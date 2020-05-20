2020-05-20T02:24:56+03:00
Звезды

Регина Тодоренко отдала свою награду «Женщина года» Рите Грачевой, которой муж отрубил руки

Телеведущая нашла для статуэтки более достойную хозяйку
Ирина СУХАНОВА
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Регина Тодоренко отдала свой приз Рите Грачевой. Фото: Инстаграм.Регина Тодоренко отдала свой приз Рите Грачевой. Фото: Инстаграм.
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Регина Тодоренко отдала присужденную ей статуэтку «Женщина года-2019» жертве домашнего насилия Маргарите Грачевой. Телеведущая посчитала девушку, которой муж в припадке ревности отрубил руки, более достойной награды. О том, как она относится к этому поступку, Рита рассказала в Инстаграме.

Мама двоих детей из подмосковного Серпухова, чья трагическая история потрясла всю страну, сразу предупредила подписчиков: для нее эта награда ничего не значит. Рита называет приз «тяжелой стекляшкой» и замечает, что ее гораздо больше тронули костюмы панд, которые Регина подарила ее сыновьям. Но при этом Грачева просит не судить Тодоренко слишком строго – она уверена, что телеведущая сделала уже многое, чтобы загладить свой проступок.

- У меня теперь появилась статуэтка «Женщина года». Честно, для меня эта награда ничего не значит, - написала Рита в Инстаграме. - И при видео-общении с Региной (когда она снимала фильм), я сразу сказала: «Статуэтка мне не нужна» и в шутку добавила: «Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает». Про панд вспомнила, так как муж Регины (певец Влад Топалов – Ред.) выступал на шоу «Маски» в костюме Панды. Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью «Женщина года 2019» и двух прекрасных костюмов панд!

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Помните я отправляла свою книгу "Счастлива без рук" @reginatodorenko , а сегодня пришла ответная посылка от неё.
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Рита попросила своих подписчиков воздержаться от критических комментариев и не обвинять Регину в корысти и неискренности. Она уверена, что только время может расставить все по своим местам и показать, извлекла ли телеведущая урок из последствий своего необдуманного высказывания.

- Начну сразу с просьбы, пожалуйста воздержитесь от комментариев: «Какая Регина неискренняя!», «Откупилась за 2 миллиона!», «А сколько она тебе заплатила?», «Ей вообще плевать, главное сохранить контракты любой ценой», - попросила Рита фолловеров. - Все мы совершаем ошибки, но главное пытаться их исправить! За две недели фильм Регины Тодоренко о проблеме домашнего насилия посмотрели более 4 миллионов людей; она перевела 2 миллиона рублей в центр «Насилию нет» и разрабатывает специальное приложение, которое должно помочь тем, кто столкнулся с домашнем насилием.

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Рита Грачева воспитывает двоих сыновей.
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Каким страшным бывает домашнее насилие, Рита в полной мере испытала на себе. Сегодня она живет с бионическим протезом – он заменил ей кисть, отрубленную супругом-изувером. Муж отбывает срок в колонии строгого режима – его осудили на 14 лет. Рита надеется, что больше никогда в жизни не увидит его.

Свою награду «Женщина года» Регина передала Рите после того, как редакция журнала Glamour публично лишила ее этого звания. Телеведущая подверглась критике, осудив жертв домашнего насилия. Во время интервью с основательницей PeopleTalk Лаурой Джугелией Тодоренко негативно высказалась о звездах шоу-бизнеса, которые рассказывают в соцсетях о конфликтах с мужьями, используя семейные скандалы для привлечения внимания. На Регину моментально обрушился шквал негатива, она лишилась всех рекламных контрактов на телевидении и в Инстаграме. В этот период Маргарита Грачева решила поддержать Тодоренко и защитить ее от хейтеров. Рита отправила Регине свою книгу «Счастлива без рук». И получила в ответ посылку с наградой «Женщина года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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