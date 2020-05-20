"Младенец стал кашлять и капризничать": В Краснодаре 4-месячный малыш скончался после прививки

33-летний Алексей и 29-летняя Мария вместе уже больше 10 лет, у них подрастает 4-летняя дочь Алина, а в середине января в семье появился долгожданный второй ребёнок. Мальчика назвали Даниилом (имена изменены). Малыш рос и крепчал, а родители не могли нарадоваться на пухленького младенца. Но внезапно в семейное счастье ворвалась страшная беда.

Алексей в те дни был в командировке, а Мария присматривала за детьми. Дане скоро исполнялось 4 месяца, и 8 мая мама понесла малыша в детскую поликлинику при белореченской ЦРБ на обследование. Там ей сообщили, что необходимо сделать плановую комплексную прививку от коклюша, дифтерии и столбняка и назначили дату визита - 14 мая. Каждая мама очень волнуется, как ребёнок перенесёт ту или иную прививку, но особенно много споров именно вокруг так называемой "АКДС", именно ей приписывают частые аллергические реакции и множество других побочных эффектов. Но Мария хотела, чтобы её малыш имел иммунитет к таким тяжелым заболеваниям, и спорить с врачами не стала. Все дети переносят эту прививку по-разному и предугадать, какой будет реакция организма не может никто. Мария волновалась, но надеялась на лучшее. Пришла с малышом в назначенный день к указанному времени. Процедуру провели около 14.00, мама внимательно следила за состоянием сына после прививки. Уже через несколько часов после укола, она заметила, как у Даниила появились кашель и сопли, малыш стал капризничать. Мама решила, что это реакция на вакцину, обычно о таких симптомах и предупреждает педиатр, они проявляются после прививки и должны исчезнуть в течение 48 часов. Мария уложила сына в кроватку, и к 21.00 малыш уже уснул. Мама надеялась, что к утру ему станет лучше.

Проснувшись в 7 утра, Мария первым делом поспешила к кроватке сына, женщину насторожила тишина. Но подойдя к колыбели, мама поняла, что малыш не дышит. Испуганная женщина вызвала скорую помощь, но было уже поздно. Приехавшие по вызову медики лишь констатировали смерть 4-месячного Дани. О случившемся фельдшер скорой помощи сообщил в полицию. Тело маленького Дани забрали для проведения судебно-медицинской экспертизы. Со страшной новостью Мария позвонила супругу, Алексей выехал домой, как только узнал о случившемся.

Алексей с дочкой Алиной

- Мы сейчас дожидаемся результатов экспертизы, надеюсь она объяснит нам, почему это произошло. Пока тяжело об этом говорить, супруга находится в шоке, - рассказал kp.ru отец мальчика Алексей

По факту смерти младенца в Белореченском районе сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего на контроле у начальника районного МВД, делом занимается сотрудник следственного управления Следственного Комитета, а на место выезжала целая следственно-оперативная группа.