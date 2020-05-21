Победители всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»: «Хотели поступать в юридический и медицинский, а теперь мечтаем от театральном!»

Огромное — 2,5 миллиона! – число участников со всей страны. Ребята из самых разных уголков России от Калининграда до Камчатки читают свои любимые произведения и не перестают удивлять жюри и зрителей.

— Я был приятно поражен, как много детей занимаются чтецким искусством. Это очень важно в наш 21 век, когда огромное количество информационных технологий заполонило нашу жизнь. Живое слово со сцены должно оставаться живым! — поделился заслуженный артист России, член жюри конкурса «Живая классика» Анатолий Белый.

Фото: предоставлено фондом «Живая классика»

Конкурс юных чтецов начинался еще в 2011 году всего в семи городах: Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле, Твери, Томске, Кирове и Гаврилов-Яме Ярославской области. Но всего за несколько лет он успел охватить всю страну и даже выйти за ее пределы. Идея, как это часто бывает у успешных проектов, простая. Школьники выбирают приглянувшийся отрывок из любимого литературного произведения и соревнуются в проникновенной декламации. Построен конкурс по принципу олимпиад: сначала школьный этап, потом городской — и так далее до большого финала на Красной площади.

Правда, в этом году из-за разгулявшегося коронавируса конкурс прошел онлайн. Но зато болеть за ребят в финале, который состоялся 16 мая, могли не только зрители в зале, но и вся страна. Захватывающие чтецкие батлы продолжались в прямом эфире без перерыва четыре часа. В итоге победителями стали пятеро крутых ребят: Александр Максимов из Новгородской области, Алексей Омельков из Пермского края, Татьяна Кряжкова из Рязанской области, Азиза Гайназарова из Хабаровского края и Полина Протопопова из Тульской области. Звездному жюри было непросто: это ректор театрального института им. Б.Щукина Евгений Князев, телеведущая Арина Шарапова, актер театра и кино Анатолий Белый, писатель Марина Москвина, руководитель направления креативных проектов крупнейшей развлекательной социальной сети «Одноклассники» Антон Данилов.

Полина Протопопова, Тульская область. Фото: предоставлено фондом «Живая классика».

— В 2018 году я уже принимала участие в «Живой классике», выходила в финал и выступала на сцене «Артека». Это был незабываемый опыт! – рассказала порталу Открытые НКО 16-летняя Полина Протопопова из Тульской области. – А сейчас все было совершенно по-другому. Я привыкла работать на зрителя, смотреть в глаза, в душу, видеть то, как человек воспринимает мой текст – мне так проще. В онлайн-формате не было никакой реакции по ту сторону, я видела себя и это отвлекало, придавало скованность, хотя старалась смотреть только в камеру, и во время выступления приходилось полагаться только на свои ощущения. Думаю, если бы передо мной были люди, я смогла бы больше показать. В целом было непросто, но я рада, что все получилось!

Девушка призналась, что собиралась поступать в медицинский. По после конкурса все перевернулось.

— Меня штормит, и я не знаю, что выбрать — медицинский или актерский, — признается Полина. — Сначала я хотела в медицинский – это всегда нужно. А потом я приняла участие в «Живой классике» и все начали говорить, что я талантливая! Это дало мне столько сил! Я так в себя поверила! Так зажглась! Я начала больше читать, интересоваться актерами, ходить в театры. Если бы я не поучаствовала в конкурсе чтецов, я бы не попробовала в прошлом году поступать в театральный колледж имени Олега Табакова. Я дошла до второго тура, но дальше, к сожалению, не прошла. И вот в этом году в «Живой классике» я уже так далеко и поэтому теперь думаю – выбирать медицинский или все-таки последовать зову сердца, души и поступать в театральный.

Татьяна Кряжкова, Рязанская область. Фото: предоставлено фондом «Живая классика».

— А я очень рада, что конкурс проходил именно в онлайн формате, — призналась 15-летняя Татьяна Кряжкова из Рязанской области. — Во-первых, дома все привычно и атмосферно, все родные были рядом, очень поддерживали и болели за меня. А как переживал за меня мой наставник Владимир Федорович Дель! Именно он готовил меня на протяжение всего конкурса, и сейчас, в период карантина, все время был на связи, благодаря чему я ощущала колоссальную поддержку. Во-вторых, когда выступаешь на сцене, очень трудно рассмотреть лица членов жюри из-за расстояния и софитов. А сейчас благодаря онлайн-формату во время выступления мы могли четко видеть эмоции судей и это очень помогало: сразу было понятно, где нужно понежнее, помягче, а где поднажать.

Татьяна тоже призналась, что после конкурса всерьез задумалась об актерском деле. А ведь собиралась поступать на юриста.

— Еще до «Живой классики» я решила поступать в СПбГУ, на факультет юриспруденции. Это моя большая мечта, и я стараюсь идти к ней каждый день, — рассказала Татьяна. — Но сегодня, когда я увидела в жюри Евгения Владимировича Князева и Анатолия Белого, которые к тому же поставили мне по 10 баллов, я была в шоке! Мое мировоззрение перевернулось, и я поняла, что была бы счастлива поступить в Театральный институт имени Щукина, увидеть в живую Евгения Владимировича и поработать с ним. Это теперь моя новая мечта. К тому же все друзья и родные говорят, что у меня все может получиться, и я, конечно, в душе очень этого хочу!

Евгений Владимирович в свою очередь отметил, что все ребята оставили достойное впечатление.

— Чтобы побеждать – одинакового рецепта нет. Нужно быть очень честным в выборе материала, честным в донесении и прочтении его, чтобы твое выступление дошло до зрителя, — говорит Евгений Князев. — Возможно, многие из ребят выберут актерскую профессию, и у них есть на это основание. Мы будем с удовольствием ждать их в театральных институтах, если они надумают поступать. Я поздравляю всех, кто с самого первого тура принимал участие в конкурсе «Живая классика», а уж победителей – особенно.

За трансляцией финала наблюдали сотни тысяч зрителей. Приз зрительских симпатий от «Живой классики» выиграла участница из Ленинградской области Екатерина Семенова. Еще один спец-приз от генерального информационного партнера «Одноклассники» вручили чтецу из Мурманской области Даниилу Блюденову. Все участники получили развивающие подарки от партнера конкурса – платформы Учи.ру. А 15 финалистов — сертификаты от лидера рынка легального онлайн-видео tvzavr .

Но это еще не все. 5 победителей Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в июне выступят в Международном супер-финале. Сейчас стартовали отборочные туры международного конкурса, в котором участвуют 220 чтецов из 80 стран мира.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ФИНАЛ.

СПРАВКА

Конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке Министерства культуры и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Генеральный партнер проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор конкурса – группа компаний «Просвещение».

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