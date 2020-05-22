Джигиты на колесах: Денег нет, страховки нет... Договоримся, брат!

ОНИ НИ ЗА ЧТО НЕ ПЛАТЯТ

Во все времена опытные водители откровенно сторонились машин с солдатами-срочниками за рулем. Въедет - ничего с него не получишь. Сейчас умный человек опасается машин с абхазскими номерами. Старается держаться от таких в потоке как можно дальше и пропускать их по возможности. Эти странные номера - маркер, сигнал, что за рулем в 99% случаев сидит крученый прохиндей или нищеброд, не имеющий средств на дорогую машину, но желающий жить красиво прямо сейчас. (Это, конечно, не относится к настоящим гражданам Абхазии, въезжающим в Россию на своем авто, но их единицы.)

Нормальный человек в серые схемы по ввозу и растаможке автомобилей не полезет, это очевидно. Хотя бы потому, что на таком автомобиле раз в год нужно пересекать госграницу. Что не сделаешь ради понтов! Впрочем, к услугам людей, старающихся выглядеть «богато», есть автовозы, которые привезут ваши премиальные иномарки прямо к границе и обратно. Хозяева едут следом на поезде или, если есть деньги, на самолете. Чем кончаются внезапные встречи на дорогах с такими автолюбителями, рассказал мой знакомый, Владимир Петров:

- Я стоял на светофоре, ждал зеленый свет. Мощный удар, мою машину швырнуло на «БМВ», стоящую впереди. Мой автомобиль смяло с двух сторон этим ударом. Из огромного джипа с абхазскими номерами вылез дагестанец, ругающийся на свой мобильный телефон, мол, телефон виноват в аварии, а он - нет. Держался виновный спокойно, шутил, место аварии не покидал и сразу всех пострадавших предупредил, что страховки у него нет, денег у него нет, имущества нет и с него ничего не получить. И предложил «договариваться». Права у него, кстати, тоже были выданы в Абхазии.

По Москве этот «абхазский» автолюбитель передвигался на «Тойоте Секвойя» весом около 3 тонн, что уже говорит о его адекватности. Таможенная пошлина за эту машину с двигателем объемом 5,7 литра - порядка 600 тысяч рублей, если ввозить машину честно. Транспортный налог - 57 тысяч в год, но машинам с абхазскими номерами его платить не нужно. Как выяснилось, они вообще ни за что не платят.

Разумеется, этот танк просто изувечил кроссовер моего приятеля, убил в хлам.

- Ущерб насчитали 800 тысяч - это ремонт у официалов, новыми запчастями, - грустно говорит мне Владимир. Он уже пережил стресс от аварии, а вот последствия - нет:

- Стоимость ремонта - это средняя рыночная цена моей машины такого же года выпуска и пробега.

- Как реагировали сотрудники ГИБДД?

- Сотрудники были подчеркнуто нейтральны, дагестанца вписали в протокол как виновного. С ними дагестанец тоже говорил без остановки, в итоге ему выписали штраф 1500 рублей, и он уехал. Мою машину увезли на эвакуаторе. Что мне теперь делать?

Мы пообещали разобраться в этой истории.

Иногда из таких черных понтовых машин с левыми номерами появляются даже кавказцы с оружием. В столице это сразу же кончается скандалом и задержаниями. А вот в других регионах может сойти с рук.Фото: YouTube

ДОЛГИЕ ДЕНЬГИ

За примерами далеко ходить не пришлось. Сосед одного из журналистов «КП», концертный продюсер, этой истории не удивился. У него при таких же обстоятельствах погиб джип «Шевроле Тахо» - невменяемый от наркотиков товарищ из Узбекистана собрал во дворе семь автомобилей. Джип соседа был последним в ряду, об него и затормозил гастарбайтер - тоже с «абхазским учетом».

Машину пришлось продать на запчасти, восстановлению она не подлежала. Виновный исчез: у нас почему-то любят отпускать гастарбайтеров под подписку о невыезде...

Никаким советом сосед мне помочь не смог, и тогда я связался с народным адвокатом Леонидом Ольшанским. Задал ему от имени потерпевшего вечный русский вопрос: «Что делать?»

