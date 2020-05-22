Владимир Маркони: На съемках «Галилео» умоляю дать мне что-нибудь взорвать

Шоу «Галилео» о том, как все вокруг устроено, впервые появилось на СТС в 2007 году с ведущим Александром Пушным и несколько лет выходило с большим успехом. Потом интерес зрителей как-то поугас, в 2015 году программу сняли с эфира. А теперь канал возрождает «Галилео» при поддержке Министерства просвещения. Новым ведущим стал Владимир Маркони, знакомый зрителям Первого канала по рубрике, которую он вел в «Вечернем Урганте» (он еще и сценарист этого вечернего шоу). Ну а молодежь любит Маркони за безбашенный youtube-проект Comment Out.

- Вы не были замечены в научно-популярном вещании раньше. Это же ваша первая неюмористическая передача?

- Да, но я считаю, что «Галилео» - все-таки и развлекательная программа. А где развлечения, там сразу же и я.

- Это не детская программа в чистом виде - скорее семейная, но дети ее охотно смотрели. А вы совсем не детский ведущий...

- Скажу вам честно, я не считаю, что с детьми нужно с сюсюканьем и специальным тоном говорить. Мне кажется, нужно говорить понятно, четко, доходчиво и с легкой улыбочкой. Дети - это такие же взрослые, просто они... немножко пониже. Я уверен, что с детской аудиторией легко найду контакт. Для того чтобы это проверить, я и завел двух детей. Все работает, контакт найден! Можно сидеть на диване и получать полезную информацию, которая пригодится тебе и на ЕГЭ, и на работе.

- Как у вас в школе складывалось с наукой? С химией, например?

- Поскольку у меня в школе отношения с науками были неплохие, я и поступил на агрономический факультет Вятской государственной сельскохозяйственной академии, где у меня было еще шесть разных химий.

- То есть можете что-нибудь эффектно взорвать?

- Конечно, могу! Но у нас же еще есть классный, очень крутой, талантливый соведущий Даня Крастер (звезда youtube-канала SuperCrastan. - Авт.). На нем будет лежать большая часть ответственности за эксперименты. Хотя я умоляю продюсеров дать мне тоже что-то взрывать, чтобы шел дым, чтобы электричество везде и молнии летали. Ко мне прислушиваются.

- А что с чем смешать в домашних условиях, чтобы эффектно бумкнуло? Чтобы порадовать ребенка, например.

- К счастью, у меня пока что такие дети, что их вполне удивят и мыльные пузыри. Я весь в сценариях, на меня сыплются новые данные из «Галилео», и я могу детям рассказывать, откуда берутся вирусы. В «Галилео» мы об этом расскажем. А еще про то, как работает 3D-принтер, про беспилотные автомобили...

- Чем отличаются съемки программ сейчас от того, как они проходили до пандемии коронавируса?

- Санитайзеры льются рекой, масок столько, что тебе кажется, что ты на каком-то карнавале, где у людей плохо с фантазией и почему-то все надели на себя синие маски. И синие перчатки. Легкое волнение есть, разумеется. Было бы странно, если бы я говорил: «все супер, все легко и здорово, и весело».

- Вы сдавали анализ на COVID-19?

- Да, я сдавал такой анализ. И планирую это делать каждую неделю. Чист, поэтому я и в работе. Так как у моей жены бабушка - заслуженный эпидемиолог России, про эпидемии я знал еще до всего происходящего. И знаете, как я поступаю? Прихожу домой, снимаю с себя всю одежду, в которой был, вешаю на балкон, а если на даче - на улицу. Быстренько иду в душ, переодеваюсь в чистое... Будто бы я тоже эпидемиолог.

С 25 мая, понедельник - четверг, 14.00