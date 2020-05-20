2020-05-20T15:37:50+03:00
Общество

20 мая Россия отмечает день Волги

В бассейне великой русской реки проживает более 60 миллионов человек, поэтому так важно сохранить ее воды чистыми
Анна ГЛАДКИХ
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Около трети населения нашей страны проживает в районе бассейна Волги. Фото: shutterstock.com.Около трети населения нашей страны проживает в районе бассейна Волги. Фото: shutterstock.com.
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Праздновать День Волги впервые начали в Нижнем Новгороде в 2008 году, и с тех пор масштаб события значительно увеличился. Сперва присоединились города и области, вдоль реки: Волгоградская, Астраханская, Ярославская, Самарская области, Республика Татарстан, сейчас этот праздник отмечает вся страна. Еще бы, ведь именно Волга считается самой известной, великой рекой России.

Около трети населения нашей страны проживает в районе бассейна Волги – это более 60 миллионов человек. Все эти люди считают легендарную реку своей родной, однако это не только делает реку великой, но и создает ряд проблем. Нагрузка на водные ресурсы Волги аж в 8 раз выше, чем в среднем по России. Сильнее всего воды бассейна Волги страдают из-за сброса сточных вод, ведь вместе с ними ежегодно в реку попадает более 2,5 миллиона тонн загрязняющих веществ.

Впрочем, с проведением ряда мероприятий в рамках нацпроекта «Экология», экологическая ситуация на Волге стала улучшаться. Так федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» помог к 2020 году:

- Восстановить от иловых наносов 8,1 гектара участков рек, проток и озер, очистить берега от деревьев и кустарников, провести экологическую реабилитацию водных объектов, уничтожить излишнюю водную растительность на каналах-рыбоходах и нерестовых массивах.

- Расчистить почти 45 километров водных объектов Нижней Волги. В Астраханской и Волгоградской областях провели мероприятия по расчистке ериков, рек, каналов, проток и каналов-рыбоходов. Продолжается работа Росводоресурсов по расчистке и экологической реабилитации водных объектов Нижней Волги, строительство водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги.

- Для улучшения водообмена в низовьях Волги на территории Волгоградской области в эксплуатацию ввели 10 водопропускных сооружений.

- В водохозяйственном комплексе Нижней Волги расчищено 30 километров мелиоративных каналов и водных трактов.

Еще один федеральный проект, реализуемый в рамках нацпроекта «Экология», - это проект «Оздоровление Волги». Он предусматривает:

- Улучшение экологического состояния дельты Волги.

Это нужно для стабильного обводнения низовья реки - Волго-Ахтубинской поймы, что обеспечит водой местных жителей и создаст условия для комплексного развития прилегающих территорий и сельского хозяйства, в частности. Здесь также планируют построить комплекс гидротехнических сооружений, уже начата разработка проектно-сметной документации.

- Строительство и реконструкция водных сооружений.

В крупных городах, расположенных в районе бассейна Волги в 2019 году началась модернизация 50 очистных соооружений. Эта работа продолжится, а кроме того, планируется строительство 11 новых объектов в 2020 году. Это позволит снизить количество загрязняющих веществ, поступающих в воду, в несколько раз и улучшить качество воды по химическим показателям.

- Изоляция и ликвидация объектов накопленного экологического вреда.

Это позволит купировать риски, связанные с аварийным загрязнением токсичными веществами вод, которые служат источниками водоснабжения населения.

- Выявление и пресечение несанкционированных сбросов сточных вод.

Кроме мероприятий по несанкционированному сбросу стоков в Волгу, предусмотрен отбор проб сточных вод и их анализ на определение содержания загрязняющих веществ. Однако из-за текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в 2020 году ограничено проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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