«Совершенно непристойно»: 62-летняя Мадонна шокировала Инстаграм снимком с раздвинутыми ногами

Мадонна никак не желает расставаться с титулом мирового секс-символа и продолжает эпатировать публику. Только теперь не на сцене, а на самоизоляции и в Инстаграме. Певица опубликовала на своей странице снимок, граничащий с непристойностью. На фото 62-летняя звезда позирует в совершенно прозрачном бюстгальтере и миниатюрных трусиках на тоненьких бретельках. Наибольшее возмущение подписчиков вызвала поза певицы – Мадонна сфотографировалась с раздвинутыми ногами.

Предвидя взрыв негатива в свой адрес, певица послала хейтеров куда подальше и написала в своем посте, что ей абсолютно наплевать на мнение окружающих.

- Для тех, кто возмущен этим фото: хочу вам сообщить, что я окончила университет пофигизма (в оригинале – более резкое слово – Ред.). Спасибо, что пришли на церемонию вручения дипломов! Класс 2020, - сообщила певица.

Снимок Мадонны традиционно вызвал новый всплеск активности среди ее подписчиков. Одни признаются Мэдж в любви и пишут, что она самая лучшая. Другие считают, что артистка свихнулась на почве секса, и в ее возрасте не пристало делиться в соцсетях такими фотографиями. «Совершенно непристойно», - комментируют они скандальный кадр.

madonna Current Wardrobe Sitch.................ony! Class of 2020! @stevenkleinstudio

Ранее Мадонна объявила в Инстаграме, что она уже переболела коронавирусом, и у нее в крови появились антитела. Певица, как и все, соблюдает режим самоизоляции и сидит дома. Впрочем, все свои концерты и гастроли Мадонна отменила еще осенью. В последние месяцы она мучилась от травмы колена, из-за которой едва могла ходить, и проходила курс реабилитации.

На самоизоляции в своем особняке в Лос-Анджелесе Мадонна проводит время вместе со своими младшими приемными детьми и с бойфрендом. Очередным избранником звезды стал танцор из ее подтанцовки. Темнокожий Ахламалик Уильямс на 34 года младше Мадонны – ему 27 лет.

Поначалу пара скрывала свои отношения, пока их не застукали папарацци. В декабре прошлого года Мадонну и Ахламалика сфотографировали вместе на балконе отеля в Майами. Парень нежно обнял певицу за плечи, а потом положил руки ей на бедра. Тут-то и стало ясно, что они вовсе не разучивают вместе очередное танцевальное движение – все гораздо серьезнее.

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Теперь влюбленные перестали скрываться. Мадонна даже поздравила бойфренда с днем рождения через Инстаграм.

- С днем рождения, моя любовь! Не могу представить себе лучшего партнера, с которым я бы хотела оказаться вместе на самоизоляции, - написала певица.