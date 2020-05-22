Лера Кудрявцева показала, как делает сама себе тест на коронавирус в домашних условиях

Лера Кудрявцева выложила в Инстаграме видеоролик, в котором показала, как делает сама себе тест на COVID-19 и антитела в домашних условиях. 49-летняя телеведущая призналась, что проходит эту процедуру регулярно. И действительно, в ролике Лера действует уверенно, как профессиональная медсестра.

В видео Кудрявцева продемонстрировала специальный набор, состоящий из теста, антибактериальной салфетки и одноразового шприца. Продезинфицировав палец, Лера проткнула его, выдавила каплю крови и нанесла ее на тест. Шприц понадобился, чтобы впрыснуть кровь в специальное углубление. Подождав 15 минут, телеведущая продемонстрировала на камеру результат.

- Результат: коронавируса нет, антител нет, - объявила телеведущая.

В ролике Лера продемонстрировала набор, состоящий из теста, одноразового шприца и дезинфицирующей салфетки. Фото: кадр видео.

Сколько стоит такой тест, Лера не уточнила, но в комментариях ее подписчики озвучили цену от 5 до 7 тысяч рублей за один набор. Большинство фолловеров посчитали, что это слишком дорого. К тому же они уверены, что делать такой тест должны профессиональные медики в специально оборудованных лабораториях – иначе нет уверенности в том, что результат получился верный.

Телеведущая проткнула палец и нанесла каплю крови на тест. Фото: кадр видео.

Проходить тест на COVID-19 Кудрявцевой приходится регулярно, поскольку она несколько раз в неделю приезжает на телевидение. Ведущая снимается в программах "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись", ради чего ей приходится нарушать режим самоизоляции. Для того, чтобы быть уверенной, что она не заразит своих близких, и что она сама не подхватила вирус от членов съемочной группы, Лера часто делает тест.

Впервые тест на коронавирус Лера Кудрявцева прошла после вечеринки, на которой она оказалась вместе с переболевшим COVID-19 Львом Лещенко. На банкет по случаю дня рождения сестры композитора Аллы Крутой 15 марта пришел весь цвет шоу-бизнеса, в том числе и инфицированный Лещенко. Артист вместе с женой тогда только-только вернулся из США и еще не знал о своей болезни. Спустя две недели 78-летний певец был госпитализирован в клинику в Коммунарке с признаками ОРВИ, его анализ на коронавирус оказался положительным.

Лера постаралась выдавить побольше крови. Фото: кадр видео

После этого все гости вечеринки Крутой сдали тест на коронавирус и сидели дома на двухнедельном карантине, в том числе и Лера Кудрявцева. К счастью, в тот раз ее тест оказался отрицательным.

К слову, на днях в Интернете появились слухи о том, что у работодателя телеведущей – канала НТВ – закончились деньги на ее зарплату. Лера очень эмоционально отеагировала на них в Инстаграме, заявив, что ее рабочий график расписан на три месяца вперед.

- Отвечаю на вопрос о том, собираюсь ли я вставать на учет по безработице - не дождетесь! Завтра у меня съемка моего любимого «Секрета на миллион», а в пятницу - «Звезды сошлись». И в таком графике каждую неделю до летнего отпуска, - написала Лера.

Тест Леры оказался отрицательным. Фото: кадр видео.

Телеведущая посетовала, что очень хочет в отпуск, но, скорее всего, в этом году съездить куда-либо у нее не получится. Во-первых, коронавирус, а во-вторых, курорты все равно закрыты, и неизвестно, как скоро они откроются.

- Все равно никуда не уехать, но нельзя - инфоповоды за лето «протухнут»... Так что в июле хочешь - не хочешь, а отдыхать придется, как и всегда в конце телесезона, а в августе снова в бой. «Секрет...» и «Звезды...» - моя профессиональная любовь навсегда! – написала Кудрявцева в Инстаграме.