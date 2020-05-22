Женская магнитная аномалия

Часто красивые, умные и успешные женщины оказываются в отношениях, приносящих боль и разочарование.

Примеров множество: она спортсменка, он - алкоголик, она руководит фирмой, он - безработный, она соблазнительная и хозяйственная, он - гулящий и безответственный... В сети подобных типов нередко попадают не только простые смертные, но и знаменитости. Их тоже нещадно обманывают, используют и даже избивают. А они годами терпят, спасают, прощают, да еще и детей таким недомужикам рожают. Все во имя любви!

Недавно одна известная актриса, находящаяся в процессе развода, честно призналась: да, муж непутевый, но я таких плохишей люблю и, возможно, выйду за него замуж снова. Одни покрутили пальцем у виска, другие посочувствовали - сами такие.

Как же получается, что в начале отношений любимый человек кажется нам единственным и родным, а затем вдруг превращается в домашнего тирана или безработного алкоголика? И почему его никак не получается бросить?

«Люби меня, как я тебя!»

Первая и самая весомая причина отношений с неудачником - низкая самооценка. Она присуща не только серым мышкам, но и вполне себе успешным и знаменитым женщинам. Такую может любить весь мир, а она вцепится в своего Сережу, повиснет на шее и будет требовать от него такой же страсти в ответ. Возможно, родители не уделяли ей много внимания, возможно, редко говорили слова любви, вот и пытается она эту нехватку компенсировать. Но поскольку сама себя не любит и не ценит, то на нормальных мужчин даже смотреть боится. Считает, что они ей просто не по зубам. Приходится довольствоваться более доступными экземплярами, рвать, так сказать, низкорастущие плоды с деревьев. А потом сносить оскорбления, унижения и измены, потому что лучше уж плохой муж, чем одиночество.

Как быть? Поднимать самооценку! Учиться ставить себя на первое место, хвалить себя и баловать, но главное - не верить тем, кто пытается подорвать вашу веру в себя.

«Я же в тебя всю душу вложила!»

Вторая причина - желание спасать и опекать - вытекает из первой. Психологи выделяют особую категорию женщин, которые вместо того, чтобы ходить по салонам красоты и с подругами на шопинг, начинают проживать жизнь любимого. С головой ныряют в его проблемы, ввязываются в долги, чтобы спасти его бизнес, выполняют мужскую работу по дому... Спасительницы поначалу искренне верят, что получат что-то вроде награды за свои старания: муж вдруг станет миллионером или никогда не уйдет из семьи. Но происходит ровно наоборот: обласканный и избалованный, он вдруг начинает вести себя по-хамски, плевать на интересы любимой, заводит отношения на стороне. И тогда начинается классическое «Я же в тебя всю душу вложила, а ты...» Женщина автоматически превращается в королеву драмы, а мужчина становится неблагодарным козлом. А ведь как хорошо все начиналось!

Как быть? Учиться здоровому эгоизму и не жертвовать собой ради мужчины, пусть даже самого разнесчастного.

«Счастье не бывает без слез»

Мужчины-неудачники часто возникают в жизни женщин, чьи родители развелись. У них буквально чутье на тех, кто вырос в атмосфере постоянных конфликтов и нервотрепки, видел запои отца и слезы матери. Женщины из таких семей понятия не имеют, как выглядят счастливые семейные отношения, поэтому неосознанно создают в своей жизни те самые, родительские. «За любовь нужно бороться, замужество - это тяжкий труд, жизнь - боль, счастье не бывает без слез», - скорее всего, говорили им мамы, вот они и страдают, как учили. Нормальные мужчины? Кому они нужны? С ними и поругаться-то не о чем!

Как быть? Не связываться с проблемными типами, которые заставляют плакать в подушку.

«Ой, мама, он особенный!»

Еще одна категория женщин западает на «исключительных» типов: непризнанных гениев, бабников, смазливых позеров. Плевать, что он безработный и неамбициозный, зато здорово играет на гитаре или умеет делать розочку из салфетки! А уж если с ним и в отношениях непросто, то это просто подарок судьбы! «Уходит в запои, живет за чужой счет, бьет - не беда, главное, чтобы была страсть и билось сердце», - думает влюбленная в неудачника женщина.

Но очень скоро пение безработного гитариста начинает действовать на нервы, а вместо розочек из салфеток хочется реальных подарков и цветов.

Как быть? Помните пословицу: «Не все золото, что блестит».

С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Все лучшее - детям

Ситуацию комментирует лидер общественного движения «Фривольная Россия» Александр МОНОГАМОВ.

1. Давайте, девочки, признаем: от встречи и романа с неудачником не застрахован никто из вас. Неудачники часто бывают чертовски привлекательны и обаятельны (как и стервы, с которыми приходится иметь дело нам, мужчинам). И как не купиться на их уловки, на самом деле не знает никто.

2. Также готовых рецептов нет и не может быть, если вы уже попались в лапы неудачника. Ситуации у всех разные. Сами себе вы самооценку не повысите. Лучше просто бегите.

3. Психологи абсолютно правы в одном: часто плохие истории приключаются с хорошими девочками, которых мало любили в детстве. Себе вы уже не поможете. Просто любите своих дочек, чтобы хоть у них все было хорошо. Сыновей, кстати, тоже надо любить, чтобы из них не выросли те самые неудачники.