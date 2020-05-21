Ученый рассказал, как падение Тунгусского метеорита повлияло на климат

Казалось бы, какая связь между Тунгусским метеоритом и нынешними погодными аномалиями? Самая прямая, уверен кандидат технических наук, легенда советского и российского радиолюбительского движения Владимир Поляков. Если еще ребенком вы ходили в кружок и учились обращаться с раскаленным паяльником, вам эта фамилия покажется знакомой. Да, это он, и на его книгах выросло не одно поколение самоделкиных. Куча изобретений, авторитет в профессиональной среде непререкаем – легенда и есть. Накануне очередной годовщины Тунгусского события поговорили с ним об опытах загадочного Николы Теслы и его нынешних последователей, теплой зиме, холодной весне и о том, почему люди начинают слышать радио прямо у себя в голове.

Электростанцию сжег, со всеми рассорился

Тунгусской загадке уже больше ста лет, а исследователи никак не договорятся, что же случилось в глухой сибирской тайге утром 17 июня 1908 года. Недавно группа российских математиков попыталась доказать, что Тунгусский метеорит никогда не Землю не падал. Просто пролетел по касательной, и отправился дальше в космос. Специалисты, которые имеют дело не с компьютерными моделями, а каждый год ходят в тайгу самолично, возмутились: как так, мы же и кратер нашли! Ну, почти… А есть ученые, которые рассматривают Тунгусское событие как едва ли не первую в истории техногенную катастрофу. Они уверены: взрыв устроил великий изобретатель Никола Тесла. А потом опыты свернул: человечество, дескать, морально не готово владеть такими технологиями, поубиваем друг друга. Звучит фантастично, но у кандидата технических наук Владимира Полякова аргументов столько, что часами может излагать.

«В 1899 году Никола Тесла работал в городке Колорадо-Спрингс в США, - напоминает Поляков, - И сжег генератор тамошней электростанции. Но как? Предохранители делать умели, разрядники тоже. Предполагаю, что Тесле удалось «дотянуться» до ионосферы. И он получил обратный удар – разряд колоссальной силы сверху на оборудование. Гигантская энергия ионосферы прорвалась на поверхность Земли, ринулась на электростанцию и «положила» ее».

Напомним: ионосфера располагается над нашей планетой на высоте 80-100 километров. Между нею и Землею - 300-400 тысяч вольт. Но мать-природа устроила так, что Земля и ионосфера никогда не соприкасаются. Что ж, человеку надо сунуть пальцы и в эту «розетку». Тесла и «сунул». Он носился с идеей «обуздать океан безбрежной энергии». Обещал: каждый фермер сможет соорудить на крыше некую «антенну», и проводов не надо. Строил катушки, которые генерировали искусственные молнии. И этими молниями «тянулся» вверх.

Никола Тесла в 1885 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда сгорела электростанция в Колорадо-Спрингс, многие поняли, что изобретатель играет по-крупному. Свободная энергия уже не казалась фантастикой. У «медного короля» Бернарда Баруха были планы опутать всю Америку проводами. Другие вопрошали: если электричество прилетит с неба, куда ставить счетчики? Словом, принялись Теслу со свету сживать. Изобретатель скрылся и где-то пропадал до 1908 года. Поляков обратил внимание: почту для Теслы в это время направляли в его знаменитую башню. Значит, он был там. Но чем занимался?

Про башню Теслы, деревянную, недалеко от Нью-Йорка, вы наверняка слышали. Ее начали строить в 1901 году на деньги капиталиста Джона Моргана. Вообще-то Морган дал 150 тыс. долларов на создание беспроводного телеграфа через Атлантику, а Тесла принялся какую-то башню возводить. Уже в следующем году Морган финансирование прекратил. Однако башня уже стояла. А в ней – оборудование, купленное на деньги другого магната, Джорджа Вестингауза. Вестингауз мог бы оборудование за долги забрать, Тесла к тому времени на финансовом фронте прогорел. Но не стал: проявил великодушие.

Именно орудуя на этой башне, еще в 1903 году Тесла устроил планетарный фейерверк, зажег небо над Нью-Йорком и Атлантикой. Очевидцы говорят: колоссальные щупальца из огня шли от башни прямо на небеса. А само небо сияло, словно за облаками явилось тысячи солнц. В 1908 году башня стояла, все оборудование в ней работало, говорит Поляков. Итак, ружье на стене, дело за выстрелом.

Улики математической точности

«Многие знают: после Тунгусского события небо над Европой было необыкновенно светлым, ночей по сути и не было, - говорит Поляков, - Но на самом деле, оно светилось и до». Если свечение после Тунгусского события объясняют тем, что космическая пыль попала в атмосферу, аномалии до прилета «метеорита» кажутся необъяснимыми. Но не пытаемся ли мы списать на одного человека все странности далекого 1908 года?

