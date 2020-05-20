Поплачьтесь кошке: семь золотых правил выхода из самоизоляции

Постепенно у нас в стране ослабляется режим ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Мы какое-то время привыкали жить на самоизоляции и перестроились под новые условия. Теперь начинается период реадаптации. Мы возвращения к прежнему ритму жизни, к своим привычкам, только вот они уже будут такие, как раньше.

Как правильно выйти из самоизоляции? С какими трудностями нам предстоит иметь дело и как их преодолеть? «КП» рассказала психолог, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова.

- Первым делом вспоминаем, что мы все-таки не на Луну летали, а на нашей грешной Земле оставались, хотя и в несколько измененном режиме, - говорит Марина Розенова. - Дальше нам надо быть готовыми к любым неожиданностям: приятным и неприятным. Как можно быть готовым к неожиданному? У Карлоса Кастанеды есть такая хорошая формулировка: «Предупрежден – значит вооружен». Поэтому убираем подальше свою детскую наивность и реагируем на новые ситуации, как взрослые.

Как не винить себя?

Да, многое мы не будем делать так же быстро, как раньше. Нам потребуется больше времени, чтобы собраться на работу. Мы отвыкли от того, чтобы загодя подбирать нужную одежду. Мы изменили пространство в квартире, подстроились под режим постоянной домашней жизни и теперь собираться на работу будем чуть-чуть по-другому. Быть может, мы куда-то опоздали, сделали какую-то ошибку. Помним, что сейчас нам многое нужно учиться выполнять заново и стараемся себя не винить за медлительность и неточность.

Нам нужно заново координировать наши микродвижения даже для того, чтобы зайти в автобус. Хорошая новость, психика на изменения реагирует быстро, так что наша новая адаптация обязательно пройдет успешно и в короткие сроки. Тем не менее, первое время мозг будет перестраиваться. Поэтому не пытайтесь форсировать процесс. Просто скажите себе, что, да, мне нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к простым вещам, таким как поездка в общественном транспорте, и внести в них корректировку в связи с новой актуальной ситуацией. Научиться держать дистанцию от людей, например. Не ругайте себя за ошибки. Да, что-то, казалось бы, давно привычное, сейчас может получаться не сразу.

Если вы сильно расстроились из-за того, что что-то не получается, поплачьте дома вечером, пожалейте сами себя, поддержите. Если у вас с близкими сейчас хорошие отношения, можно поплакать вечером коллективно. Можно даже хором, в унисон или на разные лады. Если чувствуете, что близких лучше не перегружать, пожалуйтесь на жизнь кошке, например.

Как сохранить спокойствие и не раздувать конфликт?

Если в транспорте кто-то окажется менее подготовлен к выходу «наружу», чем вы, и начнет что-то очень эмоционально вам высказывать, делать замечания, старайтесь не реагировать. Не вступайте в споры и конфликты. Поймите, у людей много страхов. И часть страхов проявляются замаскировано. Мы будто бы внутренне спокойны, и, быть может, свысока немного смотрим на «слабаков», но при этом быстро устаем, чувствуем пустоту, отстраненность, скуку. Это защитные формы страха. Есть и деструктивные проявления страха, когда люди становятся агрессивны, склонны к ярости. Надо про это помнить и не ввязываться в ненужные споры.

На первом этапе придется контролировать свои привычки. Не подходить близко, не пожимать руки, не обниматься.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как не бояться выходить наружу?

Напомним себе, что мы прекрасно знаем окружающий нас мир. Да, появилось больше неопределенности, будут ситуации, которые нам надо решать, сложные ситуации, но мы – сознательные взрослые люди, через многое прошли, мы к этому готовы. Обстановка сейчас сложна экономически, не понятно, будет ли контролируема эпидемия дальше, поэтому мы максимально заботимся о себе. Держим социальную дистанцию, ставим барьерную защиту в виде маски в публичных местах и в закрытых помещениях. Положите себе в рюкзак косметичку со средствами гигиены: мыло, антисептик, одноразовые перчатки, платки носовые, чистую маску, быть может, еще какое-то средство, которое вам нужно.

