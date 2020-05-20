Кто лишил миллионов «тайную крестницу» Филиппа Киркорова

Одно из самых громких преступлений шоу-бизнеса до сих пор остается нераскрытым. На пике славы «Комбинации», когда девчонки из провинциального Саратова собирали стадионы, а их кассеты раскупались влет, продюсера группы Александра Шишинина зарезали на пороге съемной московской квартиры. Его дочери Вике тогда было всего шесть, и один из друзей ее папы пообещал стать сироте крестным отцом…

Спас Филиппа от рокового шага

С Филиппом Киркоровым – тогда уже известным артистом, но далеко не поп-королем, Шишинин познакомился летом 1991 года в морском круизе. Долларов тогда в свободной продаже не было, и турне по европейским городам сколотили для состоятельных граждан четко под эти цели – купить баксов и заграничных нарядов. А чтобы богатым туристам в плавании не было тоскливо, организаторы забили теплоход всевозможными поп-звездами. Были среди них и «комбинашки».

- Там Шишинин и познакомился с Филиппом Киркоровым, - рассказывает его близкий друг, саратовский журналист Андрей Цепов. – А сошлись они на почве несчастной любви. Саше на теплоходе устраивала сцены его «походно-полевая жена» Анжела – ну просто настоящая ведьма! Крутила романы, закатывала истерики, резала в клочья и выбрасывала в иллюминатор дорогие заграничные шмотки… Киркоров тем временем сох по Маше Распутиной, убиваясь, что она к нему безразлична. Готов был чуть ли не с палубы броситься. Так они и сдружились, всячески друг друга поддерживая.

До "Комбинации" Александр Шишинин устраивал гастроли звезд в родном Саратове. Слева направо: Андрей Цепов, Юрий Лоза, Александр Шишинин. Фото: личный архив А.Цепова.Фото: Личный архив героя публикации

А на следующий год, приехав с Саратов с гастролями, молодой Филипп познакомился с семьей своего «товарища по несчастью».

- Был у нас в Саратове такой известный чудаковатый поэт Юрий Дружков. Он действительно писал стихи, часть из них раздаривал артистам. Но при этом жил очень скромно, торговал газетами в ларьке, - продолжает Цепов. – Однажды Дружкова сняли в сюжете для МузОбоза телекомпании ВИД. И когда Филипп пришел к Саше в гости, тот включил ему видеокассету с записью, где Юра на голубом глазу уверял – мол, Киркоров поет мои песни. При этом цитировал сонет Шекспира. Певец тогда чуть в обморок не упал со смеха!

Говорят, продюсера «Комбинации», рискового парня и талантливого коммерсанта без всякого налета шоу-бизнесовой спеси, поп-король считал одним из самых близких своих друзей. Поэтому после убийства Шишинина не оставил его родных: каждый раз, приезжая с гастролями, навещал стареньких родителей друга, а если не мог - приглашал на концерты и передавал деньги (как правило, в долларах), маленькой Вике Шишининой - подарки. В окружении семьи поговаривают, что Киркоров даже крестил девочку, и поэтому о семье крестницы заботился, как о родных. Но сама Вика отношения с поп-королем хранит в тайне: «На личные вопросы не отвечаю».

Группа "Комбинация" на сцене, 1989 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вдова вышла замуж за лучшего друга Табакова

Сегодня 34-летняя Вика Шишинина по-прежнему живет в Саратове – открыла свою турфирму, объездила полмира. Сейчас, также как и все, сидит на самоизоляции. А вот ее мать Наталья, вдова продюсера, через несколько лет снова вышла замуж и уехала в Москву.

Дочь продюсера "Комбинации" Виктория и его вдова Наталья Шишинина.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Саша с Наташей поженились в 1985 году, через год стали родителями. Он был совсем молодой – 22-23 года, да и постоянно в движении, вечно придумывал, на чем заработать. Гулять с коляской ему было скучно, не тот характер, - уверен Цепов. – Поэтому когда началась «Комбинация», Шишинин с женой уже вместе не жили, хотя официальный развод так и не оформили. Но к любимой и единственной дочке он приезжал регулярно, заваливал игрушками, баловал, как мог.

Вторым мужем Натальи стал актер и режиссер Юрий Кравец. Сначала он сделал карьеру в Саратове – руководил местным драмтеатром, работал в местном минкульте, а в «нулевых» уехал в Москву и возглавил театральную школу Олега Табакова, став его лучшим другом. После смерти Олега Павловича Кравеца на первое время даже назначили и.о. директора МХТ имени Чехова (сейчас он выступает, как актер). Там же, на мхатовской сцене, играет их общая дочь с Натальей Ульяна Кравец – сводная сестра «крестницы» поп-короля, которая на 12 лет ее младше.

Худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков и его заместитель Юрий Кравец на премьере спектакля в 2014 году.Фото: Иван ВИСЛОВ

«Бедные, но гордые»

Вспоминать о «Комбинации» родные Александра Шишинина не любят: для них это трагедия, забравшая сына, отца и мужа. Может, поэтому семья и не стала заморачиваться с авторскими выплатами, хотя на кону были большие деньги.

- В свое время Саша оформил авторские права, как автор нескольких текстов «Комбинации» - какие-то отчисления до сих пор идут его родственникам, - продолжает друг продюсера. – Но несколько лет назад мне с помощью знакомых сотрудниц Торгово-промышленной палаты (за что им спасибо) удалось узнать по-настоящему сенсационные сведения. Свидетельство о регистрации торговой марки «Комбинация», которое было оформлено в 1991 году на концертное агентство Сергея Лисовского, выдавалось на пять лет. Получается, срок его действия истек еще в 1996 году, и с тех пор бренд никому не принадлежит – перешел в свободное пользование. Я предложил Наташе Шишининой зарегистрировать эту торговую марку на дочь Викторию. Она сначала вроде бы заинтересовалась, а потом вдруг резко оборвала общение со мной. К сожалению, Сашина семья о деньгах думает в последнюю очередь. Мол, бедные, но гордые. Помню, как его отец на поминках однажды сказал мне в сердцах: «Нам ничего не нужно! Я лучше буду манную кашу всю жизнь есть, чем свяжусь с этими деньгами».

А ведь речь, по мнению друга продюсера, идет о внушительной сумме.

- «Комбинация» давала по 5-10 концертов в месяц, при этом группа никому не платила за использование бренда. И даже тоненькую котлету баксов в знак благодарности никто из солисток или администрации ни разу не передал родителям Саши. По моим подсчетам, потери исчисляются десятками тысяч рублей в месяц, а за годы после его смерти это реально миллионы, - сетует Андрей Цепов. - Где они? Думаю, об этом лучше спросить у солистки группы Тани Ивановой, которая потом стала не только лицом, но и главнокомандующим «Комбинации»…

Кстати, я нигде и никогда этого не объявлял, но я придумал сюжеты для нескольких песен группы - "Вишневая девятка", "Анжелика" и других. При этом автором слов я никогда не был указан. Зачем мне это? Судиться за соавторство и тем самым отнимать хлеб у Сашиных близких? Я своим другом очень горжусь: Шишинин волей-неволей создал группу, которая выступает более 30 лет и сравнима с настоящими легендами.

НУ И НУ!

Старый хит «Комбинации» купили в Голливуде за 50 тысяч $

Композитор Виталий Окороков, написавший для «Комбинации» их золотые хиты - «American boy», «Бухгалтер», «Два кусочека колбаски» и другие, до сих пор получает авторские отчисления за песни группы. Хотя, как классический музыкант, своим творчеством в девяностые не гордится – мол, хиты на три аккорда стряпал лишь для того, чтобы заработать денег в то лихое время. Однако, сейчас именно эти выплаты сейчас обеспечивают музыканту безбедное существование.

- Например, сейчас довольно часто снимают кино про восьмидесятые-девяностые и ко мне обращаются в связи с авторскими правами, - рассказал «КП» Виталий Алексеевич. – Так, недавно обратились из компании «Universal» - режиссер Илья Найшуллер, наш соотечественник, снявший российско-американский боевик «Хардкор» с Данилой Козловским, взялся за новый проект в США. И в этом фильме будет звучать песня «Комбинации» «Хей, мама!». В Голливуде с правами все серьезнее, и суммы больше, чем у нас. Авторские гонорары за использование фонограммы – от 50 тысяч долларов (более 3,5 миллионов рублей. - Ред.). В России поменьше, где-то от 5 тысяч долларов.

БЫЛ СЛУЧАЙ

"Ласковый май" обошелся в миллионы

В "нулевых" продюсер поп-группы Андрей Разин отсудил у звукозаписывающих компаний 22,5 млн рублей за неправомерное использование принадлежащего ему товарного знака. Несмотря на то, что Разин сам придумал название "Ласковый май" и с 1992 года владел всеми правами на бренд, две звукозаписывающие компании штамповали диски с записями группы, зарабатывая на этом многомиллионную прибыль и нанося тем самым продюсеру прямые убытки. Суд тогда встал на сторону Андрея Разина, хотя ответчики уверяли, что они ничего не нарушили: якобы у этого товарного знака, как и у "Комбинации", не было никакого владельца...