«У меня почти математически точные доказательства, что взрыв на Тунгуске устроил Тесла», - говорит Поляков.

Как именно? Тесла несколько часов накачивал ионосферу энергией, возбуждая стоячую волну. Если напряжение между Землей и ионосферой – 300-400 киловольт, несложно подсчитать, что «пробой» будет сопоставим по мощности с ядерным взрывом, говорит Поляков.

Почему не над башней, не над Нью-Йорком, а на Тунгуске? Башня Теслы работала на длине волны 300 км. Поляков нашел эту цифру в одном из патентов Теслы. По окружности земного шара укладывается 64 длин таких волн, а по нижней кромке ионосферы – 65. На расстоянии в четверть окружности Земли волны окажутся в противофазе, напряженность поля станет максимальной. Но между башней и местом Тунгусского события именно четверть земной окружности! Ох, недаром Тесла позднее говорил, что может передать энергию точно в заданную точку.

Место Тунгусского события и башня Теслы - на одной географической широте. Высоко-высоко в этих широтах дует постоянный западный ветер. Нужно три-четыре часа, чтобы облако ионов дошло от башни до Тунгуски, подсчитал Поляков. Вот оно долетело, и… Над Тунгуской встало Солнце. «Линия утра» шла от Тунгуски через Гренландию прямо на башню. Когда восходит Солнце, ионосфера резко меняется. Получилось, что эта «линия утра» оказалась как бы линией передачи энергии. Под Нью-Йорком Тесла «нажал на курок», а выстрелило в глухой тайге. Природный заряд чудовищной силы, высвобожденный Теслой, обрушился на Землю.

Башня Ворденклиф ("Башня Теслы") на фото 1904 года.Фото: ru.wikipedia.org

Со стороны это в самом деле напоминало падение метеорита: как огненный столб. Но очевидцы говорят: непонятно, откуда шло пламя, сверху вниз, снизу вверх, по касательной… Так и должно было быть, – уверен Поляков. Это же как молния, с неба на землю «ствол», а «ветки» - во все стороны.

Ржавые и страшно секретные

Хорошо, допустим, уже в 1908 году у человечества было ионосферное оружие. Куда оно делось потом? А никуда и не делось, уверен Поляков. Опыты идут, и не только опыты. «Посмотрите, какая была зима. А какая весна стоит? То египетские пирамиды в снегу. То аномальная жара в Сибири и на Урале в начале мая. Все это связанные вещи, и источник один», - говорит исследователь.

Только сейчас специалисты стали понимать, что ионосфера тоже влияет на климат, да еще как. Да, она – очень высоко, а климат формируется намного ниже. Но в природе все связано. Ионы, заряженные частицы, свободно двигаются вверх-вниз, к ионосфере и от нее. Именно ионы – «ядра» для концентрации облаков. Таким образом, погода оказывается явлением электрическим. И ею можно управлять с помощью мощных сигналов. Чем, по мнению Полякова, и занимаются продолжатели дела Никола Теслы.

Из интернета вы узнаете, что главный враг цивилизации - американская исследовательская программа HAARP. На Аляске стоит радар, который время от времени «греет» ионосферу. Эти опыты – локальные, и на планетарную обстановку влиять не могут, объяснял недавно в интервью «КП» доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Но программа HAARP этим радаром не исчерпывается. Лет десять назад СМИ сообщили, что в Гренландии строят радар втрое мощнее. Сообщили, и замолкли. Погоду же в европейской части России определяет еще одна установка, в норвежском поселке Тромсе, уверен Поляков. «Хотите верьте, хотите нет. Весной 2010 года в Тромсе особенно интенсивно грели ионосферу. А летом над Россией разразилась страшная жара. Совпадение?» - говорит Поляков.

Конечно, и в СССР старались не отставать от американцев. Мощная станция была под Нижним Новгородом. Сейчас она, по словам Полякова, «ржавая до невозможности». Только благодаря героизму сотрудников не развалилась. Но именно на этой станции был открыт эффект Гетманцева, который заслуживает отдельного разговора.

Дразнить дракона

В 1970-х годах советский профессор Герман Гетманцев обнаружил очень странное явление. Если послать в ионосферу сигнал, она ответит. Управляя сигналом, который ты посылаешь к ионосфере, ты управляешь самой ионосферой. Становишься повелителем природы.

