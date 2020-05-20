Коронавирус в России, последние новости на 20 мая 2020: Ответственные за невыплаты врачам понесут уголовное наказание

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное проблемам с выплатам дополнительных премий медикам, работающим с больными коронавирусом.

По итогам было принято решение направить на выплаты медикам в общей сложности более 50 миллиардов рублей, а также был подписан указ об обязательном страховании жизни и здоровья медработников, который действует задним числом: все, кто с самого начала участвовал в борьбе с эпидемией и пострадал при исполнении профессионального долга, должны получить единовременные страховые выплаты.

Кстати, в Армавире (Краснодарский край) возбуждено первое уголовное дело о невыплатах врачам положенных надбавок. Следователи выясняют, кто и почему не оформил вовремя ведомости о начислениях персоналу больницы премий.

Президент также поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с благополучным выздоровлением от COVID-19. Глава кабмина уже выписан из больницы и вернулся на работу в Белый дом.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту очередного фейка с медицинскими масками: неизвестные распространяли информацию о том, что чиновники якобы торгуют гуманитарной помощью из Китая.