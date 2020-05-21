Невероятное тело: Ким Кардашьян похвасталась убийственными формами в белом бикини
Ким Кардашьян не упускает случая похвастаться своими сногсшибательными формами. Каждый снимок модели – это маленькая сенсация в Инстаграме. Даже во время самоизоляции она умудряется устраивать фотосессии, достойные глянцевых журналов. Ким вновь порадовала 171 миллион подписчиков своего блога, опубликовав свежие горячие кадры. На фото она позирует в белом бикини, демонстрирующем ее фигуру во всей красе. Образ красотки дополнили белокурые локоны и пара сапог в ковбойском стиле.
На одном из снимков Ким – между прочим, мама четверых детей, присела на корточки, показывая свое тело в наиболее выигрышном свете. На другом она стоит, держась за дверцу белого автомобиля. Всего за пару часов пост Кардашьян набрал почти два миллиона лайков.
Ким старается не зря – она вовсю продвигает собственную линию утягивающего белья SKIMS. Магазины сейчас закрыты на карантин, и Кардашьян делает ставку на онлайн-продажи. А для этого ей нужно ежедневно подстегивать внимание публики. И лучше всего для этого подходят ее полуобнаженные снимки. В интервью порталу Vulture в ноябре прошлого года Ким призналась, что она пыталась специально одеваться менее сексуально, особенно на снимках на своих страницах в социальных сетях.
Всего за пару часов пост Кардашьян набрал почти два миллиона лайков. Фото: Инстаграм.
- Мой муж (рэпер Канье Уэст – Ред.) сказал, что иногда я выгляжу слишком сексуально, и он из-за этого чувствует себя неудобно. Я стараюсь прислушиваться к его мнению.
Тем не менее, Ким говорит что в итоге «Канье всегда дает мне свободу быть тем, кем я хочу».
Ким вновь порадовала 171 миллион подписчиков своего блога, опубликовав свежие горячие кадры. Фото: Инстаграм.
Впрочем, свободу от домашних дел модель так и не получила. Ким сейчас, как все остальные американцы, сидит дома на карантине. Звезда самоизолировалась вместе с мужем и четырьмя детьми в особняке стоимостью 60 миллионов долларов. Комфортно, правда? А теперь представьте себе, сколько там уборки! Причем на время карантина Кардашьян пришлось взвалить все домашние хлопоты на себя – прислуга-то тоже самоизолировалась и перестала приходить в их особняк для стирки, готовки и уборки. Так что Ким из звезды на время переквалифицировалась в обычную домохозяйку.
Ким старается не зря – сейчас она вовсю продвигает собственную линию утягивающего белья SKIMS. Фото: Инстаграм.
Домашние хлопоты пришлись ей не по вкусу. Кардашьян уже рыдает в голос и умоляет освободить ее от бытовых обязанностей. Инста-дива призналась, что ей тяжело находиться дома с четырьмя детьми, так как кроме присмотра за ними ей приходится постоянно заниматься домашними делами - убирать дом и готовить еду. Ким даже призналась, что из-за этого ей расхотелось заводить еще одного ребенка.
Канье Уэст к капризам жены относится с пониманием. Пару раз рэпер забрал детей и вместе с ними улетел на частном самолете в Вайоминг – там у звездного семейства есть ранчо. Оставшись в одиночестве, Ким получила возможность потратить время на себя, любимую: модель отдыхала, встречалась с сестрами, загорала у бассейна и занималась косметическими процедурами.
ИСТОЧНИК KP.RU