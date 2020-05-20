Власти Москвы опровергли, что приезд скорой за МКАДом нужно ждать несколько часов и даже дней

Столичные медики даже в сложной эпидемиологической ситуации стараются работать быстро, понимая, что людям нужна помощь и не только тем, кто заболел коронавирусом. Операторы скорой помощи отвечают на вызов в течении 5 секунд, среднее время прибытия бригады на вызовы в экстренной форме - 10,8 минуты, в неотложной форме - 19,3 минуты. Но и на таком фоне Департаменту здравоохранения Москвы пришлось выступить с опровержением информации, что за МКАДом ожидание скорой помощи составляет три-четыре дня.

- Информация о том, что приезд скорой нужно ждать несколько часов и даже дней, не соответствует действительности, - сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

В связи с коронавирусом нагрузка на Единый городской диспетчерский центр скорой действительно возросла - более чем на 50%, это более 20 000 обращений в сутки. Именно поэтому привлекли к работе больше операторов, врачей-консультантов.

- Ни один пациент без помощи сейчас не остается, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Состав выездных бригад скорой помощи регламентирован нормативными документами, - сказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Также в ведомстве опровергли данные об отказах принять вызов, что сотрудникам скорой сложно получить место для больного в стационаре, о некачественной КТ-диагностике.

- Если пациент жалуется на температуру, старший врач диспетчерского центра задаст ему дополнительные вопросы, чтобы оценить его состояние и вероятность его заболевания коронавирусом. На основании ответов врач либо направит к пациенту скорую или неотложную помощь, либо может рекомендовать амбулаторное лечение, - сказали в Департаменте здравоохранения Москвы.