2020-05-21T13:31:53+03:00
Политика

Правительство упростит кадастровый учет и регистрацию прав

Оформление документов дольщиков частично переведут в онлайн
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Мишустин также поручил правительству ежедневно докладывать ему, как обстоят дела с президентскими доплатами врачамМишустин также поручил правительству ежедневно докладывать ему, как обстоят дела с президентскими доплатами врачамФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг правительство рассмотрело поправки в законодательство, упрощающие процедуру государственного кадастрового учета и регистрации прав.

- Они, в частности, направлены на сокращение сроков государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов, - рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

По словам премьера, ряд заявлений, не связанных с переходом и ограничением прав, можно будет подать через личный кабинет без усиленной электронной подписи. Идентификацией личности займется портал государственных услуг.

Мишустин также поручил правительству ежедневно докладывать ему, как обстоят дела с президентскими доплатами врачам. Напомним, ранее медики в разных регионах страны заявили, что не получили обещанных выплат в размере от 25 до 80 тысяч рублей.

- Прошу оперативно обрабатывать все обращения, которые приходят по этой теме на портал Госуслуг и докладывать мне о текущей ситуации ежедневно, - сказал Мишустин. Он напомнил, что доплаты за апрель медики должны были уже полностью получить .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Историк оценил шансы на подъем телеграфа с «Титаника»
В московском метро появились стикеры, указывающие на самые свободные вагоны
Молния ударила в шпиль главного здания МГУ
В России удвоили размер минимального пособия по уходу за первым ребенком
Сенатор пояснил для чего нужно закреплять в законе понятие самоизоляция
Госдума приняла закон о создании единого регистра сведений о населении
Академик оценил серьезность второй волны COVID-19
Командир батальона «Луганск-1» погиб на задании в Донбассе
Психолог объяснила, почему на удаленке работать сложнее, чем в офисе
В США посетитель кафе выстрелил в повара после просьбы надеть маску
«Экстренная помощь продолжает оказываться»: Онколог прокомментировал ситуацию с заболеваемостью раком
Медведев: из-за пандемии коронавируса мир навсегда радикально изменился
СК опубликовал видео допроса матери, обвиняемой в убийстве 9-месячного сына
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени
Побывать в Крыму «дикарем» в этом году не получится
Лидер по тестированию на коронавирус – Ямал
В Алтайском крае сняли режим карантина с целого района
ВЦИОМ сообщил, какая доля россиян хотела бы иметь дополнительный доход
Эксперты рассказали, как будет выглядеть офисы после пандемии
С приходом коронавируса россияне стали втрое чаще жаловаться на работодателей
На Украине власти отобрали у должника собаку и выставили на аукцион
В России разоблачили международную банду наркоторговцев, изъято 48 кг героина
За сутки от коронавируса умерли 127 жителей России
"Осталось мерзнуть пару-тройку дней": Тишковец рассказал, когда в Москву придёт тепло
В России предложили установить уголовную ответственность за выплату "серой" зарплаты
Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из китайской гумпомощи
Циклон "Амфан" нанёс Индии больший ущерб, чем коронавирус
В Москве от коронавируса вылечились уже более 40 тысяч человек