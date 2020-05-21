В России создадут заповедные рыбные зоны

Федеральный Минсельхоз утвердил критерии и порядок подготовки биологического обоснования создания рыбохозяйственных заповедных зон (РХЗЗ). Они будут играть ключевую роль в воспроизводстве биологических ресурсов.

Экологи считают решение ведомства своей победой. По их мнению, документ позволит защитить и сохранить важные виды рыб, охранить рыболовство от других видов хозяйственной деятельности.

- Добыча углеводородов и иных полезных ископаемых в районах нереста или нагула морских и речных обитателей несет реальные угрозы как экосистеме в целом, так и промысловым видам. Принятый документ дает возможность предотвратить эти угрозы, - отмечает координатор программы по устойчивому морскому рыболовству Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Сергей Коростелев.

Создать первые РХЗЗ планируется на Камчатке, где нерестятся множество рыб ценных видов. Это бассейн реки Опала и Западно-Камчатский шельф, которые играют значительную роль в воспроизводстве биологических ресурсов Охотского моря.

В дальнейшем рыбные заповедники могут появиться в других местах, где в связи с истощением рыбные ресурсы оказались под угрозой. Например, катастрофическая ситуация сложилась в бассейне Волги, где на 80% потеряны естественные нерестилища русского осетра, а некоторые виды рыб исчезли полностью