли однажды прождал на съемку три дня). С другой стороны, Кэмпбелл сама говорила, что никогда не хотела быть хорошей девочкой - ей казалось, что это очень скучно.

Детство у нее было интересным, но непростым. Она росла безотцовщиной - папа бросил маму, когда узнал, что она от него беременна (и Наоми даже не знает его имени - мать вычеркнула этого мужчину из своей жизни и жизни дочки). Впрочем, и мама-танцовщица в какой-то момент оставила малютку на попечение родственников, а сама уехала в турне с труппой. (Наоми ей этого не забыла и не простила: когда Опра Уинфри в интервью спросила, откуда у нее повадки бешеной примадонны, она залилась слезами и все свалила на равнодушную мамашу и детские травмы).

Наоми на показе. 1993 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сама Наоми очень рано начала работать. Ослепительной красоты девочка афро-ямайского происхождения (с примесью китайской крови) в семь лет снялась в клипе Боба Марли, в 15 появилась на обложке британского Elle. Усердно и много занималась балетом. «Ко мне ничто не приходило просто так - я все заработала очень тяжелым трудом», - говорила она в интервью, и ей можно поверить. В 80-е, когда политкорректность еще не набрала силу, Кэмпбелл пришлось впрямую столкнуться с расизмом. Она стала первой чернокожей женщиной, появившейся на обложках британского и французского Vogue. И в последнем случае ей пришлось воспользоваться помощью своего друга, модельера Ива Сен-Лорана: тот узнал, что в журнале не хотят ставить на обложку фотографию темнокожей девушки, позвонил туда и пригрозил отозвать из издания всю рекламу своих продуктов. А на показ Дольче и Габбаны ее взяли только после того, как ее подруги, светлокожие модели Кристи Терлингтон и Линда Эванджелиста связались с дизайнерами и объявили: «Если на подиуме не будет Наоми, не будет и нас».

Но уже в начале 90-х ни у кого не возникало вопросов по поводу ее национальности. Она снялась в нескольких выдающихся клипах (прежде всего - Freedom’90 Джорджа Майкла и In The Closet Майкла Джексона. Мадонна пригласила ее участвовать в предельно рискованной фотосессии для своей книги Sex. О бесконечных журнальных обложках и модных показах можно даже не упоминать.

Наоми на обложке журнала Playboy в 1999 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но уже тогда ее характер называли невыносимым: с ней отказалось сотрудничать модельное агентство Elite, а его основатель публично назвал Наоми «коварной, грубой, невозможной манипуляторшей». Ну, а дальше понеслось.

БИЛА ЛЮДЕЙ МОБИЛЬНИКОМ, ИНКРУСТИРОВАННЫМ ДРАГОЦЕННОСТЯМИ

В 1998 году, в Торонто, во время съемок фильма «Пленник любви», Наоми избила свою помощницу Джорджину Галанис: напала на нее, схватила за горло, пытаясь удушить, ударила телефоном по голове, а потом швырнула на диван. (Ей не понравилось, что в торонтском аэропорту случилась накладка с прохождением таможни, и, похоже, ей показалось, что это произошло по вине Джорджины). Судья освободил ее от наказания, заявив, что она «выучила урок и продемонстрировала раскаяние». Но на самом деле ничего она не выучила: в 2000 году другая ассистентка, Ванесса Фрисби, объявила, что тоже была избита Кэмпбелл. В сентябре 2004-го третья ассистентка, Симона Крейг, заявила, что Кэмпбелл швырялась в нее телефоном и заперла в номере лос-анджелесского отеля. Наоми яростно отвергала обвинения. Но в том же году ее домоправительница Миллисент Бертон рассказала, что супермодель ее исцарапала и избила во время ссоры.

Наоми, судя по всему, понравилось пускать в ход мобильный телефон (это был дорогущий BlackBerry, инкрустированный драгоценными камнями). В 2005-м им была избита четвертая ассистентка, в 2006-м он полетел в голову еще одной домохозяйки (женщине пришлось наложить четыре шва - за это Кэмпбелл приговорили к общественным работам и заставили проходить курсы управления гневом. Пять дней она работала в Департаменте санитарии, и каждый день демонстративно надевала страшно дорогие дизайнерские вещи из последних коллекций и заказывала еду из самых роскошных ресторанов. Фотографии с принудительных работ широко расходились по интернету, и дизайнеры стали предлагать Наоми носить их вещи бесплатно - за рекламу.

