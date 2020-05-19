Николай Долгушкин, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ: «Пионерия - это не просто детская игра. Мы готовили ребят к серьезной взрослой жизни»

- Николай Кузьмич, вот увидел знаменитое старое фото: Гагарин на трибуне Мавзолея в пионерском галстуке. Я вспоминаю и вас среди официальных лиц на этой трибуне и тоже - в красном галстуке. Кажется, это была демонстрация 19 мая в День пионерии.

- Это сон пионерский. Я себя на трибуне в пионерском галстуке не помню. Но вполне мог надеть. Не считаю это зазорным даже сейчас, когда мы стали совсем взрослыми, а СССР остался в прошлом. Мы все, советские дети, через эту организацию прошли. С благодарностью вспоминаем эти годы.

- Так вы же, как секретарь ЦК комсомола, и работали с детской организацией? Нам всегда говорили, что комсомол шефствует над пионерией.

- Секретари ЦК имели отношение ко всем группам молодежи, в том числе курировали и пионерию. Когда я пришел в ЦК, председателем Всесоюзной пионерской организации была Алевтина Федулова, а потом какое-то время Людмила Швецова.

- Кстати, вы же бывали в нашем знаменитом «Артеке»– Международном детском лагере отдыха. Гагарина там не встретили? Или Фиделя Кастро. Оба были почетными пионерами. Их торжественно приняли в организацию и повязали красные галстуки.

- О, «Артек» - самое яркое событие, воспоминание. В 1981-м году я только избран был секретарем ЦК ВЛКСМ и в сентябре, по-моему, была смена в «Аю-Даге» - это такой наш комсомольский корпус. Поскольку этот корпус находился на территории «Артека», то мы видели, как живет лагерь, чем занимается наше молодое поколение. И там всякие встречи проходили с лидерами наших братских союзов и знаменитыми прославленными людьми. В тот раз у пионеров гостили композитор Александра Николаевна Пахмутова и поэт Николай Николаевич Добронравов

Юрий Алексеевич Гагарин во время торжественной церемонии приема в почетные пионеры пионерской дружины имени Н.К. Крупской школы №92 Фрунзенского района в театре имени МаяковскогоФото: фотохроника ТАСС.

- Вы пели их песни?

- Естественно. Много всякого замечательного происходило: и встречи, и песни у костра, и чего только там не было.

- Николай Кузьмич, чем была пионерия для Советского Союза?

- Пионерскую организацию не надо выбрасывать из той системы работы с подрастающим поколением, которая была сформирована в СССР. Ведь были еще октябрята – школьники младших классов. И они уже стремились перейти в другую возрастную категорию детской организации– в пионеры, так же, как пионеры равнялись на своих старших братьев, сестер и потом переходили в категорию комсомольцев. Эта система позволяла охватить все возрастные группы. Не было большого количества праздно шатающихся ребят. Каждый был востребован обществом, учился у старших товарищей.

- Сразу вспоминаются всякие праздники, сбор макулатуры и металлолома… Ой, да, у моего друга была общественная нагрузка: шефство над пятиклашками.

- Работа с пионерами – это работа особенная. Она очень тонкая, кропотливая, нежная, потому что ребята в этом возрасте только-только формируются. Выковываются их характеры, приобретаются какие-то знания. Я горд, что мне довелось работать с выдающимися профессионалами в этой области.

Помнится, один из пленумов ЦК комсомола был посвящен профилактике правонарушений среди молодежи. В докладе тогдашнего главы комсомолии Бориса Пастухова прозвучала фраза: «Лезвие нетрудовой монеты ранит бескровно, но глубоко и надолго».

Посмотрите, какой большой смысл был заложен в этом выражении. Сейчас он раскрывается в полной мере.

- Вы о «золотой молодежи» говорите?

Николай Долгушкин, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ: «Пионерия - это не просто детская игра. Мы готовили ребят к серьезной взрослой жизни» 00:00 00:00

- Я бы не хотел привязывать этот термин к выходцам из богатых семей, они же не своим умом заработали большие деньги. Неизвестно, праведные богатства, которыми они пользуются, или не праведные. Не суть важно, важно, что это - приобретения родителей. А недоросли без всякого на то основания ведут себя как хозяева жизни, нарушая правила общежития. То гонки на дорогих авто устроят, то стрельбу, то гульбу в неподходящем месте.

Так вот, этих ребят на самом деле упустили еще в том юном возрасте, когда они могли бы быть пионерами и получить навык общественной жизни.

Я бы хотел, чтобы в наших новых условиях мы не забывали замечательный опыт советского времени – опыт работы с подрастающим поколением. Пионерия - это не просто детская игра. Мы готовили ребят к серьезной взрослой жизни.