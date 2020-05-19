Неожиданные выводы: Ученые сделали новое открытие об антителах к коронавирусу

Еще в начале эпидемии COVID-19 некоторые эксперты высказывали предположение: те, кто в свое время переболел из-за заражения предшественниками нынешнего коронавируса, могут оказаться более защищенными от новой инфекции. В пользу этой гипотезы говорит новое открытие, результаты которого опубликованы в международном научном журнале Nature.

Команда исследователей во главе с Дэвидом Вееслером из Вашингтонского университета изучила иммунные клетки пациента, переболевшего атипичной пневмонией в 2003 году. Напомним, тогда вспышку вызвал коронавирус SARS-CoV, который называют старшим братом нынешнего вируса.

Ученые выделили из иммунных клеток B-лимфоцитов определенные антитела. А затем испытали их в лаборатории: как на культурах клеток, зараженных новым коронавирусом, так и непосредственно на вирусных частицах SARS-CoV-2. Оказалось, что некоторые из антител сработали: блокировали размножение вируса в обоих случаях.

Модель вируса SARS-Cov-2.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока рано говорить, что подобные эксперименты окажутся столь же успешными, если из клеточных культур перенести их в живые системы — на подопытных животных и затем на человека, отмечают авторы научной работы. Однако метод выглядит вполне перспективным. Если надежды оправдаются, то мы сможем продвинуться как в поиске лекарств против тяжелых форм Ковид, так и в создании средств для профилактики болезни, считают ученые.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Есть ли у переболевших атипичной пневмонией иммунитет к COVID-19?

Этого авторы новой научной работы не утверждают. Они лишь отмечают, что обнаружены защитные антитела, подходящие для обезвреживания коронавируса. Причем, пока такой эффект доказан только в лабораторных условиях.

Научных доказательств того, что переболевшие атипичной пневмонией точно не заразятся и/или не заболеют Ковид, на сегодня нет. Однако гипотетически такие люди могут оказаться в какой-то степени более защищенными от новой инфекции. Например, в случае заражения болезнь у них может протекать в более легкой форме, предполагают специалисты.