- Ответ нужно поделить на несколько частей. Попытайтесь сначала получить решение суда о взыскании. Обращаетесь сначала в суд по своему месту жительства с исковым заявлением о том, что по постановлению ГИБДД такой-то признан виновным. За свои деньги нужно сделать экспертизу.

Правозащитник, юрист Леонид Ольшанский.Фото: Евгения ГУСЕВА

Виновному, как правило, пошлют две-три повестки, на суд он не явится, и судья скажет - «взыскать 800 тысяч». Первая часть выполнена.

На исполнение этого решения дается три года. Нужно будет взять исполнительный лист. Если бы виновный жил в Москве, можно было бы приходить в службу судебных приставов и их тормошить. А так придется писать в Дагестан, этот исполнительный лист надо направить в службу судебных приставов, к которой относится территориально его аул. Никто не говорит, что судебный пристав Дагестана работает более халатно, чем судебный пристав Москвы…

В мае 2013 года в Махачкале один из журналистов «КП» был свидетелем взрыва двух заминированных автомобилей у здания управления Федеральной службы судебных приставов, но рассказывать про это адвокату не стал… Леонид Ольшанский был абсолютно уверен, что отыграть эту историю назад не получится никак:

- Замечу, что судьи обычно в таких случаях говорят: «Решение ГИБДД не отменено, экспертиза ущерба сделана, судебное решение вынесено, виновен - пусть возмещает ущерб».

Но кое-что непонятное в этой истории осталось.

- Почему его отпустили? - спрашиваем адвоката. - На чужой машине, без страховки?

- Задержать машину, снять с нее номера можно только в исключительных случаях. За отсутствие ОСАГО положен штраф. А за что его оштрафовали? За то, что «не держал дистанцию», для судьи этого достаточно, чтобы установить вину. Да, потерпевший получать деньги будет долго. Для меня самое неприятное в этой истории, что человек оплачивал несовершенную страховку ОСАГО, но ему это не помогло никак, хотя он мог бы рассчитывать хоть на какую-то взаимность.

Так выглядят те самые абхазские номера - с флагом гордой кавказской республики в правом нижнем углу.

ПОЧЕМУ НЕ ЛОВЯТ «НЕУЛОВИМЫХ ДЖИГИТОВ»?

Любой автолюбитель сталкивался с тем, что при остановке сотрудниками ГИБДД его личные данные пробивают по каким-то базам. По каким - нам неведомо, «служебная тайна». Но нам кажется, что сотрудники автоинспекции, приехавшие на аварию с огромным ущербом, могли бы ради интереса проявить любопытство к безработному с мутными правами на таком же мутном автомобиле. Нет? Не было возможности? У журналистов «КП» это получилось сделать в два клика.

На сайте Федеральной службы судебных приставов значилось, что виновный в аварии - тот самый дагестанец Шамиль Гусейнов - в долгах как в шелках. А ищет его служба судебных приставов аж с 2016 года. Штрафов на нем почти на 70 000 рублей. Самый крупный - на 40 000 рублей - был назначен за уголовное преступление еще в начале 2016-го. И до сих пор он не оплачен. Есть еще 3 штрафа за нарушения правил движения. И один - за просроченный кредит.

В принципе понятно, что ловить должников не дело ГИБДД. Но дело ГИБДД - обеспечение безопасности на дорогах. Будем надеяться, что следующая авария с участием Шамиля Гусейнова тоже будет без трупов. А значит, о ней опять никто не узнает?

- Крупные истории с такими машинами происходят раз в месяц, мелкие никто не считает, - сказал одному из авторов этого материала Дмитрию Стешину активист «Синих ведерок» автоэксперт Петр Шкуматов. - Номера Абхазии - самая жесть, но это чаще в Краснодарском крае происходит. То есть любой автомобиль с такими номерами может делать на наших дорогах все что угодно. Штрафы они не получают с камер, а в случае аварии ... все, как вы рассказали. Для них главное - не скрываться с места ДТП, и вопросов не будет.

- Почему такое возможно?

