Невероятное тело: Ким Кардашьян похвасталась убийственными формами в белом бикини

Ким Кардашьян не упускает случая похвастаться своими сногсшибательными формами. Каждый снимок модели – это маленькая сенсация в Инстаграме. Даже во время самоизоляции она умудряется устраивать фотосессии, достойные глянцевых журналов. Ким вновь порадовала 171 миллион подписчиков своего блога, опубликовав свежие горячие кадры. На фото она позирует в белом бикини, демонстрирующем ее фигуру во всей красе. Образ красотки дополнили белокурые локоны и пара сапог в ковбойском стиле.

На одном из снимков Ким – между прочим, мама четверых детей, присела на корточки, показывая свое тело в наиболее выигрышном свете. На другом она стоит, держась за дверцу белого автомобиля. Всего за пару часов пост Кардашьян набрал почти два миллиона лайков.

kimkardashian All dressed up with nowhere to go

Ким старается не зря – она вовсю продвигает собственную линию утягивающего белья SKIMS. Магазины сейчас закрыты на карантин, и Кардашьян делает ставку на онлайн-продажи. А для этого ей нужно ежедневно подстегивать внимание публики. И лучше всего для этого подходят ее полуобнаженные снимки. В интервью порталу Vulture в ноябре прошлого года Ким призналась, что она пыталась специально одеваться менее сексуально, особенно на снимках на своих страницах в социальных сетях.

Всего за пару часов пост Кардашьян набрал почти два миллиона лайков. Фото: Инстаграм.

- Мой муж (рэпер Канье Уэст – Ред.) сказал, что иногда я выгляжу слишком сексуально, и он из-за этого чувствует себя неудобно. Я стараюсь прислушиваться к его мнению.

Тем не менее, Ким говорит что в итоге «Канье всегда дает мне свободу быть тем, кем я хочу».

Ким вновь порадовала 171 миллион подписчиков своего блога, опубликовав свежие горячие кадры. Фото: Инстаграм.

Впрочем, свободу от домашних дел модель так и не получила. Ким сейчас, как все остальные американцы, сидит дома на карантине. Звезда самоизолировалась вместе с мужем и четырьмя детьми в особняке стоимостью 60 миллионов долларов. Комфортно, правда? А теперь представьте себе, сколько там уборки! Причем на время карантина Кардашьян пришлось взвалить все домашние хлопоты на себя – прислуга-то тоже самоизолировалась и перестала приходить в их особняк для стирки, готовки и уборки. Так что Ким из звезды на время переквалифицировалась в обычную домохозяйку.

Ким старается не зря – сейчас она вовсю продвигает собственную линию утягивающего белья SKIMS. Фото: Инстаграм.

Домашние хлопоты пришлись ей не по вкусу. Кардашьян уже рыдает в голос и умоляет освободить ее от бытовых обязанностей. Инста-дива призналась, что ей тяжело находиться дома с четырьмя детьми, так как кроме присмотра за ними ей приходится постоянно заниматься домашними делами - убирать дом и готовить еду. Ким даже призналась, что из-за этого ей расхотелось заводить еще одного ребенка.

kimkardashian You guys!

Канье Уэст к капризам жены относится с пониманием. Пару раз рэпер забрал детей и вместе с ними улетел на частном самолете в Вайоминг – там у звездного семейства есть ранчо. Оставшись в одиночестве, Ким получила возможность потратить время на себя, любимую: модель отдыхала, встречалась с сестрами, загорала у бассейна и занималась косметическими процедурами.