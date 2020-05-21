Исследователи спрогнозировали, как изменится поведение людей после снятия самоизоляции

Бизнесмены и ученые все время пытаются предугадать, каким станет мир после отмены карантина. Компания IBM провела исследование, что изменится в поведение людей, когда им разрешат выйти из самоизоляции. В опросе Института ценности бизнеса приняло участие 25 тысяч человек, и некоторые тенденции проявились наиболее ярко. В том числе и очень любопытные – у трудящихся удаленно людей появилась привычка спать в рабочее время.

- Более 20 процентов перестанут пользоваться общественным транспортом. Еще 28 процентов будут делать это реже.

Этот тренд наверняка будет заметен и в крупных городах России. По оценке московских властей, во время самоизоляции число пассажиров в столичном метро снизилось в пять раз. Пока нет прогнозов, когда пассажиропоток восстановится.

- 17 процентов будут чаще ездить на своих машинах

Уже 12 мая некоторые москвичи отметили, что пробки стали возвращаться на традиционные места. Судя по опросу, после снятия режима самоизоляции трафик станет еще плотнее, чем был до пандемии. Но при этом мало кто планирует покупать новые машины – денег нет. А между прочим продажи автомобилей в России в апреле снизились более, чем на 72 процента (то есть на 102 089 новых автомобилей меньше). Это крупнейшее падение российского рынка за его историю.

- Только 10 процентов откажутся от похода в бар или кафе, когда они откроются

Рестораторам стоит потерпеть. По их услугам соскучились люди во всем мире. Но часть заведений (порядка 15-20 процентов) либо не откроется после самоизоляции, либо не выживут после, утверждают эксперты.

- 75 процентов откажутся от посещения выставок и конференций в 2020 году

Вполне понятный выбор приоритетов. К длительному восстановлению числа зрителей готовятся и кинотеатры. Открывать их в России планируют только на последних этапах выхода из самоизоляции, но владельцы кинозалов уже направили в Роспотребнадзор предложения, как они могут работать в новых условиях: увеличить время между сеансами, рассаживать людей подальше друг от друга, поставить в кинобарах аппараты для бесконтактной продажи напитков и поп-корна.

При этом более половины респондентов сказали, что до конца 2020 года постараются не посещать людные места, насколько это возможно. Но 25 процентов сообщили, что с удовольствием заглянут на пляж.

- 40 процентов в магазинах будут платить бесконтактно – прикладывая карточку или гаджет

Отказ от наличных расчетов - это еще один ярко выраженный тренд. Но посетители магазинов стараются даже свою карточку не давать в руки продавцов, и не касаться кнопок для ввода пин-кода. Так что аппаратура для бесконтактной оплаты должна стать весьма востребованной.

- 20 процентов готовы к шопингу в торговых центрах

75 процентов респондентов не боятся делать покупки лично, а не онлайн. Но у них сложилась привычка делать это в магазинах шаговой доступности. Причем порядка 25 процентов предпочитают брать продукты местного производства.

- 54 процентов людей хотят продолжить работать на «удаленке». 75 процентов хотели бы это делать время от времени

Людям понравилось работать дома и не тратить время на дорогу. Работодатели смекнули, что смогут за счет этого сократить арендные платежи. Так что эксперты считают, что рынок арендной недвижимости ждут непростые времена.

- 33 процента работающих удаленно уже привыкли спать днем

Согласно другому исследованию, проведенному рекрутинговым сайтом, 33 процента трудящихся в США удаленно не упускают возможности вздремнуть прямо в рабочее время. Кто-то это делает прямо за столом (15 процентов), но большинство (37 процентов) предпочитают собственную кровать.

Остальные работающие на удаленке тоже не забывают развлекаться – общаются в социальных сетях и мессенджерах, лазают в интернете, постоянно курят или перекусывают, играют на видеоприставках, гуляют с домашними животными. А это слишком хорошие привычки, чтобы отказываться от них из-за какой-то там отмены самоизоляции.