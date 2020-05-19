2020-05-19T15:55:52+03:00
История современности

Николай Долгушкин, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ: «Пионерия - это не просто детская игра. Мы готовили ребят к серьезной взрослой жизни»

Главный учёный секретарь Президиума Российской академии наук вспомнил свое пионерское детство и комсомольскую юность в компании с нашим обозревателем Александром Гамовым
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments1
Николай ДолгушкинНиколай ДолгушкинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

- Николай Кузьмич, вот увидел знаменитое старое фото: Гагарин на трибуне Мавзолея в пионерском галстуке. Я вспоминаю и вас среди официальных лиц на этой трибуне и тоже - в красном галстуке. Кажется, это была демонстрация 19 мая в День пионерии.

- Это сон пионерский. Я себя на трибуне в пионерском галстуке не помню. Но вполне мог надеть. Не считаю это зазорным даже сейчас, когда мы стали совсем взрослыми, а СССР остался в прошлом. Мы все, советские дети, через эту организацию прошли. С благодарностью вспоминаем эти годы.

- Так вы же, как секретарь ЦК комсомола, и работали с детской организацией? Нам всегда говорили, что комсомол шефствует над пионерией.

- Секретари ЦК имели отношение ко всем группам молодежи, в том числе курировали и пионерию. Когда я пришел в ЦК, председателем Всесоюзной пионерской организации была Алевтина Федулова, а потом какое-то время Людмила Швецова.

- Кстати, вы же бывали в нашем знаменитом «Артеке»– Международном детском лагере отдыха. Гагарина там не встретили? Или Фиделя Кастро. Оба были почетными пионерами. Их торжественно приняли в организацию и повязали красные галстуки.

- О, «Артек» - самое яркое событие, воспоминание. В 1981-м году я только избран был секретарем ЦК ВЛКСМ и в сентябре, по-моему, была смена в «Аю-Даге» - это такой наш комсомольский корпус. Поскольку этот корпус находился на территории «Артека», то мы видели, как живет лагерь, чем занимается наше молодое поколение. И там всякие встречи проходили с лидерами наших братских союзов и знаменитыми прославленными людьми. В тот раз у пионеров гостили композитор Александра Николаевна Пахмутова и поэт Николай Николаевич Добронравов

Юрий Алексеевич Гагарин во время торжественной церемонии приема в почетные пионеры пионерской дружины имени Н.К. Крупской школы №92 Фрунзенского района в театре имени Маяковского Фото: фотохроника ТАСС.

Юрий Алексеевич Гагарин во время торжественной церемонии приема в почетные пионеры пионерской дружины имени Н.К. Крупской школы №92 Фрунзенского района в театре имени МаяковскогоФото: фотохроника ТАСС.

- Вы пели их песни?

- Естественно. Много всякого замечательного происходило: и встречи, и песни у костра, и чего только там не было.

- Николай Кузьмич, чем была пионерия для Советского Союза?

- Пионерскую организацию не надо выбрасывать из той системы работы с подрастающим поколением, которая была сформирована в СССР. Ведь были еще октябрята – школьники младших классов. И они уже стремились перейти в другую возрастную категорию детской организации– в пионеры, так же, как пионеры равнялись на своих старших братьев, сестер и потом переходили в категорию комсомольцев. Эта система позволяла охватить все возрастные группы. Не было большого количества праздно шатающихся ребят. Каждый был востребован обществом, учился у старших товарищей.

- Сразу вспоминаются всякие праздники, сбор макулатуры и металлолома… Ой, да, у моего друга была общественная нагрузка: шефство над пятиклашками.

- Работа с пионерами – это работа особенная. Она очень тонкая, кропотливая, нежная, потому что ребята в этом возрасте только-только формируются. Выковываются их характеры, приобретаются какие-то знания. Я горд, что мне довелось работать с выдающимися профессионалами в этой области.

Помнится, один из пленумов ЦК комсомола был посвящен профилактике правонарушений среди молодежи. В докладе тогдашнего главы комсомолии Бориса Пастухова прозвучала фраза: «Лезвие нетрудовой монеты ранит бескровно, но глубоко и надолго».

Посмотрите, какой большой смысл был заложен в этом выражении. Сейчас он раскрывается в полной мере.

- Вы о «золотой молодежи» говорите?

Николай Долгушкин, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ: «Пионерия - это не просто детская игра. Мы готовили ребят к серьезной взрослой жизни»

00:00
00:00

- Я бы не хотел привязывать этот термин к выходцам из богатых семей, они же не своим умом заработали большие деньги. Неизвестно, праведные богатства, которыми они пользуются, или не праведные. Не суть важно, важно, что это - приобретения родителей. А недоросли без всякого на то основания ведут себя как хозяева жизни, нарушая правила общежития. То гонки на дорогих авто устроят, то стрельбу, то гульбу в неподходящем месте.

Так вот, этих ребят на самом деле упустили еще в том юном возрасте, когда они могли бы быть пионерами и получить навык общественной жизни.

Я бы хотел, чтобы в наших новых условиях мы не забывали замечательный опыт советского времени – опыт работы с подрастающим поколением. Пионерия - это не просто детская игра. Мы готовили ребят к серьезной взрослой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Николай Долгушкин, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ: «Пионерия - это не просто детская игра. Мы готовили ребят к серьезной взрослой жизни»
Главный учёный секретарь Президиума Российской академии наук вспомнил свое пионерское детство и комсомольскую юность в компании с нашим обозревателем Александром Гамовым
«Насиловали, били розгами и выкачивали кровь из детей»: Узница финского концлагеря готова дать следствию показания о геноциде славян
СК РФ спустя 75 лет возбудил уголовное дело о гибели в карельских лагерях не менее восьми тысяч мирных граждан, в том числе более двух тысяч детей
"Для меня это была вторая Швейцария": как Владимир Ленин в молодости оказался в деревне в Самарской области
После казни старшего сына семья Ульяновых переехала в деревню Алакаевка, мать мечтала отвратить Володю от мыслей о революции, но сделать это не удалось [фотопрогулка по музею]
Владимир Познер о Ленине: Он выдающийся политический деятель, который сумел воспользоваться ситуацией, но совершил катастрофическую ошибку
22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ульянова. Ленина. Знаменитый телеведущий рассказал журналисту Радио «КП» Ивану Панкину как он относится к главной фигуре 20-го века
Новости 24
В России будут постепенно отказываться от финансирования профессионального спорта
Тодоренко отдала премию «Женщина года» покалеченной мужем Маргарите Грачевой
Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса
Мир после коронавируса: Посетителей ресторана посадили в шины на колесиках
Инвестор рассказал, сколько лет будет восстанавливаться экономика России
Путин о соцвыплатах в период пандемии: Ничего подобного мы раньше не делали
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв химического газа
Минэкономразвития рассчитывает, что инфляция по итогам года не превысит 4%
112 тысяч: Подсчитано, какие президентские выплаты получит семья с двумя детьми
Мониторинг выплат врачам показал, что доплату получили 79 процентов медиков
Только 37 процентов врачей понимают методику начисления выплат
Доплаты за работу с зараженными коронавирусом уже получили более 30 тысяч врачей
Мурашко назвал основание для выплат врачам за борьбу с коронавирусом
Путин - Мишустину: поздравляю, что вы эту заразу побороли
Путин: Выплату в 10 тысяч рублей получат 22 миллиона семей
Путин сообщил, что в некоторых регионах медики получили не те суммы, о которых говорили на совещаниях