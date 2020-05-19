2020-05-19T23:38:27+03:00
Звезды

«Гадалка предсказала Юле смерть и славу...»: Подруга Началовой рассказала о ее встрече с экстрасенсом

По словам Анны Исаевой, покойная певица мечтала покорить мировую сцену
Игорь ПОЛЯКОВ
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Юлия Началова.Юлия Началова.Фото: EAST NEWS
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Больше года прошло после смерти 38-летней певицы Юли Началовой, которая скончалась из-за банальной мозоли на ногах, перешедшей в злополучную гангрену.

В недавнем интервью «КП» актриса Марина Орлова, которой Первый канал доверил роль Юли в автобиографическом фильме о певице, намекнула, что у Юли был разговор с гадалкой, которая напророчила ей смерть.

В прямом эфире своего Инстаграма подробнее об этой истории поведала подруга и пиарщик Началовой Анна Исаева.

- Эта гадалка случайно оказалась у Юли дома в начале 2000-х. Я была свидетелем их беседы, -рассказала поклонникам певицы Анна Исаева.-Я приехала к Юле по рабочим вопросам и она сказала: «Сейчас приедет моя подруга-соседка и очень необычная женщина Даша, которую мне порекомендовали...Хочу с ней поговорить о творчестве. Не хочу спрашивать о личной жизни, хочу знать, что меня ждет в карьере!»

По словам Исаевой, Началова, которая не только обладала прекрасным вокалом, но и хорошо знала английский язык, мечтала о мировой славе.

- И когда пришла гадалка, она Юле сказала : «Благодаря одному известному мужчине тебя ждёт слава и успешный зарубежный проект!»

Юля в то время была ведущей на канале «Россия» и мы подумали, что ей поможет ее друг и партнёр по телепроекту Николай Басков. Но ей в итоге помог Филипп Киркоров, который познакомил Юлю со знаменитым маэстро Уолтером Афанасьевым (двукратный обладатель премии «Грэмми», продюсер Мэрайи Кэри, автор песен Селин Дион и других мировых звёзд-Ред.), с которым она впоследствии выпустила альбом Wild Butterfly.

Многие предсказания, сказанные в тот вечер гадалкой, не сбылись. В особенности все, что касается личной жизни Юли. Сбылась лишь ее зарубежная поездка и успешный проект. И гадалка Даша четко назвала дату смерти моего отца и дату смерти Юли... Это правда и я не стесняюсь об этом говорить, - подчеркнула приятельница и пиарщик покойной Юли Началовой Анна Исаева.

К слову, многие коллеги Началовой подтверждают слова Исаевой. Мол, после расставания с последним мужем хоккеистом Александром Фроловым в квартире Началовой все чаще замечали предсказателей из шоу «Битва экстрасенсов». Якобы певица очень переживала измену и уход из семьи любимого мужчины и, видимо, пыталась найти утешение в беседах с экстрасенсами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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