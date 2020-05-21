Сын актрисы из "Счастливы вместе" трагически погиб в 15 лет

Сын актрисы сериала "Счастливы вместе" Юлии Дробот трагически погиб в Москве. Трагедия разыгралась в ночь на 21 мая в квартире бабушки.

Сын актрисы Юлии Дробот вместе с двоюродным братом гостил у бабушки. Перед сном Даниил вышел на балкон покурить. Мальчик долго не возвращался. Его двоюродный брат забеспокоился и отправился посмотреть, где Даня.

Выскочив на пустой балкон, он понял, что случилось непоправимое. Врачи, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть ребенка.

Даниил жил с родителями и младшим братом. Все члены семьи отметили, что юноша в последнее время отличался странным поведением, много нервничал. Проблемы начались два месяца назад.

В марте 2020 года Даниил вступился за девушку, которую на улице обижали хулиганы. Юношу избили, сломали нос и нанесли множественные удары по голове. После диагностированного сотрясения мозга Дробот перенес операцию и несколько недель провел в больнице, пишет сайт mk.ru.

Даня заканчивал девятый класс, всерьез увлекался фехтованием. Мечтал поступить на режиссера-осветителя.

Мама подростка Юлия Дробот преподает в театральном институте, отец Роман Дробот работает режиссером в электротеатре "Станиславский". В 2000 году его спектакль "Двое на качелях" был удостоен премии имени И. М. Смоктуновского в номинации "Лучший дебют".