Явлением заинтересовались в первую очередь военные. Они постоянно думали, как бы связываться с подводными лодками. Очень длинные волны могут поникать глубоко под воду. Но, чтобы такие волны излучать, человеку нужны колоссальные антенны и невероятные мощности. Теперь проблема решена. Вместо нас такие волны излучит сама ионосфера. Надо ее только чуть-чуть потревожить.

Наверное, это цинично, безответственно и даже страшно, что новое, и не до конца понятное, явление природы стали применять столь утилитарно. Это все равно, что тыкать в дракона ножичком, чтобы он рычал, и передавать таким образом сигналы азбукой Морзе. Раз тыкнул – точка, два – тире. А потом дракон рассвирепеет, и «радист» с ножичком полетит вверх тормашками.

Аляска, Гренландия, Тромсе – лишь вершинки айсберга. Что вы знаете о загоризонтальных радарах? А радиолюбителям они отлично знакомы. Военные сообразили, что радары могут заглядывать за горизонт. Скажем, из России можно видеть в США пусть не отдельный самолет, так хотя бы эскадрилью. Такие радары направляют по касательной к горизонту. Лупят они не в небо над собой, как HAARP, а на тысячи километров вперед. Греют ионосферу там. Там и все последствия.

Это уже климатическое оружие? При желании – да, говорит Поляков. Факт, что ионосферу люди уже испортили. Исследовательские центры регулярно публикуют ионограммы. Это - своего рода кардиограмма, график «состояния здоровья» ионосферы. «Как-то я открыл очередную ионограмму, а там ничего нет, черное поле, - говорит Поляков, - Я даже скопировал и друзьям разослал с припиской «ионосферы больше нет?». Что получилось? Выбили ионосферу в хлам. Исказили ее свойства. Она, конечно, потом восстановилась. Но каков ее запас прочности? И как она «ответит», если «рассвирепеет»?

Жарим мозги сотовой связью

Около 1900 года люди погрузили себя в электрический рукотворный «океан». Только сегодня мы начинаем понимать, что натворили. В свое время мировые СМИ обошла новость: женщина из США стала слышать радио у себя в голове. Оказалось, виновата зубная пломба. Она, как антенна, принимала радиосигнал, преображала его, словно настоящий приемник, и посылала прямиком в нервную систему. Зубной нерв касался пломбы, этого оказалось достаточно.

Курьез? Но назвать ли курьезом новое заболевание: все больше людей во всем мире слышат непонятный гул. Днем и ночью, зимой и летом. Люди не могут спать и сходят с ума. Это гудит электропроводка. Но как можно слышать проводку ушами? Точно так же, как та женщина: через нервные окончания. Нервы – это и провода, и антенны. Пока непонятно, по какой системе недуг выбирает жертв. Видимо, что-то ломается в «изоляции» живых проводов.

Нам бы задуматься, чего ради мы окружили себя высокочастотным излучением, сетует Поляков. Вайфай, микроволновки, сотовые телефоны… Да, удобно, но что будет завтра? «Мы курицу жарим в микроволновке, там 600 ватт, а телефон излучает с мощностью 0,6 ватт, и мы говорим – «а, это безопасно». Но воздействие всех этих полей на нервную систему не изучено», - напоминает Поляков.

Может, Владимир Поляков и сгущает краски. Но задумаемся, это же в самом деле какой-то абсурд. Мы воочию видим, что погода какая-то не такая. Странно ведут себя растения, животные. Мы пытаемся узнать правду, и не можем. С одной стороны – сидящая на грантах корпораций большая наука. Все нормально, ребята! С другой – чудаки с шапочками из фольги и призывами валить линии электропередач. В их лагерь тоже не хочется. А как быть? Вот так и погибать потихоньку в неведении?

КОММЕНТАРИЙ

Астроном Виталий Ромейко несколько десятилетий водит экспедиции к месту падения Тунгусского метеорита. Вот как он прокомментировал гипотезу о рукотворной природе Тунгусского дива:

- Я в нее не верю. Пусть объяснят, откуда в слоях 1908 года, и даже в годовых кольцах деревьев этого времени взялось космическое вещество? Да, его немного, но оно есть. Потом, откуда Тесла заполучил столько энергии? Допустим, в Колорадо-Спрингс в его распоряжении была целая электростанция, а потом? Также непонятно: если взрыв в самом деле организовал Тесла, почему небо светилось уже после катастрофы и не где-нибудь, а над Европой и западной частью России? Точно так же не сходятся многие другие обстоятельства. Вообще, я давно замечаю, что серьезные события как бы притягивают к себе второстепенные. Так устроено мышление человека. Скажем, за день до Тунгусского события резко колебались стрелки компасов. Мы тут же связываем эти обстоятельства, а связи, может быть, никакой и нет.