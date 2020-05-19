2020-05-19T15:29:57+03:00
Спорт

Обниматься нельзя, вместо зрителей - надувные куклы: «коронавирусный» футбол в фотографиях

Спортсменам по всему миру пришлось приспосабливаться к матчам в условиях пандемии. "КП" публикует самые яркие снимки с полей
Кирилл СЕРОВ
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Немцы в выходные первыми возобновили свой чемпионат по футболу. Перед первыми матчами на трибунах разных стадионов разложили майки всех 18 клубов Бундеслиги.Немцы в выходные первыми возобновили свой чемпионат по футболу. Перед первыми матчами на трибунах разных стадионов разложили майки всех 18 клубов Бундеслиги.Фото: REUTERS

16 мая в Германии возобновился чемпионат страны по футбол в Бундеслиге. При этом соблюдаются строгие правила гигиены. Играют без зрителей. На арене во время матча должно быть не более 322 человек. Это и футболисты, и тренеры, и весь обслуживающий персонал, и журналисты…

При этом все, кроме игроков на поле, должны быть в масках. А самим футболистам рекомендовано соблюдать дистанцию, например не обниматься после забитых голов.

В общем, много несуразностей. Но все равно все рады, что карантин заканчивается. А эти снимки нам долго будут напоминать о "коронавирусном" футболе.

Немцы в выходные первыми возобновили свой чемпионат по футболу. Перед первыми матчами на трибунах разных стадионов разложили майки всех 18 клубов Бундеслиги. Фото: REUTERS

Немцы в выходные первыми возобновили свой чемпионат по футболу. Перед первыми матчами на трибунах разных стадионов разложили майки всех 18 клубов Бундеслиги.Фото: REUTERS

Немцы в выходные первыми возобновили свой чемпионат по футболу. Перед первыми матчами на трибунах разных стадионов разложили майки всех 18 клубов Бундеслиги. Фото: REUTERS

Немцы в выходные первыми возобновили свой чемпионат по футболу. Перед первыми матчами на трибунах разных стадионов разложили майки всех 18 клубов Бундеслиги.Фото: REUTERS

Немцы в выходные первыми возобновили свой чемпионат по футболу. Перед первыми матчами на трибунах разных стадионов разложили майки всех 18 клубов Бундеслиги. Фото: REUTERS

Немцы в выходные первыми возобновили свой чемпионат по футболу. Перед первыми матчами на трибунах разных стадионов разложили майки всех 18 клубов Бундеслиги.Фото: REUTERS

Играют без зрителей. На арене во время матча должно быть не более 322 человек. Фото: REUTERS

Играют без зрителей. На арене во время матча должно быть не более 322 человек.Фото: REUTERS

Вот так теперь в немецком футболе соблюдают дистанцию. На фото тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельман дает интервью после матча, в котором его команда, претендующая на медали, не смогла дома обыграть «Фрайбург» (1;1). Фото: REUTERS

Вот так теперь в немецком футболе соблюдают дистанцию. На фото тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельман дает интервью после матча, в котором его команда, претендующая на медали, не смогла дома обыграть «Фрайбург» (1;1).Фото: REUTERS

Немцы выпустили перед рестартом чемпионата выпустили 50-страничные «коронавирусные» правила. Один из пунктов – обязательная дезинфекция мячей перед и в перерыве матча. Фото: REUTERS

Немцы выпустили перед рестартом чемпионата выпустили 50-страничные «коронавирусные» правила. Один из пунктов – обязательная дезинфекция мячей перед и в перерыве матча.Фото: REUTERS

Немцы выпустили перед рестартом чемпионата выпустили 50-страничные «коронавирусные» правила. Один из пунктов – обязательная дезинфекция мячей перед и в перерыве матча. Фото: REUTERS

Немцы выпустили перед рестартом чемпионата выпустили 50-страничные «коронавирусные» правила. Один из пунктов – обязательная дезинфекция мячей перед и в перерыве матча.Фото: REUTERS

Все тренеры, находящиеся на скамеечке запасных, должны быть в масках. На фото наставник «Фортуны» Уве Реслер снимает защитную маску после ничейной игры с «Падерборном» (1:1). Обе команды находятся в зоне вылета. Фото: REUTERS

Все тренеры, находящиеся на скамеечке запасных, должны быть в масках. На фото наставник «Фортуны» Уве Реслер снимает защитную маску после ничейной игры с «Падерборном» (1:1). Обе команды находятся в зоне вылета.Фото: REUTERS

Обниматься после голов в Бундеслиге теперь нельзя, и игроки празднуют голы, толкаясь локтями. А еще футболистам запретили плевать на поле. Фото: REUTERS

Обниматься после голов в Бундеслиге теперь нельзя, и игроки празднуют голы, толкаясь локтями. А еще футболистам запретили плевать на поле.Фото: REUTERS

Чемпионат Южной Кореи по футболу, стартовавший на три месяца позже обычного, начался со скандала. Организаторы матча в Сеуле усадили на пустых трибунах 30 секс-манекенов. 28 женских и 2 мужских. Фото: REUTERS

Чемпионат Южной Кореи по футболу, стартовавший на три месяца позже обычного, начался со скандала. Организаторы матча в Сеуле усадили на пустых трибунах 30 секс-манекенов. 28 женских и 2 мужских.Фото: REUTERS

Клуб «Сеул» тут же принес извинения своим болельщикам, заявив, что это не секс-куклы а высококачественные манекены. Но оправдываться было уже поздно, поскольку все видели рекламные плакаты секс-игрушек, которые повесили их изготовители на презентации пере Фото: REUTERS

Клуб «Сеул» тут же принес извинения своим болельщикам, заявив, что это не секс-куклы а высококачественные манекены. Но оправдываться было уже поздно, поскольку все видели рекламные плакаты секс-игрушек, которые повесили их изготовители на презентации переФото: REUTERS

В чемпионат Белоруссии на некоторых матчах без зрителей делали бизнес на манекенах. «Динамо» из Бреста стало продавать по 25 евро (67 белорусских рублей) виртуальные билеты болельщикам, чьи лица наклеивали на манекены. Учитывая, что кроме белорусов в апре Фото: REUTERS

В чемпионат Белоруссии на некоторых матчах без зрителей делали бизнес на манекенах. «Динамо» из Бреста стало продавать по 25 евро (67 белорусских рублей) виртуальные билеты болельщикам, чьи лица наклеивали на манекены. Учитывая, что кроме белорусов в апреФото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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