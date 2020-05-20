2020-05-20T16:46:31+03:00
Звезды

Умер единственный сын телеведущей Светланы Моргуновой

Максиму Моргунову было 52 года
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущая Светлана Моргунова.Телеведущая Светлана Моргунова.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Единственный сына диктора Светланы Моргуновой умер в 52 года в своей квартире. У Максима Моргунова был положительный диагноз на коронавирус и поражение легких.

Сын Светланы Моргуновой болел с 10 мая. В этот день он почувствовал первые признаки недомогания. Максим Моргунов являлся сотрудником пресс-службы музея Коломенское.

"У него не было вредных привычек, хронических заболеваний, он не был в «группе риска». Абсолютно здоровый, сильный мужик. Между майскими праздниками он выходил на работу (ко Дню Победы они делали какой-то телемост почему-то с Португалией). И там контактировал с коллегой, его непосредственным начальником. 8-го числа у начальника подтвердили ковид. Максим сдал тест, и 10 мая получил положительный «результат»", - сообщил в блоге его двоюродный брат Илья Свиридов.

Илья Свиридов (справа) и Максим Моргунов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Илья Свиридов (справа) и Максим Моргунов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Знакомые советовали Моргунову вызвать "скорую". Он сделал КТ в поликлинике. Туда поехал на своей машине с температурой под 39, отстоял в очереди три часа, пишет сайт mk.ru. У него оказалось поражено 28% легких.

С первого дня болезни Моргунов занимался самолечением - принимал противомалярийные препараты и колол в живот противотромбовые средства. У мужчины были проблемы с дыханием - он тяжело дышал, порой, сильно задыхался.

Его супруга с дочерью последние полтора месяца жили на даче. Последний раз мужчина выходил на связь днем 19 мая. В 19:00 сыну звонила Светлана Михайловна, трубку он уже не брал. Народная артистка забила тревогу.

Друзья из соседнего подъезда стучались к Моргунову в дверь, но он не открывал. С дачи вызвали супругу, она пыталась открыть замок ключами, но дверь была заперта на щеколду. Когда дверь вскрыли спасатели, то обнаружили Моргунова мертвым.

"Друзья, ковид это очень страшная болезнь. Она убивает внезапно, неожиданно, коварно. Прошу молитв о новопреставленном усопшем р.Б. Максиме". - добавил мужчина.

Максим был единственным сыном Светланы Моргуновой. Он закончил историко-филологический факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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