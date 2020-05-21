Евгений Лоовчев: Талалаев сам ушел из «Химок», когда команда шла на первом месте. А в Нижнем Новгороде есть футбольные традиции

- Евгений Серафимович, пишут, что «Химки», которые завоевали путевку в Премьер-лигу, не готовы туда подниматься.

- Насколько я понял, это случилось не сегодня. Можно сказать, по этой причине оттуда ушел Андрей Талалаев. Я с ним довольно много разговариваю, и, насколько я понял, когда спортивное руководство Московской области объявило о том, что задачи выйти нет, сокращается бюджет, Андрей решил уйти. Ему хочется быть тренером, который решает какие-то задачи. А ведь в тот момент «Химки» вообще вместе с «Торпедо» шли на первом месте в ФНЛ. Это не его ушли, а он ушел.

Потом пришел Юран, я смотрю, а они все равно борются за первое место. Но Юран мог прийти и по другой причине. Ему могли и не говорить тогда, что нам не нужна Высшая лига, просто Юран был в тот момент практически без работы. До этого он был в «Красногорске», который тоже никуда не стремится (клуб занял 7-е место в зоне «Центр» в ПФЛ, - Авт.). И для Юрана, конечно, это выход на другой уровень. Поэтому я думаю, что это уже известная история была.

- А исторически в Московской области ведь не было команд Высшей лиги, потом, в 90-х только появились.

- Да, не было. Даже, по-моему, команды ФНЛ не было. Но довольно много команд в советские времена играли на уровне второй лиги, помню, в Долгопрудном была команда, в Красногорске том же, в Серпухове, Обнинске…

- Еще одна новость. Обсуждалось, что «Тамбов», у которого нет своего стадиона (он играл то в Саранске, то в Нижнем Новгороде), собирается сливаться с командой «Нижний Новгород».

- Я думаю, что они сейчас в Тамбове не в состоянии построить стадион. Тем более после пандемии, деньги будут все считать. А в Нижнем есть отличная арена, построенная к чемпионату мира, там хотят команду Высшей лиги. Все-таки в Тамбове никогда не было команды Высшей лиги, а в свое время «Волга» (Нижний Новгород) была, там Борис Игнатьев, помню, играл, Саша Линев был, полузащитник, потом он в «Торпедо» играл, еще Владимир Бреднев, Владимир Михайлов, в «Торпедо» приходили хорошие игроки оттуда.

- То есть футбольные традиции в Нижнем Новгороде есть?

- Да, есть. И я думаю, что в этом возможном объединении клубов что-то есть. Потому что тратить деньги на команду Тамбова, которая играет в других городах, какой смысл? Они вообще закрыть хотят или опуститься? Ну да, наверное, по зарплатам Высшая лига, конечно, выше, но с точки зрения переездов… На перелеты во Владивосток или Хабаровск все равно большой бюджет нужен. Они же, наверное, не снимутся вообще, чтобы и в ФНЛ не играть. Пока трудно предсказать, чем это закончится. Ведь в подвешенном состоянии после пандемии окажется и множество других клубов.

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