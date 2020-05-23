«Непонятно, когда мы встретимся»: Анна Седокова четыре месяца не видела дочь из-за коронавируса

Пандемия закрыла границы стран и разлучила родных людей. Певица Анна Седокова призналась, что она уже четыре месяца не видела свою младшую дочь Монику. Девочка живет в США вместе с отцом, украинским бизнесменом Максимом Чернявским, который получил основную опеку над ребенком. По решению суда Седокова может периодически навещать дочку за пределами России, и Анна регулярно летает к Монике через океан. Но сейчас границы закрыты, авиасообщение отменено, и певица лишена возможности обнять своего ребенка.

- Я скучаю по майским в Турции, - призналась Седокова в прямом эфире Муз-ТВ, - Потому что у нас там было десять концертов, и Мона ко мне прилетала. Получается, что я с ней не виделась уже почти четыре месяца, и непонятно, когда же мы встретимся.

Максим Чернявский настоял, чтобы Анна не публиковала в Инстаграме снимки девочки. Как сейчас выглядит 8-летняя Моника, поклонники певицы могут судить только по фотографиям, которые выкладывает ее сестра Алина – старшая дочь Седоковой. Во время самоизоляции Анна старается чаще общаться с Моникой по видеосвязи.

Анна с дочкой Моникой и сыном Гектором. Фото: Инстаграм.

Седокова родила Монику в Америке, и у девочки есть американское гражданство. Моника ходит в местную школу. Расставшись с Чернявским, Седокова вела с бывшим мужем долгие судебные баталии за дочь. Поскольку супруги несколько лет жили в США, делом об опеке занимался суд Лос-Анджелеса. Максим твердо решил лишить бывшую жену родительских прав, так как боялся, что Анна увезет Монику в Россию. Долгое время Седокова могла видеться с дочкой только в присутствии сотрудницы органов опеки и только на территории Америки. Певица рассказывала, что женщина-надзиратель заселялась вместе с ней и Моникой в отель и проводила вместе с ними все выходные – следила, как артистка общается с дочкой, чем она ее кормит, что они делают. Лишь через несколько месяцев судебной битвы Анна получила право видеться с дочкой без посторонних и в любой стране мира за пределами России.

- Маме одной быть сложно. Не финансово. Я давно привыкла содержать за двоих, быть основой. Сложно быть одним в поле воином. Одним родителем, - написала как-то Седокова в своем микроблоге. - А ещё все осуждают. Пишут: посмотрите на неё, она опять с тем-то рассталась. Она проститука. Детей нарожала. Ее же мужики бросают. А ты читаешь все это и думаешь, как же сделать всех счастливыми, но совершаешь и совершаешь эти ошибки.

Напомним, 37-летняя Анна Седокова – мама троих детей. Своего младшего ребенка, сына Гектора, певица родила в апреле 2017 года. Отцом малыша стал бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения малыша пара рассталась. Старшую дочь Алину (ей 15 лет) певица родила от футболиста Валентина Белькевича. Спортсмен скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб.