2020-05-21T10:42:22+03:00
Происшествия

Подросток угнал машину родителей и разбился насмерть

Мальчик не справился с управлением и на отцовской иномарке вылетел в кювет
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Врачи констатировали смерть 15-летнего ИванаВрачи констатировали смерть 15-летнего ИванаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Все случилось прошлой ночью в Талдомском городском округе московской области. 15-летний школьник Иван В.* дождался пока его родители уснут, тихо собрался, вытащил у отца ключи от автомобиля и отправился немного погонять по ночной трассе. В районе часа ночи юноша не справился с управлением отцовской Audi, машину занесло и выкинуло в кювет, где автомобиль несколько раз перевернулся.

Очевидцы, которые и вызвали на место бригаду скорой помощи и полицию, рассказали, что машина перевернулась несколько раз. Когда водители подошли к автомобилю, то увидели мальчика за рулем. Подросток не дышал и не подавал признаков жизни.

- Проезжающие водители обратили внимание, что в кювет на большой скорости ушла иномарка. Неравнодушные очевидцы бросились на выручку водителю, однако помочь ничем уже не могли - юный угонщик скончался от полученных травм. Врачи констатировали смерть 15-летнего Ивана. Прибывшая полиция установила всю картинку произошедшего и разыскала родителей погибшего мальчика, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства гибели подростка.

* - имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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