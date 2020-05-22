2020-05-22T11:08:59+03:00
Происшествия

Москвичка отсудила за бракованный холодильник 2,2 млн рублей

Суд тянулся с прошлого года - но женщине удалось отстоять правоту
Андрей АБРАМОВ
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Бракованный холодильник может сильно осложнить вашу жизнь.Бракованный холодильник может сильно осложнить вашу жизнь.Фото: Shutterstock
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Два года назад в одной из многоэтажек в Люблино случился пожар. В однокомнатной квартире жила пенсионерка. Посреди ночи она проснулась от запаха гари. Успела вызвать пожарных и выбежать из квартиры. Огонь серьезно потрепал жилье. Эпицентром возгорание стала кухня.

Хозяйка грешит на новый холодильник, который купила за пару месяцев до пожара. Подала иск на российское представительство известного корейского бренда бытовой техники. Технику она купила за 40 тысяч рублей, а ущерба от пожара насчитала на 1,4 миллиона.

Дело разбирал Люблинский райсуд. Заседания тянулись с прошлого года. На стороне пенсионерки пожарная и техническая экспертизы. В них сказано: наиболее сильные повреждения кухни как раз в углу, где стоял холодильник. Температура была столь высокой, что провод бытовой техники расплавился и от него остался лишь след. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы холодильника. Проще говоря, в электросхеме устройства что-то перемкнуло, компрессор начал сильно греться, и в роковую ночь все закончилось пожаром.

Юристы компании-изготовителя не согласны с такими заключениями. Тем более что в экспертиза не дает однозначного ответа: нагревался ли компрессор. Техника сильно повреждена и установить это уже невозможно. Кивают в сторону проводки, мол, может был подключен дешевый удлинитель, или розетка была неисправна.

Однако Люблинский райсуд встал на сторону пенсионерки. Присудил ей 2,2 млн рублей компенсации: это за ремонт квартиры и потерянно имущество (1,4 млн), штраф изготовителю (732 тысячи), моральный вред (60 тысяч) и судебные расходы (9 тысяч). Впрочем денег москвичка пока не получила. Производитель борется в судах до конца — подал апелляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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