Памятник жадности, невидимая башня исчезнувшей крепости и знак победы кремлевской стены над Екатериной Второй

"Москва состоит из деталей", - говорят краеведы. Как всякий древний город, наша столица имеет свой характер и свои взгляды на то, что следует помнить. И как бы не вмешивался человек в облик Москвы, город хранит память о самых давних и самых неожиданных событиях. Проходят века, а следы прошлого остаются, причем, зачастую не в постройках и в памятниках, а в маленьких странностях и ошибках, которые заметит только опытный глаз.

Нет худа без добра. Самоизоляция - отличный повод изучить детали города по картам Яндекса.

1. Кремлевская стена против Екатерины Второй

Кремлевская стена против Екатерины.Фото: Яндекс. Карты

Память о том, что Москва - живой организм - и может противиться радикальным архитектурным изменениям, хранит Кремлевская стена.

Если мы будем считать зубчики от Благовещенской башни, то споткнемся где-то на 27 зубце. Там стена делает странный выступ вроде небольшой ступеньки. Эта ступенька - след ошибки Екатерины Второй.

- Дело в том, что в годы правления Екатерины Москва могла остаться без Кремля, - говорит историк Михаил Коробко. - Однажды Екатерине пришла в голову светлая мысль переустроить центр города, в частности, чуть меньше, чем полностью, удалить кремлевскую стену.

Но у города на этот счет были другие планы. Как только снесли часть стены вдоль Москвы-реки - следом одна за другой посыпались неприятности: Русско-турецкая война, вспышка чумы, восстание Пугачева... Деньги на строительство стремительно иссякали, а на стройплощадке что ни день - происходило ЧП. Возведенные постройки рушились, сползали, а существующие здания покрывались трещинами. Старожилы не сомневались: сама Москва отторгала варварское уничтожение своей святыни. В конце концов это поняла и Екатерина. Императрица отказалась от плана крушения Кремля и повелела восстановить стену обратно.

Однако когда строители возводили стену с двух сторон, то не смогли состыковать ровно. Так на века осталась знаменитая "ступенька": след победы Кремля над императрицей. С тех пор на Кремль больше не покушаются и даже Сталин, решившись коренным образом преобразовать столицу, и пальцем не тронул крепостную стену.

2. Память о любимой улице Петра Первого

Дом на Старой Басманной с кривым углом несет на себе отпечаток любви Петра Первого к другой улице.Фото: Яндекс. Карты

Обычно стены зданий расположены под прямым углом друг к другу. Но бывают исключения. На Старой Басманной можно увидеть дома, чьи стены расположены под тупыми углами друг к другу. Самый показательный в этом смысле - бывший доходный дом номер 33, стена которого вывернута аж на 135 градусов. Несмотря на то, что здание относительно новое и было построено в начале 20 века, - оно хранит память о Петре Первом.

- Дело в том, что Петр любил ездить из центра Москвы до Преображенской, где располагались его полки, не по Старой, а по Новой Басманной улице, - рассказывает Михаил Коробко. - Именно поэтому межевые комиссии, нарезая участки земли для строительства зданий, старались соблюсти на Новой Басманной прямые углы, а вот на примыкающую к ней Старую Басманную, приходилось абы что, в том числе - участки с тупыми углами и неправильной формы. Такая нарезка сохранилась до начала 20 века и владельцы участков, возводя постройки, были вынуждены вписываться в границы, отведенные нарезкой. Попадется участок с тупым углом - значит, - появится дом с тупым углом. Не пропадать же добру.

3. Дом-утюг в Хохловском переулке

Дом-утюг и до сих пор служит укором столичным землемерам.Фото: Яндекс. Карты

Хохловский переулок называют столичным арт-гетто. Здесь можно увидеть много всего необычного. Один из главных экспонатов - здание 19 века неподалеку от Китай-города, которое называют домом-утюгом или домом-стеной. Как шутят москвичи, в угол такого "утюга" было удобно ставить детей в наказание. Однако на самом деле детей туда не ставили: "дом-стена" был хозяйственным флигелем усадьбы Медынцевых. История появления "утюга" такая же, как и у предыдущих зданий. Владелец решил не упустить ни клочка земли и построил дом такой формы, какой формы участок ему достался. Причем, по иронии судьбы, владение справа принадлежало межевой канцелярии, которая заведовала нарезкой земель в Москве. Так чиновники из окон могли круглосуточно "любоваться" на уродину, созданную ими же самими.

И до сих пор "утюг" служит живым укором столичным землемерам.

4. Память о Земляном вале

Это здание хранит на себе отпечаток исчезнувшей башни, "вонзившейся" в стену.Фото: Яндекс. Карты

А это свидетельство времени - одно из самых сюрреалистичных. Считается, что следов Земляного вала - оборонительного укрепления, сооруженного при Борисе Годунове - в столице не осталось совсем. (Если не считать названия улицы). Однако в Москве ничего не пропадает бесследно. На улице Валовой 4, с1, между Добрынинской и Павелецкой, стоит еще одно "кривое" сооружение с углом, скошенным под 45 градусов. Казалось бы, таких углов у здания попросту не может быть, ведь в этом районе участки нарезались ровными квадратами и прямоугольниками. Однако, как рассказывает историк Алексей Иванов, скошенный угол дома - след древнего бастиона на земляном валу.

- Если взять старинную карту, то можно увидеть, что участок вплотную примыкает к бастиону, - говорит Алексей. - Потом вал был срыт, но участок, сохранивший форму бастиона, остался.

Так получилось, что кусок от относительно современного здания "откусила" невидимая башня, исчезнувшая много веков назад.

5. Следы узких улиц

Попытки выпрямить Москву предпринимались давно, но следы старых троп сохранились по сей день. В Колпачном переулке можно споткнуться о старинные палаты Мазепы, которые сильно "торчат" по сравнению с другими зданиями. Местоположение этих палат говорит о том, что раньше улица была намного уже. Ведь здание стоит по красным линиям 17 века.

Церковь Григория Неокесарийского на Большой Полянке.Фото: Яндекс. Карты

Наиболее часто торчащими за пределы современных улиц оказывались церкви. В советские времена это обстоятельство оказывалось причиной уничтожения зданий: ведь они мешали проезду транспорта и проходу трудящихся. Но градостроителям удалось спасти церковь Григория Неокесарийского на Большой Полянке. Колокольня церкви, установленная по средневековой ширине улицы, выступает сильно вперед и занимает весь тротуар, но в тридцатые годы инженеры придумали пробить в первом ярусе проход для трудящихся. В таком виде церковь стоит и по сей день, сохранив следы древней улицы.

6. Памятник жадности и речке Рачке

Эту щель между домами москвоведы называют "Памятником жадности"Фото: Яндекс. Карты

В Хохловском переулке 2/6 с2, в самом сердце Ивановской горки, можно видеть странную щель треугольной формы между двумя домами.

Как рассказывает Алексей Иванов, на месте щели до середины 18 века протекала речка Рачка. Потом ее забрали в трубу и зарыли, но оставшийся после этого кусочек территории хозяева смежных участков никак не могли поделить. На планах 1820 года крошечный участок земли между домами числится как общий, однако из-за постоянных ссор и склок хозяев, суд постановил считать кусочек ничьим, таким, чтобы никто из соседей не мог его застраивать. Так странный угол существует и по сей день и знатоки-московеды именуют это место "памятником жадности".