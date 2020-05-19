Три миллиона москвичей переехали на дачи. Сколько из них вернется в мегаполис

Друзья в фейсбуке жалуются, что магазины в Москве сокращают часы работы — круглосуточных почти не осталось. Зато ближайший к нашей даче сельский супермаркет перешел на 24-часовой режим работы. Срочно ищут персонал. И правда, не справляются. Днем около магазина, где в прежние годы можно было встретить не более трех-четырех человек, пробка, в зале - очереди на кассах.

Перемены - и с доставкой. В начале апреля к нам не хотел ехать почти никто — фи, садовое товарищество. Сейчас с радостью доставляют все и вся. От масок с перчатками до табака для трубки (муж заказывал). Доставка «Перекрестка» в наше СНТ уже как в магазин ездит — каждую неделю вижу их «газельку». Ни в одно прошлое лето такого не было даже в самый пик дачного сезона.

КАРАНТИННЫЙ ИСХОД

Разговоры о смещении платежеспособного спроса за город идут с начала карантина. Как свидетельствуют риэлторы, народ ломанулся на дачи еще с марта — как только замаячила перспектива всеобщей удаленки, а затем и самоизоляции. Причем уехали в общей массе не самые бедные. В щитовом садовом домике-то на самоизоляции не очень поживешь. Даже сейчас, в середине мая, большей частью холодно. Нужно иметь более-менее капитальный дом. Или деньги на его аренду.

Характерная судьба многих вполне хороших подмосковных дачных домов до сих складывалась так. Когда-то построили, вложили немало денег — думали, инвестиции в будущее. А потом… Работа в Москве, на дачу быстро не доедешь из-за пробок… А отпуск лучше в Турции или Черногории провести… Кто-то пытался продать — но загородный рынок последние годы стоял. А скидывать с крутым дисконтом с любовью построенную недвижимость — в которую к тому же вложено целое состояние — ну кому же охота.

И вдруг в одночасье все переменилось. Оказалось, что даже с точки зрения удаленной работы дом имеет ряд преимуществ по сравнению с более тесной (как правило) квартирой. Можно, по крайней мере, разойтись по разным комнатам, не мешая друг другу своими видеоконференциями в зуме. А детей спокойно выпустить играть во двор. Бонусом - еще и соловей каждый вечер поет...

- Не хочу обратно в город! Буду договариваться остаться на удаленной работе, - делится знакомая, поначалу предполагавшая пересидеть на даче всего-то пару карантинных недель.

В глазах хозяев местных магазинчиков и сервисов типа «привезу дрова» тоже читается надежда: может оно так все и останется?

НА ВРЕМЯ ИЛИ НАВСЕГДА?

- По той информации, которой располагают сейчас торговые сети, из Москвы в Подмосковье переместилось приблизительно три миллиона человек — при том, что еще не лето. Конечно, в Московской области спрос увеличился. Причем количество покупок выросло не в городах, а в коттеджных и дачных поселках, сельских поселениях, деревнях. И если раньше дачники там закупались наездами, по выходным, то теперь делают это чаще и в большем количестве, - рассказал «КП» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - Останется ли все так и дальше? Конечно, нет. Ну не оставят работодатели такое количество людей на дистанционной работе. А другой работы в этих деревнях особо и нет. Ритейл сейчас скорее готовится к сокращению спроса в принципе. Главная причина — падение платежеспособности.

У работодателей отношение к удаленке и после нового карантинного опыта по-прежнему разнообразное. Кто-то увидел здесь новые возможности — можно сократить офисные площади и сэкономить на аренде. А кто-то жалуется, что дистанционно не может наладить контроль за работой сотрудников.

-Часть компаний перейдет на распределенную работу (часть сотрудников в офисе, часть — на удаленке), но не более 15-20%, судя по обратной связи, которую мы получаем от наших клиентов, партнеров и подрядчиков, - считает гендиректор компании «Группа Коммуникатор», доцент Высшей школы экономики Виктор Майклсон. - Большинство же вернется в офисы, хотя будут легче относиться к возможности удаленной работы для проверенных и нужных сотрудников.

Есть и другое мнение — людей в городе держит не только работа.

- Конечно, число дистанционных работников увеличится, но это не значит, что все, кто недавно переехал в загородные дома, останутся там навечно, - предполагает гендиректор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова. - Люди живут в Москве, прежде всего, из-за возможностей большого города: развлечений, образования, социальных связей. Этого не может дать область.

Что ж, осенью увидим.

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