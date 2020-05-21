2020-05-21T16:00:52+03:00
Экономика

«И тебя посчитают»: Что такое Единый федеральный регистр граждан и для чего он создается

Госдума приняла в третьем чтении закон о создании базы данных на всех жителей страны
Евгений БЕЛЯКОВ
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Единый регистр создается для удобства граждан.Единый регистр создается для удобства граждан.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Еще немного и государство будет знать о нас все. Ну или почти все. Похоже, именно такую цель преследует правительство, создавая Единый федеральный регистр сведений о населении. Законопроект об этом в четверг Госдума приняла в третьем чтении. То есть, дело решенное.

Вести реестр будет Федеральная налоговая служба. К единому знаменателю налоговики сведут примерно 30 показателей из 12 ведомств (среди них ЗАГСы, МВД, Пенсионный фонд и другие). В базе будут все наши персональные данные: ФИО, семейное положение, образование и другие сведения (подробнее - см. «Конкретно»).

Как объясняют чиновники, у такой системы будет несколько плюсов. Во-первых, больше не придется собирать справки. Чиновник или нотариус сможет залезть в систему и проверить любые данные.

- Гражданам не придется повторно передавать одну и ту же информацию в различные органы и предъявлять лишние документы, - пояснили в налоговой службе.

Во-вторых, государство получит более полную информацию о населении, о поло-возрастном составе, уровне образования и так далее. Своего рода перепись населения, но не раз в 10 лет и с кучей неточностей, а на постоянной основе - в режиме онлайн. Раньше вся эта информация хранилась разрозненно - в местных ЗАГСах, и огромный массив этих данных только недавно начали оцифровывать.

В-третьих, единая система позволит оперативнее помогать конкретным социальным группам или гражданам. Например, направлять адресные выплаты. Но при этом будет бороться с мошенниками. С теми, кто незаконно получает социальные субсидии, например, предоставляя липовые справки.

В налоговой успокоили, что информационная безопасность будет на самом высоком уровне - чтобы персональные данные не попали в руки злоумышленников. Кроме того, в регистре не будет никаких биометрических данных, телефонов, налогов, имущества, штрафов.

Формально последнее - правда. В законопроекте об этом ни слова. Но чиновники все же лукавят. В реестре будут прямые ссылки на все наши личные кабинеты на портале госуслуг, в налоговой службе и в Пенсионном фонде. А там есть почти все: и почта, и телефон, и налоги, и имущество. И хотя в ФНС это всячески отрицают, эксперты считают, что система будет использоваться не только для демографических целей, но и для контроля за нашими доходами и расходами. По крайней мере, весь инструментарий для этого у налоговиков теперь будет.

Закон будет вступать в силу постепенно - в период с 2022-го по 2026 год.

КОНКРЕТНО

Какие данные будут в Федеральном регистре сведений о населении:

- ФИО и все паспортные данные, включая семейное положение

- Дата рождения и смерти

- Удостоверение личности иностранного гражданина, данные о его регистрации

- Сведения о гражданстве РФ

- Данные о постановке на налоговый учет физлица, самозанятого или ИП

- Воинский учет

- Данные о регистрации в системах Пенсионного фонда, обязательного медицинского страхования и соцстраха

- Сведения из службы занятости

- Документы об образовании и квалификации, ученой степени

- Ссылка на учетную запись на портале госуслуг

- Данные о родителях, супруге и детях (ссылки на их записи в регистре)

ИСТОЧНИК KP.RU

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