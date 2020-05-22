2020-05-22T10:36:58+03:00
Происшествия

В Москве умер известный советский шпион

Тело секретного агента нашла его дочь, когда пришла проведать отца
Иван РУНЕВ
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По предварительным данным, мужчина скончался от острой сердечной недостаточностиПо предварительным данным, мужчина скончался от острой сердечной недостаточностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Несколько дней назад в полицию позвонила 54-летняя женщина и сообщила о смерти своего отца. Стандартная процедура для правоохранителей. Такие случаи в день каждый отдел полиции регистрирует не один десяток. Местный участковый прибыл на место – многоэтажка по Матвеевской улице на западе столицы. Зашел в квартиру, запротоколировал нужные данные и инициировал проверку по факту случившегося.

- На место приехала скорая, врачи констатировали смерть пожилого 84-летнего мужчины. Пенсионера звали Устенко Эдуард Васильевич. По предварительным данным, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности. Точную же причину, вероятно, назовет судебно-медицинская экспертиза, – сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, Эдуард Васильевич не совсем обычный пенсионер. Устенко – отставной офицер внешней разведки, который в свое время был одним из самых успешных советских шпионов в различных англоговорящих странах. По информации из свободных источников, советский шпион Эдуард Устенко занимался разведывательной деятельностью в Австралии с 1964 по 1967 годы, после чего его переправили работать в Англию. В 1971 году Устенко попал в так называемую «массовую высылку шпионов», когда из Великобритании депортировали более сотни советских дипломатов. В 1972 году Устенко покинул службу в знаменитом третьем отделе ПГУ КГБ, который курировал Великобританию, страны Скандинавии, Австралию и Новую Зеландию.

Позже, уже в 1994 году, Эдуард Устенко становится помощником Ивана Петровича Рыбкина - председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации первого созыва (1994-1995).

ИСТОЧНИК KP.RU

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