Юрий Поляков - к 95-летию «Комсомолки»: Газета стала замечательной медийной империей

-... Алло, «Комсомолка»? Это Поляков. Вы мне звонили?

- Да! Здравствуйте, Юрий! У нас 24 мая - 95 лет со дня выхода первого номера газеты. Вот, хотели узнать - что значит «Комсомольская правда» в вашей жизни?

- Ну, «Комсомолка» в жизни моего поколения значила очень много.

Прежде всего, это был сигнал для нас, советских ребят, что детство заканчивается, и ты вступаешь в пору отрочества и юности.

Потому что до этого два раза в неделю ты доставал из почтового ящика своего «Пионерскую правду», а теперь шесть раз в неделю - «Комсомольскую правду». Так она тогда, при советской власти, выходила, все дни, кроме понедельника.

Юрий Поляков - к 95-летию «КП»: «Желаю, чтобы своё 100-летие «Комсомолка» встретила абсолютным лидером медиа-рынка!» 00:00 00:00

Это уже было серьезное чтение, где с тобой говорили как со взрослым, можно сказать, человеком, без пяти минут строителем коммунизма, защитником Родины, открывателем космических тайн и так далее.

- Причем, читали от корки до корки.

- Да, газета была очень интересная.

А еще там выходили страницы, особенно занимательные. Они были посвящены молодой литературе, молодому искусству.

«Алый парус», конечно, который рассказывал о жизни школьников, печатал их первые литературные и журналистские опусы. Это была полоса, которая как раз предназначалась для тех, кто недавно покинул ряды пионерской организации и перешел в ВЛКСМ.

- И где, кажется, прошло литературное крещение будущего знаменитого писателя Юрия Полякова?

- Для меня «Комсомолка» сначала была просто любимой газетой, которую я читал с удовольствием.

А потом уже, где-то - начиная с 1974-го, когда я стал сотрудничать с «Алым парусом» и захаживал туда, как молодой поэт, приносил свои стихи, - «КП» уже стала газетой, где были напечатаны мои стихи, посвященные Великой Отечественной.

- Стихи эти помните?

- Это было очень короткое стихотворение.

(читает стихи.)

Сосед приемник за полночь включит.

Сухая половица в доме скрипнет.

И бабушка моя проснется, вскрикнет.

И успокоится: дед взял на фронт ключи...

- Достойно!

- После этого я достаточно регулярно печатался в «Комсомольской правде».

И, кстати говоря, чуть было не стал заведующим отделом литературы и искусства.

Это было где-то начало 1980-х. Меня приглашал на собеседование тогдашний главный редактор Геннадий Николаевич Селезнев. Долго со мной разговаривал. И сказал, что вот вы – тот, кого мы ищем. Но взяли почему-то не меня.

- Но все-таки он был прав, вы – тот, кого мы нашли. Вы столько своих материалов опубликовали в «Комсомолке»!

- Тому много причин.

Ко мне как-то с пониманием относились главные редактора. Я уже назвал Геннадия Селезнева. Потом, я помню, Валерий Симонов был в 1990-е. И я давал довольно острые материалы, которые, кстати говоря, просто не проходили в других изданиях. Включая знаменитую статью «Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция!», по поводу расстрела «Белого дома» в октябре 1993-го.

- Кстати, в те бурные годы политической борьбы и статья, и ее публикация были смелым поступком.

- Да, в 1990-е некоторые издания попросту отказывались от рискованных материалов. Вот статью «Россия накануне патриотического бума» в конце 1993 года тоже нигде не хотели брать. Потому что она была достаточно неожиданной для того времени.

Ну, и с нынешним руководителем газеты, с Владимиром Николаевичем Сунгоркиным, у нас давние хорошие отношения.

Я сам, как человек, который 16 лет пробыл руководителем «Литературной газеты», понимаю, что для автора иметь прямой выход на главного редактора, особенно для автора острого, это очень важно.

Ну, а потом, «Комсомолка» за 20 лет опубликовала столько моих интервью, что можно нас вносить в Книгу рекордов Гиннеса.

А поздравлять с юбилеем - любое издание приятно. И «Комсомольскую правду» - особенно.

Потому что на нашей памяти возникали и, к сожалению, рушились, закрывались уникальные проекты. А когда газета отмечает 95-летие, то есть она без пяти минут уже столетний феномен отечественной печати, - одно это уже вызывает уважение.

И, ещё стоит обязательно заметить, что "Комсомольская правда" – одна из немногих, кто в сложное время, когда идет «перетекание» читателей, когда многие, ранее знаменитые, издания - просто потеряли свою аудиторию... Так вот - ваша уникальная газета остаётся наиболее массовой. Используя при этом самые современные формы! Это и радио, и ваш замечательный сайт, и различного рода спецвыпуски...

- Да, мы, нынешние журналисты, - становимся мастерами на все руки.

- И в этом, конечно, заслуга и главного редактора Владимира Сунгоркина, и всего очень креативного творческого коллектива. Это такая замечательная медийная империя теперь – "Комсомольская правда".

Мне, кстати, очень нравится, что газета так и осталась именно - «Комсомольской правдой». Потому что, на самом деле, все равно мы идем к коммунизму. (с иронией.) И когда мы к нему, перешагнув нынешний несправедливый период развития нашего общества, придем, шагнем в него, все скажут: а вот какая главная газета? "Комсомольская правда"!

Потому что, в названии зашифровано вот это - справедливое светлое будущее, где всем всё есть, и за это никому ничего не бывает.

- Ну, вот спасибо!

- Я желаю, чтобы столетие "Комсомольская правда" встретила абсолютным лидером отечественной прессы!

- Ура!

- Ура-а-а!