- У нас одинаковый подход и к добропорядочным водителям, которые пару раз в год скорость превысят, и к отморозкам, которые собирают сотни штрафов. И максимум, что с ними можно сделать, - 15 суток или лишение прав на какой-то срок.

Автоэксперт Петр Шкуматов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Но мы же иногда читаем про дикие аварии с кучей жертв, когда вдруг выясняется, что у виновного 200 неоплаченных штрафов. Как такие проскальзывают через сито ГИБДД?

- У ГИБДД подход такой - каждый водитель одинаково опасен, - объясняет Шкуматов. - Грубо говоря, пока у девочки на красном автомобильчике ищут в автоаптечке просроченный анальгин, мимо проезжает на скорости 200 километров в час абхазоджигит.

- Не до него…

- Да, мои любимые теоретики-урбанисты продвигают эту тему, что одинаково опасны дисциплинированный водитель и отморозок… А я после таких выводов считаю, что рабочее время государственных служащих, оплаченное из наших налогов, просто тратится впустую. Я думаю, виноваты в таком подходе владельцы коммерческих видеокамер, именно они утверждают: смотрите, все виноваты, все нарушают!

- А в реальности?

- В реальности я говорил с руководителем одной из самых крупных страховых компаний России. По их данным, за 70% ДТП ответственны лишь 5% водителей!

- То есть бьются и бьют одни и те же?

- Да. У тебя сколько лет водительского стажа и сколько аварий? - спросил Шкуматов Стешина.

- 27 лет, и ни одной по моей вине, один раз не по моей…

- То же самое и у меня! А страховщиков никто не слышит! То есть те, кто заслуживает повышенного внимания ГИБДД, его просто не получают. В итоге Мара Багдасарян (печально знаменитая уличная гонщица. - Ред.), с великим трудом пожизненно лишенная прав, опасна точно так же, как и пенсионер, у которого за 50 лет стажа ни одной аварии.

- Кстати, Мара, говорят, по-прежнему ездит без прав.

- Без комментариев. Я предлагал ввести так называемый рискоориентированный подход - чем больше человек лихачит, тем больше ему внимания. Сказали: «Круто, но пусть пока будет по-старому».

Чтоб не оказаться «мордой в столбе» с разбитой в хлам машиной, лучше держаться на дороге подальше от гонщиков с иностранными номерами или вовсе без них.Фото: YouTube

ОФИЦИАЛЬНО

Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве Юрий ДРОГАНОВ в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

Нас это тоже беспокоит

- Мы обязательно изучим эту аварию подробно. Подобные ситуации беспокоят автоинспекторов, особенно когда случаются аварии с погибшими и ранеными. Порой водители просто бросают такие машины и каршеринговые тоже, скрываются с места происшествия. Но так происходит, если нет страховки, все это отражается в материалах, в постановлении. Дальше пострадавшим приходится обращаться в суд. Дело обязательно нужно доводить до конца и по решению суда лишать права управления автомобилем таких нарушителей. Что касается тех же водителей такси, которых стало много в городе, мы решаем подобные вопросы с лишением лицензии через МАДИ (Московская административная дорожная инспекция. - Ред.). Но они сейчас умудряются на физические лица брать лицензии, пытаются обойти законы. К сожалению, гости столицы слишком часто нарушают правила дорожного движения и совершают аварии. В этом направлении мы сосредотачиваем внимание. Беспокоят нас и липовые страховые компании, поэтому делаем все, чтобы у инспекторов были возможности проверять страховые полисы на месте в электронном виде. Уверен, что в ближайшее время подобных правовых коллизий на наших дорогах станет меньше.

СПРАВКА «КП»

Что такое «абхазский учет»?

Это машина, ввезенная в Россию из Абхазии, оформленная на физическое лицо или фирму. Считается, что такая машина попала в Россию «временно» и не позже чем через 11 месяцев должна покинуть территорию нашей страны. Если нет - штраф 2500 рублей и по 1000 рублей за каждый просроченный месяц. За такие машины не нужно платить российские таможенные пошлины, достигающие половину стоимости автомобиля, транспортный налог. Проходить техосмотр тоже не нужно, даже если делать страховку. Камеры видеофиксации нарушений на абхазские номера не реагируют.