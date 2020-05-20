Сергей Степашин: «Динамо» пока не получило разрешение на тренировки в Подмосковье. В клубе есть заболевшие коронавирусом

О том, когда можно будет выходить тренироваться из изоляции, и как футболисты готовятся к возобновлению чемпионата России, мы поговорили с экс-премьером Правительства РФ, членом совета директоров ФК «Динамо» Сергеем Степашиным.

- Сергей Вадимович, страны Европы уже активно выходят из карантина, а у нас, на ваш взгляд, когда можно будет открыть парки и спортивные площадки для занятий спортом – с первых чисел июня или лучше повременить, а то все как ломанутся?

- Этот вопрос, наверное, надо задать Собянину. Насколько я понимаю, по той динамике, которая есть (я же не специалист в медицине, а только по своим ощущениям), в июне месяце, скорее всего, частично уже можно будет сделать так, чтобы люди гуляли – ну, в масках, наверное, пока, на некой дистанции. Давайте откровенно говорить, взаперти держать людей даже с точки зрения их здоровья уже, по-моему, вредно.

- Правда, что вы иногда на велосипеде гоняете, когда рядом никогда нет, ни с кем не соприкасаетесь?

- Ну да, каждый день гоняю.

- И по сколько гоняете?

- По 15-20 километров. Сейчас время есть.

- Вы говорили нам в интервью на прошлой неделе, что чемпионат России по футболу надо доиграть. В РФС прислушались к вашим словам…

- Я думаю, не потому, что я такие слова говорил, это было собственное решение Премьер-лиги, РФС. Я тут не главный, наверное, но позиция моя была такая.

- Рестарт чемпионата наметили на 21 июня. Не слишком ли рано? Команды успеют, на ваш взгляд, подготовиться?

- Смотрите, если сейчас начнут тренировки… Я только вчера говорил на эту тему с главой Премьер-лиги Сергеем Прядкиным. Потому что «Динамо» пока не может тренироваться в Новогорске – должен принять решение губернатор Московской области Воробьев. В такой же ситуации и другие московские клубы, чьи базы находятся в Подмосковье, и ЦСКА который базируется в Новой Москве, в Ватутинках. А вообще, месяц – вполне достаточно. Если мы начнем завтра-послезавтра тренировки, месяца, чтобы набрать форму хватит. Вопрос другой – чтобы не было болезней. Потому что у нас в «Динамо» один футболист заболел. И вот сейчас вопрос стоит о том, чтобы во время тренировок, а тем более во время матчей не было больных. А так месяца вполне достаточно. У нас сегодня прекрасные базы, которые были созданы или обновлены к чемпионату мира. Если не получается начать подготовку в Москве, можно выехать, потренироваться в том же Краснодарском крае, в том же Сочи, в той же Мордовии в конечном счете.

- Вы сказали, у вас один футболист заболел. Имеется в виду подозрение на коронавирус?

- Да, положительный показатель. Роман Евгеньев, очень хороший футболист, полузащитник. Но он крепкий, молодой парень, я думаю, все будет в порядке, через 2-3 недели встанет на ноги. Но, конечно, это уже сигнальчик такой, что нужно быть предельно аккуратными. И плюс еще иностранцы в клуб не вернулись.

- Информация проходила, что якобы в «Динамо» у 5 человек подозрение на коронавирус.

- Нет, кроме Евгеньева, коронавирус подтвердился только у одного из штатных сотрудников, кто занимался тренировкой вратарей, это не футболист. У остальных просто анализы показали некий результат, который может вызвать сомнения, но сам коронавирус у них не обнаружен.

- Тренировки «Динамо» теперь откладываются. А другие клубы уже тренируются. Нечестно…

- Тренируется «Зенит», тренируется «Краснодар». А мы с «Краснодаром» должны 21-го числа играть, причем там, на выезде. Да, в какой-то степени мы с ними не в равных условиях. Я вчера с Сергеем Прядкиным на эту тему и говорил, он обещал более активно включиться и РФС, и Премьер-лиге, чтобы мы могли начинать тренироваться в Ново-Огарево. Тем более у нас прекраснейшая база, одна из лучших в стране, прекрасные условия, у каждого из ребят своя отдельная комната, 4 поля хороших. Погода, правда, апрельская, но что теперь сделаешь?

- То есть меры принимаются, для того чтобы как-то активизировать подготовку?

- Безусловно. Чтобы за месяц доиграть прерванный чемпионат, и с августа начинать новый сезон.

- «Динамо» идет на 6-м месте. Реально ли попасть в пятерку, чтобы пробиться в еврокубки?

- Не обязательно в пятерку, там, может быть, будет достаточно и шестого места. Все зависит от того, кто возьмет Кубок страны. Ну, дай бог, сегодня состав неплохой, можно попробовать себя уже в этом качестве.

- Ну что, будем тогда болеть за «Динамо».

- Кто-то за «Динамо», кто-то за «Зенит», кто-то за «Спартак»…