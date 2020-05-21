«МолодежкаОНФ» помогает пенсионерам, врачам и малоимущим семьям всей страны

Волонтеры «МолодежкиОНФ» доставляют продукты и лекарства пенсионерам и малоимущим, помогают им оплачивать счета за ЖКХ, поддерживают медработников, содействуют переоборудованию клиник под прием коронавирусных больных в Москве и регионах.

Под опекой «МолодежкиОНФ» сейчас - 623 человека. Например, в Ленинградской области добровольцы помогают супругам Французовым, которые вместе уже 66 лет.

В Омской области добровольцы заботятся о труженице тыла Пелагее Касьяновой, которой на этой неделе исполнилось 102 года.

В Омской же области Молодежка взяла шефство над целым селом - Никитино. Там нет ни одного продуктового магазина, поэтому жители из-за режима самоизоляции оказались в сложной ситуации.

-Наша команда раз в неделю возит туда продукты и лекарства, а после снятия карантина мы уже договорились о том, как будем решать их проблему с бесперебойным обеспечением продуктами, - рассказал заместитель руководителя Исполкома, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

По его словам, по-настоящему народной стала акция «Довези врача». 30 марта в ряде регионов ограничили работу общественного транспорта. На помощь медикам пришли волонтеры: сегодня в 32 регионах они возят медицинских работников из дома на работу и обратно. Уже выполнено почти 5 тысяч рейсов, и больше 1,5 тысяч медиков воспользовались помощью.

«МолодежкаОНФ» создала группы быстрого реагирования в клиниках, где создаются коронавирусные отделения. Общая численность групп, действующих в 69 регионах, превышает 1 тысячу человек.

«МолодежкаОНФ» помогла в оборудовании более 15 тысяч койкомест для больных коронавирусной инфекцией. В столице группы были задействованы в работах на 10 больницах, а также в переоборудовании 75-го павильона ВДНХ.

В стране активно поддержали и акцию «Тележка добра». В 1,5 тысячах магазинов установлены специальные тележки, в которых покупатели оставляют часть купленных продуктов. Их потом волонтеры штабов #МыВместе и участники региональных команд «МолодежкаОНФ» доставляют нуждающимся. С 9 апреля было собрано более 47 тонн продуктов для 9 тысяч семей.

– Всероссийский проект #МыВместе - это очень честная и правильная история. Вместе с нами плечом к плечу – издатели, предприниматели, спортсмены, просто жители, которые захотели помочь. Спасибо каждому! Мы теперь одна большая и сильная команда. Поможем всем, до кого сможем дотянуться, - отметил Игорь Кастюкевич.

СПРАВКА

За время пандемии волонтеры «Молодежки ОНФ» выполнили 31892 обращения. А оставить заявку можно по номеру Горячей Линии ОНФ 8-800-200-34-11.