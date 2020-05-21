«Понюхай краба, укуси кабана!» Алла Пугачева и Максим Галкин выпустили абсурдистский клип про изоляцию

Звезды шоу-бизнеса в условиях самоизоляции стараются, как могут, не утратить контакт с аудиторией и не растерять творческую форму.

Любитель остроумных перфомансов Максим Галкин, к примеру, снял целый концептуально выверенный, трехактный клип и выложил его в инстаграме.

maxgalkinru Максим Галкин выпустил клип про самоизоляцию

В первой части Галкин предстает в образе самого себя. Под кадры перекуса у холодильника пародист поет пандемический кавер на «Арию Мистера Икс»: «Снова туда, где обедаю я. Потом на диван, снова что-то жуя. Тортик, пельмени, еще картофан — и вот подо мною треснул диван! О сколько же можно людям дома сидеть? Целыми днями незаметно толстеть. Когда все закончится, словно дурман, я сразу пойду в ресторан! А сейчас выйти в свет так сложно. Люди стали так осторожны».

Под песню Максим то ест, то грустно сидит на полу с померанским шпицем Марусей под мышкой, а Алла Борисовна одиноко стоит на балконе в черных перчатках и тоскливо протягивает руки в сторону камеры.

Во второй части Галкин показывает, как старательно, но безуспешно занимается спортом под чутким (дистанционным) присмотром девушки-тренера. «Заняться спортом каждый день я обещаю, - продолжает петь Максим. - А утром снова все посылаю. Потом я в джинсы как обычно не влезаю. Но есть ответы — они просты: ушили вещи все мои коты».

... а Алла Борисовна одиноко стоит на балконе.Фото: Instagram.com

Третья часть получилась наиболее фарсовой, ведь артист взобрался на постамент возле памятника супергерою американских комиксов Бэтмену и продолжил арию: «Коль ты захочешь - мир легко изменишь, всего лишь нужно съесть летучую мышь (тут символы пересекаются, автор клипа намекает на происхождение covid-19 и Человека-летучей мыши — Авт.). Понюхай краба, укуси кабана, попробуй жабу и подергай слона! Устал мыть руки целый день без конца. Хочу касаться я руками лица. Терплю все это, боль в душе затая. Всегда быть в маске судьба моя».

Ролик набрал уже более 1,7 миллионов просмотров. Большинство комментариев к нему — восторженные и благодарственные. Значит, есть надежда, что Максим не бросит режиссуру на карантине.