В 2006-м некая Габи Гибсон рассказала, что Кэмпбелл обвинила ее в краже джинсов и ударила ее. А еще одна помощница, Аманда Брэк, заявила, что Наоми регулярно подвергала ее издевательствам, оскорбляла, распускала руки, а однажды утопила в бассейне ее паспорт!

Она гордо говорила, что «выучила урок» - и опять соврала. В следующем году она сделала то, что ни супермоделям, ни кому бы то ни было делать не рекомендуется: напала на полицейских. Одну из ее сумок не получилось загрузить в самолет компании British Airways. Пилот лично подошел к ней, чтобы рассказать об этом и извиниться - и в ответ получил фразу «Вы никуда не полетите, пока не найдете моих fucking сумок». Дальше, судя по свидетельствам очевидцев, началась форменная истерика: Наоми размахивала руками, как бешеная, кричала, плевалась, брыкалась (а у нее были туфли на очень острых шпильках) и, разумеется, пустила в ход свое главное оружие - драгоценный телефон. Тут уж не получилось легко отделаться: ее приговорили к 200 часам общественных работ и штрафу в 2300 фунтов, а еще она выплатила оскорбленным полицейским 200 и 150 фунтов лично.

НЕВЗРАЧНЫЕ КАМНИ ОТ ДИКТАТОРА

Еще одна экзотическая история связана с так называемыми «кровавыми алмазами», будто бы полученными Кэмпбелл в подарок от диктатора Либерии Чарльза Тейлора. Они познакомились в 1997 году на приеме, организованным Нельсоном Манделой. По версии самой Кэмпбелл, ночью в дверь ее гостиничного номера постучали и вручили ей мешочек. Она открыла его только наутро и обнаружила несколько маленьких невзрачных камней. (Неограненные алмазы так и выглядят, они похожи на стекляшки).

Наоми и Нельсон Мандела. Фото: Getty images

А камушки эти, похоже, Тейлор добывал в Сьерра-Леоне, продавал, покупал на эти деньги оружие и спонсировал гражданскую войну (все это подробно описано в фильме «Кровавый алмаз» с Леонардо ДиКаприо). На следующее утро Кэмпбелл показала их за завтраком актрисе Миа Фэрроу и фотомодели Кэрол Уайт. Женщины обсудили подарок и пришли к выводу, что он от Тейлора. Кэмпбелл сказала, что, наверное, отдаст их в благотворительный фонд Манделы (в фонде потом утверждали, что ничего не получили).

Через несколько лет эта история всплыла, когда Тейлора судили за невероятные зверства, совершенные в ходе его правления (говорят, он заставлял своих бойцов есть мясо пленников, захваченных в ходе гражданских войн, чтобы «деморализовать врага»). И Кэмпбелл была вызвана в суд как свидетельница. Там она изложила версию, описанную выше. Но у Кэрол Уайт версия была совсем другой: она сообщила, что Кэмпбелл на ужине у Манделы слегка флиртовала с диктатором, и потом с восторгом рассказывала, что тот обещал ей подарить камни…

Вот такая она сложная женщина. Больше всего похожая даже не на пантеру, а на сиамскую кошку - они тоже невероятно красивые и дико агрессивные. Но кто-то же их заводит. И Кэмпбелл (в свои 50 сохранившая отличную форму) будет мечтой множества мужчин в нашем мире. Особенно богатых. И, главное, бесстрашных.

Наоми даже в 50 продолжает радовать поклонников откровенными снимками.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАОМИ И МУЖЧИНЫ

Вышеупомянутый Нельсон Мандела как-то назвал ее «почетной дочерью». Басист U2 Адам Клэйтон в интервью сказал, что изо всех подарков в мире, которые можно получить, ему нужно только свидание с Наоми Кэмпбелл (что интересно, вскоре они встретились, а потом и объявили о помолвке - правда, через год разбежались). В конце 90-х стало известно еще об одной ее помолвке - с менеджером «Формулы один» Флавио Бриаторе (он на 20 лет старше ее - но ее всегда тянуло к мужчинам постарше, в которых, возможно, она пытается найти отсутствовавшего в ее жизни отца). Ну, и о ее романе с российским миллиардером Владиславом Дорониным не знает только тот, кто с 2008 по 2013 год, пока длились эти отношения, ни разу не брал в руки газет).