Банк ДОМ.РФ запускает льготную ипотеку для медиков

Банк ДОМ.РФ запускает специальную программу ипотечного кредитования для медицинских работников. По ней будут действовать льготные ставки - сниженные на 0,6 п.п. Рефинансировать взятую в других банках ипотеку можно по ставке от 7,4% годовых. Кредит на строящееся жилье — от 7,4%, на готовое жилье – от 8,2%, на покупку индивидуального жилого дома – от 9,5%.

Получить ипотеку по сниженным ставкам смогут врачи и работники медицинских организаций, вне зависимости от категорий и наличия высшего медицинского образования.

Условия такие. Договор заключается на срок до 30 лет, первоначальный взнос – от 10%, максимальная сумма кредита – 30 млн рублей. Минимальные ставки доступны при сумме ипотеки от 3 млн рублей (для Санкт-Петербурга и Ленинградской области - от 5 млн рублей, а для Москвы и Московской области – от 8 млн рублей) при первоначальном взносе от 30%. Программа действует до 31 декабря 2020 года.

Как несложно заметить, программа может оказаться привлекательной в том числе для тех, кому не подошли условия льготной ипотеки под 6,5% годовых (например, по максимальной сумме кредита, которая там ограничена для большинства регионов 3 млн рублей).

По словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Данилы Литвинова, стоимость ипотеки в рамках разработанной банком программы поддержки медработников ниже средневзвешенных ставок на рынке жилищного кредитования. По рефинансированию разница со средневзвешенной ставкой ТОП-15 ипотечных банков составляет до 1,5 п.п., по кредитам на первичном рынке – до 1,1 п.п., на вторичном – до 0,6 п.п.

-Нам важно оказать поддержку работникам системы здравоохранения, столкнувшимся с серьезными трудностями в борьбе с пандемией. Льготное кредитование медработников имеет сегодня высокую социальную значимость, считаем запуск продукта своевременным и уверены, он будет пользоваться спросом, – отметил Данила Литвинов.

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-Эта программа хорошо дополняет общий перечень мер государственной поддержки — и не только врачей, но и экономики в целом. Что касается медиков, то они — крайне важная социальная категория, которую общество сегодня признает героями. У нас по регионам есть льготные жилищные программы для молодых преподавателей, для ученых. Но важно именно медиков сегодня простимулировать дополнительным образом, - высказал свое мнение «КП» завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. - Важно, что для врачей по этой программе предусмотрена возможность покупки вторички. И, самое главное, индивидуального дома. Представьте маленький районный центр. Там нет нового жилья. Поэтому нет возможности воспользоваться программой льготной ипотеки под 6,5%. А эта программа позволяет и врачу из маленького городка или поселка, где только частный сектор, купить дом. И довольно хорошие лимиты. И еще важно, что по этой программе можно по более низкой ставке рефинансировать ранее взятые кредиты.

-Программа вполне может поспособствовать тому, что квалифицированные медики не будут сбегать из регионов, особенно сельских. Это очень важно для развития сферы медицины как таковой. Мы видели, что у нас происходило с оттоком кадров в медицине. Идея, безусловно, хорошая и такая социально направленная стратегия заслуживает поддержки. И лиха беда начало, - считает Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов.

К программе могут присоединиться и другие банки.

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-Ипотека для медработников — актуальная и важная программа, которая позволит решить жилищный вопрос многим людям. Привлекательные условия кредитования делают продукт выгодным на всей территории страны. В партнерстве с Банком ДОМ.РФ готовы присоединиться к программе и реализовать ее в нашей региональной сети, - говорит Петр Косицын, замдиректора департамента ипотечного кредитования «Металлинвестбанка».

Подать заявку на получение кредита можно в режиме онлайн на сайте domrfbank.ru, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи можно также вносить без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк.

Среди других социальных программ, которые реализует Банк ДОМ.РФ, – «Семейная ипотека» (от 4,7%), «Дальневосточная ипотека» (от 1,6%), льготная ипотека с господдержкой на строящееся жилье (от 6,1%), «Военная ипотека» (7,5%).