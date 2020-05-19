Электронное голосование повысит прозрачность выборов

Предварительное голосование в онлайн-формате позволит показать и легитимность процедуры, и обеспечит должный уровень открытости, уверен председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Об этом политик сообщил во время видеоконференции с участниками партийного кадрового проекта «ПолитСтартап». В конце мая состоится предварительное голосование ЕР, которое поможет определить «наиболее ярких, перспективных политиков, которые пойдут на выборы».

«Наша партия активно внедряет цифровые решения, которые, надеюсь, позволят в полной мере показать и легитимность процедуры предварительного голосования, и обеспечить должный уровень открытости», — отметил Дмитрий Медведев.

«Работа цифровой платформы в условиях реальных праймериз доказала свою эффективность и надежность, четкое соблюдение всех правил и процедур, которые обеспечивают прозрачность избирательного процесса и достоверность результатов», — оценил безопасность процедуры с точки зрения защиты персональных данных президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Эксперт подчеркнул, что все ИТ-системы цифрового государства, которые будут использовать для идентификации избирателей, «конечно же, имеют сверхнадежную киберзащиту от действий хакеров и утечки чувствительных данных».

По состоянию на 19 мая для участия в предварительном голосовании «Единой России» уже зарегистрировалось порядка 700 тысяч избирателей. Почти три четверти авторизовались через портал Госуслуг. В настоящее время регистрация продолжается.

«Возможно, это самая большая группа поддержки в интернете, с которой «Единая Россия» может взаимодействовать не только в формате праймериз. Это серьезное сообщество, которое может и должно оказывать существенное влияние на избирательные процессы и в онлайне, и в офлайне», — пояснил председатель правления Фонда развития гражданского общества, политолог Константин Костин.

Политолог отметил, что несмотря на положительные результаты проекта партии, это лишь малая часть успеха — «Единой России», по его мнению, нужно продолжать разработку онлайн-сервисов, чтобы сделать общение с избирателем более удобным.

«Людей моложе 40 лет все сложнее привлечь на избирательные участки, а онлайн дает им возможность участвовать в политике. Становясь удобнее для избирателя, партия расширяет свою потенциальную электоральную базу», — сказал Константин Костин.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко отдельно остановился на составе кандидатов — среди порядка 5900 участников предварительного голосования в пять раз больше врачей, чем в прошлом году. А каждый третий кандидат занимается волонтерством.

«Те, кто занимается реальной работой в условиях пандемии, имеют больше шансов на успех, чем те, кто исключительно ведет агитацию в сети», — отметил Евгений Минченко.

Еще один показатель — количество представителей малого и среднего бизнеса среди кандидатов — их почти половина. Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия должна сохранить людей, которые пришли «не политическую карьеру делать, а реально помогать». Он назвал их высшим политическим капиталом, который можно накопить.