Если на работе все плохо, что делать?

Будьте внимательным и сконцентрированы. Наблюдайте за тем, что происходит вокруг, в этой нашей прекрасной «наруже». Применяйте эвристический подход к реальности, словно нам кто-то задает задачку, которую нужно решить. Вообразите себя Штирлицем, в конце концов, который собирает информацию о текущей работе в офисе. Наблюдайте, быть может, теперь больше обязанностей, больше дел, а может быть, их стало меньше? А всем ли одинаково урезали зарплату? Что бы ни происходило, даже что-то неприятное для нас, мы наблюдаем, мы сосредоточены, собираем информацию, мы разгадываем нашу головоломку. Не принимаем быстрых решений!

Наша задача сейчас дать процессу развернуться и посмотреть, куда он вырулит, а уже потом принимать взвешенные и обоснованные решения. Наблюдение включает в дело весь наш перцептивный аппарат, все наши чувствительные системы восприятия, что затем дает возможность принять адекватное ситуации решение.

Концентрация нужна, потому что наш привычный режим, в котором мы раньше все делали на автомате, сейчас снова в новинку. Обычно, когда мы шли на остановку автобуса или электрички, мы могли о чем-то фантазировать, или даже что-то планировать, ругаться с кем-то мысленно. Сейчас постарайтесь быть сконцентрированными именно на том, зачем и куда вы идете, чтобы прийти туда, куда надо.

Как поддержать свой иммунитет?

В идеале – соблюдайте режим дня, полноценный сон, хорошее питание, регулярные физические нагрузки. Но это мало кому удается. Не ругайте себя за то, что распорядок дня не всегда выдерживается, но понемногу выходите на оптимальный для себя режим.

А вот то, что сделать можно реально, когда выходите на улицу: дайте себе несколько секунд для того, чтобы порадоваться миру. Пусть это будет пение птиц, свежий воздух, цвет листьев и глубина неба, теплота солнца, дуновение ветра. Дадим себе несколько секунд на простую радость от жизни, на восхищение этим миром!

Что делать, если кто-то не хочет соблюдать меры предосторожности?

На первом этапе придется контролировать свои привычки. Не подходить близко, не пожимать руки, не обниматься. И не стесняйтесь останавливать других, если кто-то полез к вам с объятиями. Выставьте руку вперед и четко скажите: «Прошу прощения, но я соблюдаю социальную дистанцию». Или скажите немного с юмором, чтобы не провоцировать конфликт, но в то же время дать понять оппоненту, что вы отступать не намерены: «Извините, но я верю в коронавирус!».

Что делать, если мы потеряли кого-то из близких?

Если у вас погиб родственник, близкий человек, друг, тут можно делать только одно – переживать горе. Есть такое понятие «нормальная клиника горя», и ее надо прожить полностью. Вы не обязаны быть в тонусе и в оптимизме. Обычно в таких случаях хочется думать о тех, кого мы потеряли – делайте это. Выплачьте свое горе. Если параллельно нужно включаться в работу, потому что надо кормить семью, «выйдите» из своего горя на работу, а, возвращаясь домой, горюйте снова.

Если с кем-то вы можете поделиться своими чувствами, сделайте это. Попытки понять, почему это случилось именно с вами, бесперспективны, они не помогут прожить горе. Лучше думать в таком ключе: а что бы ушедший от нас человек хотел для нас в этой ситуации? Хотел бы он, чтобы мы заботились о себе, а потом, со временем, прожив горе, двигались дальше? Благословил бы он нас ходить на работу, если нам это нужно для того, чтобы содержать семью? Постепенно боль будет утихать. А сейчас – принимаем себя в этом состоянии горевания и живем дальше.