2020-05-19T23:12:29+03:00
Звезды

Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и ест на гладильной доске

Артистка снималась в фильмам "Любимая женщина механика Гаврилова" и "Забавы молодых"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Наталья Назарова. Фото kino-teatr.ruАктриса Наталья Назарова. Фото kino-teatr.ru
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Наталья Назарова знакома многим зрителям по фильмам "Любимая женщина механика Гаврилова", "Лекарство против страха", "Забавы молодых". Она играла с самой Людмилой Гурченко, блистала на театральных подмостках. Однако много лет назад в ее жизни произошла беда.

Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и живет затворницей в обветшалой однокомнатной квартире. Там почти 40 лет не было ремонта. Оборваны обои, ржавый холодильник и обветшалые рамы на окнах.

В 1989 году артистка потеряла работу на пике славы после того, как неизвестный ударил ее по голове. Из-за черепно-мозговой травмы у Натальи диагностировали шизофрению.

Сейчас Наталья Назарова живет в нищете. Кадр из передачи "Прямой эфир".

Сейчас Наталья Назарова живет в нищете. Кадр из передачи "Прямой эфир".

Год актриса провела в больницах, а потом потеряла работу в театре. "Моя карьера закончилась очень страшно. Из театра просто выжили. Приходили, обувь резали. Часы мама мне дала, чтобы я не опаздывала, их разобрали, залезли в сумку. Перестали давать звонки на сцену. Надо выходить, а звонка не дали. Когда я не пришла, меня на следующий день отчислили", - рассказала артистка в студии передачи "Прямой эфир".

Когда Наталья осталась без работы, то жила впроголодь вместе с матерью. "Это была драма для меня и особенно для мамы. Мы с мамой голодали. У нас не было денег. Покупали свиные обрезки и ели. Мне приходилось петь и читать поэмы на рынке, чтобы дали еды", - откровенничает она.

Сейчас актриса живет не лучше. Родительница умерла 20 лет назад. "Ем на гладильной доске, потому что стол у меня завален вещами. Пользуюсь чугунным утюгом. Нагреваю его и глажу", - рассказала звезда.

Все ее родственники на звонки не отвечают. "На карантине я провожу время у телевизора. В данной ситуации могу только на себя рассчитывать", - сказала Наталья Ивановна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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