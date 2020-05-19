2020-05-19T22:31:17+03:00
Звезды

«Не могу молчать»: Никас Сафронов подарил детской больнице аппарат ИВЛ за 2 миллиона рублей

Проверившись на коронавирус, живописец вылетел на свою малую Родину
Алина ЧЕРНОВА
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Никас Сафронов: "По словам Никаса Сафронова, аппарат ему обошелся в серьезную сумму".Никас Сафронов: "По словам Никаса Сафронова, аппарат ему обошелся в серьезную сумму".
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Во время пандемии коронавируса художник Никас Сафронов тоже стал временно безработным.

- Выставки закрыты, заказов никаких нет, все клиенты на самоизоляции, - вздыхает в беседе с kp.ru Никас Сафронов.

Однако знаменитый живописец не пожалел крупную сумму денег на помощь ульяновской детской больнице.

- Мне позвонили из ульяновского благотворительного резервного фонда помощи пострадавшим от пандемии коронавируса и попросили записать видеоблагодарность врачам, чтобы поддержать в это непростое время наших дорогих людей в белых халатах,-рассказал «КП» художник. — Но мне хотелось помочь чем-то более существенным, поэтому по просьбе врачей я достал для детской больницы своей малой Родины аппарат ИВЛ. Я с трудом смог купить этот аппарат, поскольку эти чудо-агрегаты разобрали, их поставки ожидаются только в ноябре.

Заводы не успевают их делать...

Многие богатые люди в первые дни пандемии скупили аппараты ИВЛ для себя. Наверное, поэтому они так быстро исчезли со складов. Но непонятно, как они ими собираются пользоваться в случае болезни.

Аппарат должен обслуживать медик, обывателю в нем не разобраться. А врачи сейчас на передовой...

Я чудом смог достать аппарат: нашел завод в Екатеринбурге, договорился с руководством.

По словам Никаса Сафронова, аппарат ему обошелся в серьезную сумму — более двух миллионов рублей.

- Аппарат ИВЛ, который я подарил главной детской инфекционной больнице Ульяновска, сделан по последним технологиям с учетом ошибок в разработке аппаратов предыдущего поколения. Перед вылетом сделал тест на коронавирус, который, к счастью, оказался отрицательным, - рассказал kp.ru художник. - На мой взгляд, сегодня каждый из нас может помочь нуждающимся, кто-то подарит аппарат ИВЛ, как я, а кто-то поможет старику, пойдет в магазин и купит необходимые ему продукты. В такие сложные времена мы должны быть едины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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