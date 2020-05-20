2020-05-20T15:47:24+03:00
Звезды

Павел Деревянко: «Жена с детьми живет на Николиной Горе, я — в центре Москвы. Мы в кайфе!»

Популярный актер — о встрече с президентом, депрессии, свободных отношениях с женой и гонорарах
Константин ГЛЫБА
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Актер рассказал о свободных отношениях с женойАктер рассказал о свободных отношениях с женойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Блеснувший в сериале «Домашний арест» и набравший в последнее время невероятную карьерную скорость Павел Деревянко правды от зрителей не скрывает. Живет с женой и детьми наездами, иногда уходит в депрессию, иногда видится с Владимиром Путиным. Об этом и многом другом актер рассказал в ютуб-шоу «Вдудь».

ПРО ДОМ НА РУБЛЕВКЕ

«Его построил прадед моей жены — Владимир Мясищев, строил бомбардировщики (сконструировал первый в мире тяжелый бомбардировщик «М-4» и высотный разведчик «М-17»), был генеральным конструктором КБ. Сидел в тюрьме на Лубянке с 1938 по 1941 годы. Потом прошел войну, ему дали Героя Советского Союза, и на эти деньги он построил этот дом. Все сделано очень эргономично, продумано до мельчайших деталей. Выход на четыре стороны, круговые комнаты. Все вместе (с женой Дарьей и дочерьми Сашей и Варварой) тут уже второй месяц живем на изоляции»

Тот самый дом на Рублевке

Тот самый дом на Рублевке

ПРО ПОЛУГОДОВУЮ ДЕПРЕССИЮ

«Что это такое? Ходишь и тебе все время плохо. Физически. Просыпаешься — нет настроения. Нет аппетита. Худой, слабый, эндорфины уходят. Очень хреново. Не помню как, но через полгода я через работу выскочил».

ПРО «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» И АП

«Люди из администрации президента говорили мне, что смотрели сериал. Им понравилось. Говорили: «Просто в листа!». Смотрел ли Путин? Говорят, что да. Почему им это понравилось? Наверно, потому что нормальное чувство юмора и самоиронии у ребят. Это же чистая правда, а мы стебемся. Верят происходящему на экране, видимо»

Павел Деревянко в сериале «Домашний арест»

Павел Деревянко в сериале «Домашний арест»

ПРО ВСТРЕЧУ С ПУТИНЫМ

«Это было очень смешно. Нам позвонили за несколько дней и сказали, что будет встреча с президентом (показ фильма про космонавтов «Салют-7» в Кремле). Я думаю: что надеть? Беру выцветшие джинсы болотного цвета, такую же футболку с вырезом. На мне цепуха. И кожаный пиджак. За мной заезжают Бакур Бакурадзе (режиссер) и Владимир Вдовиченков (партнер по фильму). И я начинаю париться: «Нормально оделся?». Вован мне говорит: «Да нормально, чего ты». А они все при параде, на «гаврилах» (в галстуках).

Встреча президента со съемочной группой фильма "Салют-7". Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Встреча президента со съемочной группой фильма "Салют-7". Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Приезжаем в Кремль, проходим несколько кордонов. В зале показа сидят генералы, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, а еще советские космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных — прототипы героев фильма. Ждем Владимира Владимировича. Два часа. Пьем чай. Потом идет. Перед ним Дмитрий Песков, предваряет. Улыбка во весь рот, по всем прошелся и на мне так останавливает взгляд (смеряет с верху до низу), а в глазах читается: «Ну ты че, идиот совсем?». И дальше пошел. Ну, после этой ситуации меня совсем отпустило. Стало пофигу. Потом посмотрели фильм — нарезку 25 минут — президенту понравилось».

ПРО ОТКАЗ СТАТЬ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ ПРЕЗИДЕНТА

«Ко мне обращались (из АП) дважды. Позвонили: «предлагаем стать доверенным лицом президента». То ли взял время подумать, то ли сразу отказался. Но отказал. Потом перезвонили через неделю: «Почему?». Ну это не мое. Возможно, это уводило бы меня от актерской профессии. Отказ восприняли нормально. Мы ведь потом встречались с президентом (см.выше)»

ПРО СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ЖЕНОЙ

«Мы были вместе, но личная жизнь у нас с Дашей была отдельная. Все было обоюдно. А сейчас мы в кайфе, особенно сейчас живем вместе (хоть и в разводе). У меня все еще есть московская квартира, которую я снимаю, и иногда приезжаю на дачу на Николину Гору проводить время. Даша с детьми живет на даче, я — в центре Москвы».

ПРО ГОНОРАРЫ

«Мой съемочный день стоит меньше 500 000 рублей. Но больше 300 тысяч, варьируется. У меня с деньгами такие отношения: я их люблю, зарабатываю, но много трачу. Так выходит. Как приходят, так и должны уходить. Я так живу: отдавай, чтобы получать. И получаю — жизнь, друзей, семью, работу. Я счастлив!».

pablo_derevyankopablo_derevyanko
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ИСТОЧНИК KP.RU

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