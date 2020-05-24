2020-05-24T14:58:32+03:00
Звезды

62-летняя Шэрон Стоун показала красивую грудь в крошечном бикини

Актриса самоизолировалась в роскошном особняке и загорает у бассейна
Ирина СУХАНОВА
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Шэрон Стоун в свои 62 года по-прежнему прекрасна.Шэрон Стоун в свои 62 года по-прежнему прекрасна.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Шэрон Стоун показала поклонникам, как она проводит время на карантине: звезда «Основного инстинкта» самоизолировалась в своем голливудском особняке и загорает у бассейна. В Инстаграме 62-летняя актриса поделилась снимком в бикини, вызвав неподдельный восторг подписчиков. На фото Шэрон продемонстрировала красивую грудь в крошечном бикини и по-прежнему стройную фигуру.

На фото актриса позирует в шезлонге вместе с любимым псом. Звезда пожелала поклонникам здоровья и благополучия, сопроводив свой пост хэштегом #безфильтров.

«Спасибо, что показываете себя реальную! Вы по-прежнему очень красивая», «Красавица на все времена», «Вы напомнили мне, что значит стареть достойно», «Шэрон – живое доказательство, почему я предпочитаю женщин постарше», - пишут фолловеры в комментариях.

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Happy M morial Day weekend. Thank you for Your Service. Stay Safe Sharon & Bandit #Family #nofilter #StaySafe #BanditStone ( @pricearana)
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На карантине Шэрон, как и все остальные, страдает от того, что закрылись парикмахерские и прочие услуги индустрии красоты. Актриса сама себе красит ногти, а заодно – и любимому псу, бульдогу Джо. В Инстаграме Стоун показала, как она делает питомцу педикюр, сидя у бассейна. Стоун опубликовала видеоролик, запечатлевший, как она красит Джо ногти лаком золотистого оттенка. При этом Шэрон вновь демонстрирует прекрасные формы в бикини с «хищным» принтом. Несмотря на зрелый возраст, актриса не стесняется показывать себя в соцсетях, причем безо всяких фильтров и фотошопа.

Вместе с Шэрон Стоун самоизоляцию проводят ее мама и ее сыновья – 20-летний Рон, 15-летний Лэрд и 13-летний Куинн. Все дети актрисы – приемные. До пандемии старший сын звезды Рон время от времени сопровождал маму на красных дорожках. Сыновья актрисы не проявляют интереса к актерскому ремеслу и не выражают желания пойти по маминым стопам и сделать карьеру в Голливуде.

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Помимо невероятной внешности природа наделила Шэрон Стоун еще и острым умом: актриса может похвастаться одним из самых высоких IQ среди американских знаменитостей. Возможно, именно поэтому она никак не найдет свое счастье – мужчины просто тушуются перед ней. В 1998 - 2004 годах Стоун была замужем за вице-президентом и редактором газеты «San Francisco Chronicle» Филом Бронштейном. После свадьбы супруги усыновили своего старшего сына. Уже в разводе Шэрон усыновила ещё двоих мальчиков — Лэрда Вонна Стоуна и Куинна Келли Стоуна. До того, как в 2000 году впервые стать матерью, актриса перенесла несколько выкидышей. Но желание быть мамой перевесило все.

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Joe s pedicure. #JoeStone
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ИСТОЧНИК KP.RU

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