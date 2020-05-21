Аскольд Запашный рассказал о "дрессуре" детей и застрявших за границей цирках-шапито

Новым гостем утреннего шоу Арины Шараповой на Радио "Комсомольская правда" стал один из самых известных цирковых артистов Аскольд Запашный. За чашечкой кофе ведущая обсудила с дрессировщиком не только проблемы отрасли, но и вопросы воспитания детей.

- Мы неоднократно вступали в дискуссию на тему дрессуры. Я всегда говорил о том, что дрессура цирковых животных не отличается от дрессуры домашних животных, за одним простым исключением. В цирке важна дисциплина, - отметил артист.

- А можно ли дальше перейти - я сейчас такое слово скажу, после которого, наверное, просто рухнет все кругом – к дрессуре детей? - спросила Арина Шарапова. - Ведь у детей из цирковых династий столько упорства, упрямства, целеполагания. Этого сейчас многим не хватает - оказалось, мы не умеем детей воспитывать.

- Ну, здесь «рухаться»-то не с чего. Потому что на самом деле дрессура это абсолютно идентичный процесс воспитания, ничем от воспитания не отличающийся, за исключением именно специфики природной. Животное всегда будет оставаться ребенком по уровню интеллекта, а иногда и ниже, но при этом с взрослением становится еще и агрессивным. И взаимодействовать необходимо, когда мы находимся в неком социуме, нужно обязательно соблюдать правила. И именно это становится абсурдным вопросом для обсуждения, когда люди высчитывают какие-то странные нормативы для человеческого общества…

- А как воспитать у ребенка постоянство? Как заставить его быть терпеливым?

- Надо прививать ему уважение к труду. А для этого труд должен начинаться с раннего возраста. Только на собственной шкуре (прости за такое сравнение) это можно понять. Мы, люди, недалеко ушли от животных, поэтому понятия и «дрессура», и «шкура», собственно говоря, я не сильно разделяю. Не нужно ребенку рассказывать, надо действовать и дать ему самому пробовать. И когда ребенок с раннего возраста начинает что-то создавать, он начинает это больше ценить. Если у тебя дома есть собака, за ней надо ухаживать, выгуливать. Но одно дело рассказывать ребенку красивые вещи, и совсем другое – чтобы он это делал. Строгость - это исполнение определенных правил, это не насилие, не жестокость.

Кроме того, рассказал Запашный и о застрявших за границей цирках-шапито. По его словам, это случаи единичные, но все же такая проблема существует.

- При пересечении границы цирк выполняет очень сложную работу оформления документов и так далее.И есть примеры частных организаций, которые просто не успели пересечь границу, вернуться со всем хозяйством, - сообщил артист. - Плюс наложилась уязвимость частного бизнеса в данной ситуации: многим людям абсолютно плевать, какие проблемы в частных шапито, когда целые страны сейчас мучаются.

Всем коллегам, оказавшимся в такой непростой ситуации, Аскольд Запашный рекомендовал обращаться в Росгосцирк и лично к ним с братом Эдгардом:

- Мы люди с именем, в первую очередь в цирковых кругах. И, конечно, мы будем помогать всеми возможными средствами, в первую очередь животным. Здесь могут появиться и аферисты, которые под личиной благих намерений могут обмануть. Конечно, во всем этом разбираться нужно. Тем не менее, сигналы мы принимаем абсолютно все.

Аскольд Запашный: Кроме очень красивого понятия «любовь» детям гораздо важнее прививать уважение 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Астролог Василиса Володина назвала даты пика кризиса и выхода из него

Астролог прокомментировала нынешнюю ситуацию в эфире радио "Комсомольская правда" (подробности).