Богатые дети богатых пап: составлен рейтинг наследников российских миллиардеров

Журнал «Форбс» в очередной раз посчитал, кто из наследников российских олигархов всех богаче. На апрель 2020 года у 103-х наших долларовых миллиардеров — в общей сложности 281 ребенок. Все они, понятно, не бедненькие. Правда, размер потенциального наследства варьируется — от $18 миллиардов, которые может получить единственный сын главного владельца «Лукойла» Вагита Алекперова до «всего-то» $188 миллионов, которые в случае чего достанутся детям девелопера, владельца компании «Славянский мир» Владимира Лещикова (у него детей просто аж шестеро).

Размер предполагаемого наследства эксперты «Форбс» рассчитывают по очень простой схеме: нынешнее состояние папы делят на всех его детей. Такие детали как заявления некоторых наших миллиардеров, что все деньги они пустят на благотворительность, а дети пусть сами зарабатывают, - при составлении рейтинга во внимание не принимаются. В конце концов, папы могут и передумать.

В топ-20 самых богатых наследников (это те, кому должно достаться не меньше $2,25 млрд) в этом году появилось пятеро новичков. Это трое детей всем хорошо известного сенатора Сулеймана Керимова (по $5,3 млрд на ребенка) и двое детей Андрея Гурьева, основного владельца «Фосагро» (по $2,25 млрд).

На первой строчке рейтинга, как и в прошлом году, - сын Вагита Алекперова Юсуф. Продолжать нефтяное дело отца 30-летний наследник не собирается, развивает свой бизнес — производство энергетических напитков Plan B. Женат. У жены Алисы тоже свой бизнес — туристическое агентство President Travel.

Самые состоятельные наследники-2020

(по версии Forbes)

1. Юсуф Алекперов, сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова - $18 млрд

2. Виктория Михельсон и ее брат (имя не разглашается), дети основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона — по $10,1 млрд

3. Джахангир Махмудов, сын основного акционера Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова - $9 млрд

4.Тара и Андриан Мельниченко, дети владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко — по $7 млрд

5. Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины, дети председателя совета директоров и основного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина — по $6,7 млрд.