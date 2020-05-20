«Худая и молодая»: Галкин показал свежее видео с 71-летней Пугачевой

Из-за пандемии коронавируса 71-летняя Алла Пугачева не поздравила своего друга и коллегу Александра Буйнова с недавним юбилеем.

Певица, как и все мы, больше двух месяцев не выходит за пределы своего дома. Карантин артистка проводит в своём загородном замке в деревне Грязь. Там у Аллы Борисовны и Максима есть все, чтобы не заскучать на самоизоляции. В подвале замка Пугачева ещё несколько лет назад оборудовала в подарок мужу «ночной клуб» со сценой, дискотечным освещением, барной стойкой и танцполом. Там любят проводить время двойняшки пары Лиза и Гарри, которые тоже мечтают пойти по стопам родителей и уже записали в домашней студии первые песни.

maxgalkinru Аллочка с Гарюшей #алла #гарригалкин

Плюс ко всему у Алла Борисовны есть в домашний спа-центр с креслом для педикюра, тренажёрами, бассейном и сауной. Маникюр артистке делает мастер (эта дама обслуживает многих звёзд, в том числе и Филипа Киркорова-Ред.), которая по первому зову выезжает к ней в замок.

Судя по свежему видео Пугачевой, которое разместил в Инстаграме Максим Галкин, самоизоляция пошла певице на пользу.

maxgalkinru Максим Галкин показал видео с Аллой Пугачевой

- Хороша! -подписал телеведущий видеоролик с женой, наложив на него мелодию из кинофильма «Красотка».

- «И правда же красотка: худая, молодая, модная», «Как же Алле Борисовне повезло с мужем, относится к ней, как к сокровищу»,-похвалили видео поклонники звёздной пары.

На видео Пугачева позирует мужу во дворе из замка. На АБ узкие джинсы, кроссовки и укорочённая джинсовка с рукавами-воланами. Правда подписчики юмориста не очень поняли, почему артистка ходит дома в капроновых перчатках...