Ирина Шейк показала свою роскошную квартиру в Нью-Йорке, в которой она живет вместе с дочкой от Брэдли Купера

Ирина Шейк во время прямого эфира в Инстаграме показала свою роскошную квартиру в Нью-Йорке. Модель самоизолировалась в ней вместе с мамой и с трехлетней дочкой Леей, которую она родила от голливудского актера Брэдли Купера. Апартаменты звезды расположены в престижном районе Вест-Виллидж в центре Нью-Йорка, на Манхэттене. Недвижимостью в этом же районе владеют голливудские актеры Хью Джекман, Джулианна Мур, супермодель Карли Клосс.

Апартаменты Ирины расположены в элитном доме – это двухуровневая квартира, в которой есть все необходимое для комфортной жизни: две спальни, две ванные, гостиная, столовая, будуар, огромная гардеробная. Из окон открывается вид на Атлантический океан.

Апартаменты Ирины расположены в элитном доме на Манхэттене.Фото: EAST NEWS

Квартиру Ирина купила в 2010 году за 1,7 миллиона долларов – тогда она встречалась с португальским футболистом Криштиану Роналду. Затем Шейк познакомилась с Брэдли Купером и решила переехать к нему в Лос-Анджелес. Тогда модель выставила апартаменты на продажу за 2,5 млн. долларов. Но то ли сделка сорвалась, то ли желающих купить недвижимость так и не нашлось, но квартира осталась за ней.

Позже Ирина купила еще одни апартаменты в Нью-Йорке, тоже на Манхэттене – уже за 6,5 млн. долларов, площадью 185 квадратных метров. Модель рассказала, что сдает новые апартаменты за 20 тысяч долларов в месяц.

В двухуровневой квартире есть все необходимое для комфортной жизни.Фото: EAST NEWS

Поговаривают, что Брэдли Купер был против переезда Ирины с дочкой из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Но потом смирился и отпустил экс-подругу. Брэдли бывает в городе Большого яблока наездами – его часто видят гуляющим с дочкой.

Во время прямого эфира Ирина рассказала, что отдала дочку Лею в русскую школу.

- Она учится в русской школе, и там серьезно подошли к обучению. Делают три урока по 30 минут онлайн. Очень хорошие учителя, много домашней работы, все перешло в интернет. Мы стали чуть поменьше гулять, но обучение проходим, - сообщила Шейк.

Интерьер выдержан в белых тонах.Фото: EAST NEWS

А вот про свою личную жизнь модель ничего не рассказывает. Зато за нее это делают таблоиды и папарацци. Фотографы сняли 34-летнюю манекенщицу на прогулке с 33-летним нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем. Пара гуляла по улицам города, а затем отправилась в квартиру Вито. Затем их еще несколько раз видели вместе, и между ними явно не просто дружеские отношения.

В квартире две ванных комнаты.Фото: EAST NEWS

Насколько серьезные чувства вспыхнули между русской моделью и владельцем нью-йоркской галереи, доподлинно неизвестно. Но за Шнабелем давно закрепилась репутация одного из главных голливудских ловеласов. Вито прославился тем, что утешил многих знаменитых красоток после их громких разводов. Арт-дилер встречался с моделью Эль Макферсон, когда она рассталась с мужем-миллионером, и с актрисой Деми Мур, когда та вела бракоразводный процесс с Эштоном Катчером. Затем он три года встречался с супермоделью Хайди Клум — прекрасная немка тогда как раз развелась с певцом Силом.

Ирина показала себя в домашней обстановке.

Последним увлечением Шнабеля стала актриса Эмбер Херд, только-только расставшаяся с мужем Джонни Деппом и отвергнувшая миллиардера Илона Маска. Вито и Эмбер появлялись вместе на публике, обмениваясь поцелуями и нежными объятиями.