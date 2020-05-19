Обниматься нельзя, вместо зрителей - надувные куклы: «коронавирусный» футбол в фотографиях

16 мая в Германии возобновился чемпионат страны по футбол в Бундеслиге. При этом соблюдаются строгие правила гигиены. Играют без зрителей. На арене во время матча должно быть не более 322 человек. Это и футболисты, и тренеры, и весь обслуживающий персонал, и журналисты…

При этом все, кроме игроков на поле, должны быть в масках. А самим футболистам рекомендовано соблюдать дистанцию, например не обниматься после забитых голов.

В общем, много несуразностей. Но все равно все рады, что карантин заканчивается. А эти снимки нам долго будут напоминать о "коронавирусном" футболе.

Немцы в выходные первыми возобновили свой чемпионат по футболу. Перед первыми матчами на трибунах разных стадионов разложили майки всех 18 клубов Бундеслиги.Фото: REUTERS

Немцы в выходные первыми возобновили свой чемпионат по футболу. Перед первыми матчами на трибунах разных стадионов разложили майки всех 18 клубов Бундеслиги.Фото: REUTERS

Немцы в выходные первыми возобновили свой чемпионат по футболу. Перед первыми матчами на трибунах разных стадионов разложили майки всех 18 клубов Бундеслиги.Фото: REUTERS

Играют без зрителей. На арене во время матча должно быть не более 322 человек.Фото: REUTERS

Вот так теперь в немецком футболе соблюдают дистанцию. На фото тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельман дает интервью после матча, в котором его команда, претендующая на медали, не смогла дома обыграть «Фрайбург» (1;1).Фото: REUTERS

Немцы выпустили перед рестартом чемпионата выпустили 50-страничные «коронавирусные» правила. Один из пунктов – обязательная дезинфекция мячей перед и в перерыве матча.Фото: REUTERS

Немцы выпустили перед рестартом чемпионата выпустили 50-страничные «коронавирусные» правила. Один из пунктов – обязательная дезинфекция мячей перед и в перерыве матча.Фото: REUTERS

Все тренеры, находящиеся на скамеечке запасных, должны быть в масках. На фото наставник «Фортуны» Уве Реслер снимает защитную маску после ничейной игры с «Падерборном» (1:1). Обе команды находятся в зоне вылета.Фото: REUTERS

Обниматься после голов в Бундеслиге теперь нельзя, и игроки празднуют голы, толкаясь локтями. А еще футболистам запретили плевать на поле.Фото: REUTERS

Чемпионат Южной Кореи по футболу, стартовавший на три месяца позже обычного, начался со скандала. Организаторы матча в Сеуле усадили на пустых трибунах 30 секс-манекенов. 28 женских и 2 мужских.Фото: REUTERS

Клуб «Сеул» тут же принес извинения своим болельщикам, заявив, что это не секс-куклы а высококачественные манекены. Но оправдываться было уже поздно, поскольку все видели рекламные плакаты секс-игрушек, которые повесили их изготовители на презентации переФото: REUTERS