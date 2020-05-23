Ким Кардашьян свела поклонников с ума снимком в крошечном леопардовом бикини

Ким Кардашьян не пропускает спортивных тренировок даже во время самоизоляции. А поскольку в Лос-Анджелесе сейчас стоит страшная жара, модель тренируется практически голышом. В Инстаграме Ким поделилась снимком из своего домашнего тренажерного зала. На фото она позирует в крошечном леопардовом бикини. Купальник звезды настолько миниатюрный, что в него едва поместились ее роскошные формы.

- Тренировка на карантине, - подписала кадр 39-летняя звезда реалити-шоу.

kimkardashian Quarantine Workout

Наверняка тренироваться в этом комплекте не очень удобно – но Ким пыхтела и отрабатывала на камеру спортивные упражнения. А все потому, что леопардовый купальник – часть ее линейки нижнего белья SKIMS. Модель запустила ее продажу как раз накануне пандемии. Поскольку онлайн-магазины – это единственный способ продать товар во время самоизоляции, Кардашьян активно продвигает свою продукцию в Инстаграме. В этом ей как нельзя лучше помогают ее прекрасные формы. Проверено – стоит Ким что-то порекомендовать подписчикам, как эти вещи раскупаются как горячие пирожки.

Даже кроссовки, в которых она позирует на снимке, подобраны не случайно. Это модель Adidas Yeezy из коллекции, которую ее муж, рэпер Канье Уэст разработал совсестно с «Адидасом». Стоят такие кроссовки 258 долларов (18 500 рублей).

Пышные прелести модели едва поместились в крошечном бикини. Фото: Инстаграм.

Ранее Ким порадовала поклонников еще одним откровенным фото в нижнем беле собственного производства. Модель сделала селфи в полупрозрачном комплекте телесного цвета. На фото Ким сидит на диване в топе и трусиках, при этом сквозь тонкую ткань просвечивает ее грудь.

Белье SKIMS отлично подчеркивает тонкую талию звезды. Многие удивляются, как при таких пышных ягодицах Ким умудряется сохранять невероятную стройность? Американские эксперты не раз обсуждали идеальное тело Кардашьян, уверяя: такой фигуры от природы просто не бывает. И говорили, что она сделала процедуру липомоделирования: убрала жир там, где он не нужен, и закачала в те места, которые хотела сделать попышнее. То есть в ягодицы. Сама же Ким всегда уверяет, что просто сидит на диете и каждый день занимается в спортзале. Отсюда, мол, и ее невероятные формы.

kimkardashian Ким снялась в полупрозрачном комплекте.

С виду кажется, что Ким так и пышет здоровьем - постоянные тренировки, фитнес, сплошной ЗОЖ. Но на самом деле все далеко не так радужно. В Инстаграме Ким не раз рассказывала, что борется с наследственной болезнью – псориазом. Из-за нее Кардашьян вынуждена придерживаться особой диеты, которая помогает уменьшить эффект высыпаний на коже. Помимо псориаза Кардашьян страдает еще и от псориатического артрита.

- Однажды ночью я проснулась и не смогла взять в руку телефон, - рассказывала Ким в одном из интервью. - Я подумала, что это странно, но, может быть, я просто отлежала руку. И я снова уснула. А утром я не смогла взять даже зубную щетку – так сильно у меня болели руки. Я сдала анализ крови, и он показал, что у меня псориатический артрит. Это похоже на артрит, но заболевание вызывается псориазом, и оно может приходить и уходить.

В борьбе с артритом Ким испробовала всевозможные снадобья, мази, кремы и препараты, чтобы облегчить свое состояние.

kimkardashian I shot this myself on photo booth Coming soon: @SKIMS Summer Mesh a collection of easy and effortless pieces made for warm weather. Available in 5 colors and in sizes XXS - 4X on Thursday, May 21 at 9AM PST / 12PM EST. Join the waitlist now at SKIMS.COM to receive early access to shop. #ShotByMe

- Я помню, у меня была назначена пресс-конференция, которую я не могла отменить, - говорит модель. - В тот день я даже не могла сама надеть на себя лифчик, и мне нужно было, чтобы кто-то надел его на меня, потому что боль в руках была невыносимой.

Сейчас у модели период стабильности – болезнь отступила. Но Ким не исключает, что она может вернуться вновь.